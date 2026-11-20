দুর্ঘটনার কবলে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের গাড়ি, অল্পের জন্য রক্ষা!
Rituparna Sengupta's car meets with an accident: ঘটনার পরেই ম্যাটাডোরের চালককে আটক করেন তাঁরা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: বিপত্তি অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের বাড়ির সামনেই। বৃহস্পতিবার সকালে অভিনেত্রীর বাড়ির সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর গাড়ি। একটি ম্যাটাডোরের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঋতুপর্ণার গাড়ির পিছনের বাঁদিকের অংশ। শুধু অভিনেত্রীর গাড়িই নয়, তাঁর এক বন্ধুর গাড়িও এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরেই ছিলেন ঋতুপর্ণা। আচমকা বিকট শব্দ শুনে চমকে ওঠেন তিনি এবং তাঁর বাড়ির কর্মীরা। তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, একটি ম্যাটাডোর তাঁর পার্ক করা গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। অভিনেত্রীর কথায়, দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে বা আশপাশে কোনও মানুষ উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। এমনকী প্রাণহানির আশঙ্কাও ছিল।
ঘটনার পরেই ম্যাটাডোরের চালককে আটক করেন তাঁরা। যাতে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন, সেই কারণে গাড়ির চাবিও নিজেদের হেফাজতে নেন। এরপর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঋতুপর্ণার দাবি, ওই ব্যক্তি ম্যাটাডোরের অনুমোদিত চালক নন, তিনি একজন ক্যাটারিং কর্মী। এমনকী তাঁর কাছে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই বলে স্বীকার করেছেন তিনি।
এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি করে না, সমাজের অন্য মানুষের জীবনকেও বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। বাণিজ্যিক গাড়ি চালানোর মতো গুরুদায়িত্ব যাঁর হাতে, তাঁর বৈধ লাইসেন্স থাকা এবং গাড়ি চালানোর অনুমতি থাকা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই ৷