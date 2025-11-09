তাকিয়েও রিজেক্ট করতে পারি, না-তাকিয়েও দেখতে পারি: 'নধর' অমিত সাহা

তাকিয়েও রিজেক্ট করতে পারি, না-তাকিয়েও দেখতে পারি: 'নধর' অমিত সাহা
ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অমিত সাহা, ঋত্বিক চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, শতাক্ষী নন্দী-সহ অন্যান্যরা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2025 at 6:17 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: রবিবার নজরুল তীর্থ 1-এ দেখানো হল 'নধরের ভেলা'। এই ছবিটি এবার ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনে সারা ভারতের মধ্যে একটিই ছবি । ভারতে এই প্রথম দেখানো হল প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের এই ছবি । ছবিটা একজন ধীর গতিসম্পন্ন মানুষকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি । এক ‘অতি ধীর’ মানুষ নধর, সার্কাসে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে খুঁজে ফেরে নিজের জায়গা । ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘ইন্টারন্যাশন্যাল কম্পিটিশন: ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস’ বিভাগে । এটাই ওই বিভাগের একমাত্র ভারতীয় ছবি ।
‘নধরের ভেলা’ এক ‘মিসফিট’ মানুষের গল্প । সমাজের চোখে যে ‘মিসফিট’। তার একটাই ‘অপরাধ’ ? সে অত্যন্ত ধীরগতির মানুষ । মোটেও অলস নয় সে। সে যে কাজই করে তা ভীষণ আস্তে আস্তে করে । এই মানুষটাই পাকেচক্রে ঢুকে যায় এক ভ্রাম্যমান সার্কাসের দলে । সেখানে গিয়ে সে কী করে, কীভাবে টিকে থাকে বা থাকে না সেই নিয়েই এই গল্প । গল্পে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা আছে । আছে লক্ষ্মীন্দরের ভেলা ৷ তিন ঘণ্টার এই ছবি মাত্র ১৩ দিনে শুট করেছেন পরিচালক।
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটা দেখানোর পর সাংবাদিক সম্মেলনে ঋত্বিক চক্রবর্তী বলেন, "ছবিটা আমার খুব কাছের ছবি । ছবিটা 'আমার' না আমাদের ছবি । বহু বছর আগে থেকে এই গল্পটা আমি জানি । ফলে এই গল্পটা অজানা অচেনা ছিল না । তবে দু'লাইনের পেয়েছিলাম গল্পটা । পুরো স্ক্রিপ্টটা লেখা হওয়ার পর ভাবিনি কোন চরিত্রটা করব । কিন্তু এই চরিত্রটা আমার কাছেই আসে । চরিত্রটা বেশ লোভনীয়। প্র যোজনাও করেছি ঠিকই কিন্তু অভিনয় করার সময় আমি যে প্রযোজক সেটা মনে ছিল না কখনও । আঁচ পড়েনি ৷ অন্যরা সেই কাজ করেছে । এখন প্রযোজক হিসেবে যা দায়িত্ব পালন করার করব ।"
নধরের চরিত্রে অমিত সাহা বলেন, "যেটা আমি জানিই না সেটা পারফর্ম করার মধ্যে একটা মজা আছে । মানুষ আরও অনেক বড় বড় কাজ করে । আর এই ছবিতে চোখের পলক না ফেলা তার থেকে অনেক কম কঠিন । আমি খাওয়া-দাওয়া বাড়িয়ে ফেলেছিলাম সেই সময়ে এবং নড়াচড়া কমিয়ে দিয়েছিলাম । আর চোখের পলক না ফেলার কথা বলছেন ? এখন তাকিয়ে থাকলেও রিজেক্ট করতে পারি । আর না তাকালেও দেখতে পারি । এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে ।"
প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, "চরিত্রগুলো যেমন হবে সেই অনুযায়ী কাস্টিং ৷ আমরা যারা একসঙ্গে কাজ করি তারাই মোটামুটি কাজ করেছে । তবে, প্রিয়াঙ্কা সরকার এই প্রথম আমাদের সঙ্গে কাজ করল । ভীষণ ডাউন টু আর্থ ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি অনেকদিন বাদে বাদে ছবি বানাই । এই গল্পটা 2009 সাল থেকে ভেবে এসেছি । 2023 এর শেষ থেকে ছবিটা করব ঠিক করলাম । প্রোডিউসার পাওয়া যাচ্ছিল না বলে দেরি । যখন পেলাম করলাম ।"