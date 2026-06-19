'কোনও আশা নিয়ে কাজ করি না এই ইন্ডাস্ট্রিতে'- কীসের অভিমানে এই কথা ঋতুর মুখে?

'কোনও আশা নিয়ে কাজ করি না এই ইন্ডাস্ট্রিতে'- কীসের অভিমানে এই কথা ঋতুর মুখে?
অভিনেত্রীর কথায়, "হঠাৎ করেই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি আমি। আসার কথাই ছিল না। তাই আশা নিয়েও আসিনি।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 2:33 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: জোরকদমে শুটিং চলছে জিৎ দত্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'জয়িতা'র। নাম ভূমিকায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta)। বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় তাঁর অবদান নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য ভাষার ছবিতেও নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা সংস্থাও নিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'ভাবনা আজ ও কাল' থেকে এসেছে একাধিক বাংলা ছবি। একইসঙ্গে নানা সময়ে বিভিন্ন ছবির উপস্থাপক হিসেবেও থেকেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বাংলা ছবির হাল হকিকত নিয়ে, ভালো-মন্দ নিয়ে নানা সময়েই সংবাদ মাধ্যমের কাছে নিজের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন তিনি।
উল্লেখ্য, বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের পরিবেশ সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে 19 জনের কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করার জন্য। এর মধ্যে দিয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত কতটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন তাঁর সাধের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে? জানতে চাইলে প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী প্রথমেই বলেন, "আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও আশা নিয়ে কাজ করি না। আগামীতেও করব না। হঠাৎ করেই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি আমি। আসার কথাই ছিল না। তাই আশা নিয়েও আসিনি। জনপ্রিয় অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল আমাকে প্রথম ব্রেক দেন তাঁর প্রযোজনায় 'রং বেরং' নামের টিভি সিরিজে। আমার একটি ছবি দেখে রত্না দি আমাকে পছন্দ করেন। আমার বন্ধুর দাদা অভিনেতা কুশল চক্রবর্তীই আমার ছবি রত্না দি'কে দেখান। রত্না দি'র আমাকে ভালো লাগে। আর আমি কাজটা করি। সেখান থেকে প্রভাত দা'র আমাকে ভালো লাগে, আমাকে সুযোগ দেন। এভাবেই আমি এসেছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তাই আশার কথা ভাবিনি কখনও। আজও ভাবি না।"
ইটিভি ভারতের প্রশ্নের রেশ টেনে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত আরও বলেন, "কোনও আশা নিয়ে তখনও আসিনি। আজও আশায় বাঁচি না। আর আমি তো কোনও ফিল্মের ফ্যামিলি থেকে আসিনি। তবে, আসার পর অনেক বড় বড় মানুষদের সান্নিধ্য পেয়েছি। স্বাধীনভাবে, স্বাধীন চেতনায় আমি কাজ করি। আমার ভিতরের যতটুকু শিল্পীসত্ত্বা বা শৈল্পিক ক্ষমতা আছে তা উজাড় করে দিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করি। আমি নিজে কী পাবো সেই আশা করিনি কখনও। তবে, প্রশ্ন যখন 'আশা' নিয়ে, তখন আশা করব এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবার ভালো হবে, সবাই কাজ করতে পারবে, সবাই মিলেমিশে কাজ করবে।"
অভিনেত্রীর কথায়, "আর এগুলো বরাবর চাই বলেই আমি তাই শুধুই অভিনেত্রী নই, আমি প্রযোজকও। চেষ্টা করি গল্প বলার। চেষ্টা করি অন্যের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। ইন্ডাস্ট্রিতে বাধ্যকতামূলকভাবে কাজ হবে না এটাই চাইব সবসময়। যার যেটুকু ক্ষমতা সে যেন সেটুকু দিয়েই যেন ছবি বানাতে পারে, এটাই চাই আমি। ছোট, বড়, মাঝারি, বিগ স্কেল সব ধরনের ছবি হয় এখানে। চাই সবাই যেন সেগুলো করতে পারে। কারণ সবার মধ্যেই শৈল্পিক ক্ষমতা থাকে, যেটা সে সকলের কাছে মেলে ধরতে চায়। শিল্পীকে তাঁর মর্যাদা দিতে হবে। আমি চাইব ভালো কিছু হোক। আমি আমার স্বতন্ত্র ভাবনাতেই কাজ করে যাবো।"
উল্লেখ্য, 'রং বেরং' ছিল বাংলা টেলিভিশনের এক জনপ্রিয় রূপকথাভিত্তিক ধারাবাহিক, যা 1989 সালে প্রযোজনা করেছিলেন রত্না ঘোষাল। জনপ্রিয় রূপকথা যেমন 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট' এবং 'রুসলাম অ্যান্ড লুডমিলা'র উপাদান নিয়ে নির্মিত এই সিরিজটি দর্শকের কাছে সেই সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। সেই ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, মুনমুন সেন, কুশল চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গীতা দে'র মতো অভিনেতারা। ধারাবাহিকটির দ্বিতীয় পর্বের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ধারাবাহিকটির বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে মূল সম্প্রচারের পর আরও দু'বার পুনঃসম্প্রচার করা হয়। এই ধারাবাহিক বাংলা টেলিভিশনের রূপকথার জগতকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল এবং আজও এটি নস্ট্যালজিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্মরণীয়।
প্রসঙ্গত, বাংলা বিনোদনের সুদিন ফেরাতে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে 19 জনের যে কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে, সেই তালিকায় নাম নেই ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেব, হিরণদের নাম থাকলেও নেই জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নাম। এই প্রসঙ্গ তুললে অবশ্য অভিনেত্রী বলেন, "আমার এই ব্যাপারে কিছুই বলার নেই।"