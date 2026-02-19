গভীর রহস্য নিয়ে আসছে 'মৃগয়া 1.5', কেমন চরিত্রে ঋত্বিক-কৌশানীরা?

গভীর রহস্য নিয়ে আসছে 'মৃগয়া 1.5', কেমন চরিত্রে ঋত্বিক-কৌশানীরা?
'মৃগয়া 1.5' ছবিটিও পরিচালনা করবেন অভিরূপ ঘোষ । ছবিটিতে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ দাসকে দেখা যাবে না ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: কলকাতায় ফের রহস্যের মেঘ । আর তার সমাধানেই এবার তৎপর ঋত্বিক চক্রবর্তী । তাঁর সঙ্গী কৌশানী মুখোপাধ্যায়, মীর আফসার আলি এবং অর্পণ ঘোষাল । না, বাস্তবে কোনও রহস্য সমাধানে এঁরা ময়দানে নামেননি । পর্দায় এরকমই ভূমিকায় দেখা যাবে ওঁদের ।
2025 সালে মুক্তি পায় 'মৃগয়া: দ্য হান্ট'। সমালোচকদের চুলচেরা সমালোচনা হলেও আম দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছিল এই ছবি । আর এবার আসছে এর পরবর্তী ভাগ, 'মৃগয়া 1.5' । সেখানেই দেখা যাবে ঋত্বিক থেকে কৌশানীদের ৷
'মৃগয়া 1.5' ছবির গল্প এগোবে 'শ্রেয়াংশী' নামের একজন মেয়েকে কেন্দ্র করে । সে রহস্যজনকভাবে নিজের বাড়িতেই নির্যাতিত হয় । কে বা কারা নির্যাতন করল তাকে, সেই অজানা রহস্যের সমাধান করতেই মাঠে নামে শোভাবাজার থানার ওসি দেবাঞ্জন দত্ত, এসআই জয়িতা সেন । আর তাদের সঙ্গে থাকবে এসআই পরিতোষ সাহা এবং সিনিয়র অফিসার অগ্নীশ্বর ।
তদন্ত করতে নেমে পুলিশ ফোর্স মুখোমুখি হয় এক রহস্যময় আততায়ীর । পুলিশের সঙ্গে এই ব্যক্তির মস্তিষ্ক ও পেশীর ক্রমাগত লড়াই চলে । একে অপরের সঙ্গে টেক্কা চলে ক্রমাগত । শেষ পর্যন্ত কি এই রহস্যের কিনারা করতে পারবে দেবাঞ্জন, জয়িতারা? উত্তর আছে 'মৃগয়া 1.5' ছবিতে ।
টানটান উত্তেজনায় মুড়ে আসবে ছবিটি । 'মৃগয়া 1.5' ছবিতে উঠে আসবে দেবাঞ্জনের অতীতের কথাও । এই ছবিতে দেবাঞ্জনের চরিত্রে অভিনয় করবেন ঋত্বিক চক্রবর্তী । 'মৃগয়া'তেও ছিলেন ঋত্বিক । জয়িতার চরিত্রে দেখা যাবে কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে । পরিতোষ এবং অগ্নীশ্বরের ভূমিকায় যথাক্রমে নজর কাড়বেন অর্পণ ঘোষাল এবং মীর আফসার আলি ।
শ্রেয়াংশীর চরিত্রে থাকবেন অনন্যা ভট্টাচার্য । একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করবেন আর্য দাশগুপ্ত । তবে 'মৃগয়া' ছবিতে যাঁদের দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ দাসের দেখা মিলবে না এই ছবিতে ।
'মৃগয়া'র মতোই 'মৃগয়া 1.5' পরিচালনা করবেন অভিরূপ ঘোষ । গল্পটি দেবাশিস দত্তের । চিত্রনাট্য লিখেছেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে সংলাপ এবং অতিরিক্ত চিত্রনাট্য লিখেছেন সৌমিত দেব । রানা মজুমদার রয়েছেন সঙ্গীতের দায়িত্বে । গানেও চমক আছে নিলে জানা গিয়েছে । ক্যামেরা সামলেছেন শুভদীপ নস্কর, সম্পাদনায় সুমিত শী । তবে ছবিটি কবে মুক্তি পাচ্ছে তা এখনও জানা যায়নি ।