তাকিয়েও রিজেক্ট করতে পারি, না-তাকিয়েও দেখতে পারি: 'নধর' অমিত সাহা

ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অমিত সাহা, ঋত্বিক চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, শতাক্ষী নন্দী-সহ অন্যান্যরা ।

'নধর'-এর চরিত্রে অমিত সাহা (পোস্টার থেকে সংগৃহীত)
Published : November 9, 2025 at 6:17 PM IST

কলকাতা, 9 নভেম্বর: রবিবার নজরুল তীর্থ 1-এ দেখানো হল 'নধরের ভেলা'। এই ছবিটি এবার ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনে সারা ভারতের মধ্যে একটিই ছবি । ভারতে এই প্রথম দেখানো হল প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের এই ছবি । ছবিটা একজন ধীর গতিসম্পন্ন মানুষকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি । এক ‘অতি ধীর’ মানুষ নধর, সার্কাসে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে খুঁজে ফেরে নিজের জায়গা । ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘ইন্টারন্যাশন্যাল কম্পিটিশন: ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস’ বিভাগে । এটাই ওই বিভাগের একমাত্র ভারতীয় ছবি ।

‘নধরের ভেলা’ এক ‘মিসফিট’ মানুষের গল্প । সমাজের চোখে যে ‘মিসফিট’। তার একটাই ‘অপরাধ’ ? সে অত্যন্ত ধীরগতির মানুষ । মোটেও অলস নয় সে। সে যে কাজই করে তা ভীষণ আস্তে আস্তে করে । এই মানুষটাই পাকেচক্রে ঢুকে যায় এক ভ্রাম্যমান সার্কাসের দলে । সেখানে গিয়ে সে কী করে, কীভাবে টিকে থাকে বা থাকে না সেই নিয়েই এই গল্প । গল্পে মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা আছে । আছে লক্ষ্মীন্দরের ভেলা ৷ তিন ঘণ্টার এই ছবি মাত্র ১৩ দিনে শুট করেছেন পরিচালক।

নজরুল তীর্থ 1-এ দেখানো হল 'নধরের ভেলা' (নিজস্ব ভিডিয়ো)
ছবিটির শুটিং হয়েছে প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের নিজের গ্রাম নদিয়ার তেহট্টে। নধরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমিত সাহা, আর সার্কাস ম্যানেজারের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী। খোলসা করে বললে অমিত এই ছবির নায়ক আর ঋত্বিক খলনায়ক । টরোন্টো থেকে শুরু করে রটারডাম ও কলকাতা- ‘নধরের ভেলা’ ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অমিত সাহা, ঋত্বিক চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, শতাক্ষী নন্দী প্রমুখ ।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটা দেখানোর পর সাংবাদিক সম্মেলনে ঋত্বিক চক্রবর্তী বলেন, "ছবিটা আমার খুব কাছের ছবি । ছবিটা 'আমার' না আমাদের ছবি । বহু বছর আগে থেকে এই গল্পটা আমি জানি । ফলে এই গল্পটা অজানা অচেনা ছিল না । তবে দু'লাইনের পেয়েছিলাম গল্পটা । পুরো স্ক্রিপ্টটা লেখা হওয়ার পর ভাবিনি কোন চরিত্রটা করব । কিন্তু এই চরিত্রটা আমার কাছেই আসে । চরিত্রটা বেশ লোভনীয়। প্র যোজনাও করেছি ঠিকই কিন্তু অভিনয় করার সময় আমি যে প্রযোজক সেটা মনে ছিল না কখনও । আঁচ পড়েনি ৷ অন্যরা সেই কাজ করেছে । এখন প্রযোজক হিসেবে যা দায়িত্ব পালন করার করব ।"

ETV BHARAT
'নধরের ভেলা'র পোস্টার (পোস্টার থেকে সংগৃহীত ছবি)

নধরের চরিত্রে অমিত সাহা বলেন, "যেটা আমি জানিই না সেটা পারফর্ম করার মধ্যে একটা মজা আছে । মানুষ আরও অনেক বড় বড় কাজ করে । আর এই ছবিতে চোখের পলক না ফেলা তার থেকে অনেক কম কঠিন । আমি খাওয়া-দাওয়া বাড়িয়ে ফেলেছিলাম সেই সময়ে এবং নড়াচড়া কমিয়ে দিয়েছিলাম । আর চোখের পলক না ফেলার কথা বলছেন ? এখন তাকিয়ে থাকলেও রিজেক্ট করতে পারি । আর না তাকালেও দেখতে পারি । এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে ।"

প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, "চরিত্রগুলো যেমন হবে সেই অনুযায়ী কাস্টিং ৷ আমরা যারা একসঙ্গে কাজ করি তারাই মোটামুটি কাজ করেছে । তবে, প্রিয়াঙ্কা সরকার এই প্রথম আমাদের সঙ্গে কাজ করল । ভীষণ ডাউন টু আর্থ ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি অনেকদিন বাদে বাদে ছবি বানাই । এই গল্পটা 2009 সাল থেকে ভেবে এসেছি । 2023 এর শেষ থেকে ছবিটা করব ঠিক করলাম । প্রোডিউসার পাওয়া যাচ্ছিল না বলে দেরি । যখন পেলাম করলাম ।"

NADHARER BHELA
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
নধরের ভেলা
KIFF 2025

