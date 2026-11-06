ভারতীয় সিনেমায় প্রথম মহিলা পরিচালক চরিত্রে ঋতুপর্ণা ! কী বললেন নবাগত পরিচালক?

ভারতীয় সিনেমায় প্রথম মহিলা পরিচালক চরিত্রে ঋতুপর্ণা ! কী বললেন নবাগত পরিচালক?
First Female Film Director Biopic:নিছক বায়োপিক নয়। নতুন প্রজন্মের কাছে ফাতিমা বেগমের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র জগতের বিস্মৃত অধ্যায়কে তুলে ধরার প্রয়াস এই ছবি৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম মহিলা পরিচালক হিসেবে পরিচিত ফাতিমা বেগম। এবার তাঁর জীবন ও চলচ্চিত্র-যাত্রাকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি ‘ফাতমা’। ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রযোজনায় ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নবাগত অতনু রায়। পেশায় অতনু প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। সাংবাদিকের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ নতুন খবর নয়। তবে, সেই খবরে এবার নাম লেখালেন অতনু রায়ও।
1926 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ফাতিমা বেগম পরিচালিত ‘বুলবুল-এ-পারিস্তান’ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সেই ছবির নির্মাণের শতবর্ষকে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে ‘ফাতমা’। তবে ছবিটি নিছক কোনও বায়োপিক নয়। বরং নতুন প্রজন্মের কাছে ফাতিমা বেগমের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র জগতের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে তুলে ধরার প্রয়াস এই ছবি। 1900 সালে ফাতিমা বেগম মুম্বই (তখনকার বম্বে) যান। অভিনেত্রী হিসেবে কাজ শুরু করলেও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেন ‘ফাতিমা ফিল্মস’ নামে নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা এবং স্টুডিয়ো। পরবর্তী সময়ে নিজের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারেই তৈরি করেন ‘বুলবুল-এ-পারিস্তান’।
সেই ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন হাতে তৈরি অপটিক্যাল ট্রিকস, মিনিয়েচার সেট এবং হাতে ঘোরানো ক্যামেরার মতো প্রযুক্তিগত কৌশল। তাঁর মেয়ে জুবেইদা পরবর্তী সময়ে তৎকালীন স্ক্রিন আইডল হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, ফাতিমার স্বাধীন স্টুডিয়োটি ভেঙে পড়ে এবং তাঁর নাইট্রেট ফিল্মের রিলগুলিও আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘটনাই উঠে আসবে ছবিতে।
ছবিতে নির্বাক চলচ্চিত্র থেকে সবাক চলচ্চিত্রের যুগ—পুরো সময়কালকে ধরার চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন দশকের পোশাক, সাজসজ্জা ও চলচ্চিত্র নির্মাণের ধরনও ফুটিয়ে তোলা হবে। ঋতুপর্ণার কথায়, "নির্বাক থেকে সবাক চলচ্চিত্রের যুগ, পুরোটাই ধরা হবে ছবিতে। আমার লুকও তৈরি হবে সেই সময়কাল হিসেবে। সময়ের পরিবর্তন ধরা হবে বিভিন্ন কালের ফ্রেমে। অরোরা ফিল্মসের মতো প্রযোজনা সংস্থা ‘রাইকমল’, ‘জলসাঘর’, সম্প্রতি ‘কালকক্ষ’, ‘অদম্য’র মতো ছবির প্রযোজনা করেছে। তাঁদের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ ভাল লেগেছে। কাজ শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছি।" নতুন পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে বরাবরই পা এগিয়ে রাখেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আগে বহু সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেছেন যে নতুনদের পাশে না দাঁড়ালে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কনসেপ্ট নিয়ে কাজ হবে না।...
পরিচালক অতনু রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত। তিনি বলেন, "এই মানুষটিকে নিয়ে বহু আগেই কাজ হওয়া উচিত ছিল। যে কারণেই হোক হয়নি। আমি যখন পরিচালনার পথে হাঁটব ভাবলাম তখন মনে হল এই মানুষটিকে দিয়েই শুরু হোক। তাঁকে ট্রিবিউট জানানোও হবে আবার আমার প্রথম কাজটাও এমন একজন নারীকে নিয়ে হবে যিনি ১৯২৬-এ বসে সিনেমা বানাচ্ছেন যখন মেয়েরা অভিনয়ই করার সাহস, অনুমতি কিছুই পেতেন না। নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষরাই। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ফতিমা বেগম ছবি বানাচ্ছেন, প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তুলছেন আবার স্টুডিয়োও বানাচ্ছেন।"
এই চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তই কেন? উত্তরে পরিচালক বলেন, "এই চরিত্রের ওজন বহন করার মতো এই মুহূর্তে আমাদের বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ আছে বলে আমার মনে হয়নি। সেই কারণেই ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।"
ছবিতে ফাতিমার দুই মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে আনন্দারূপা চক্রবর্তী ও রাতাশ্রী দত্তকে। শীঘ্রই শুরু হবে ছবির শুটিং।