সঞ্জয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপই তো ট্রেনে- ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

অভিনেত্রীর কথায়, "এই ধরনের চরিত্রের খোঁজেই আমি থাকি সবসময়। নতুনকে নতুন করে নিতে চাই।"

rituparna-sengupta-shares-journey-on-lokkhikantopur-local-movie-shoot-with-ram-kamal-mukherjee
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও সিনেমা হলে চলছে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'। এই ছবি থেকে প্রাপ্তির কথা জানতে চাইলে পর্দার লাবণ্য অর্থাৎ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "ছবিটা দেখে মানুষ ভীষণ ইমোশনাল হয়ে পড়ছেন। এটাই তো একটা দারুণ প্রাপ্তি কিংবা প্রতিক্রিয়া বলা যায়। পাশাপাশি আমার লাবণ্য চরিত্রটা দেখেও মানুষ প্রশংসা করছেন এও বা কম কী? এই ধরনের চরিত্রের খোঁজেই আমি থাকি সবসময়। নতুনকে নতুন করে নিতে চাই। এমন চরিত্র রেখে যেতে চাই যা আগামী প্রজন্ম রোমন্থন করবে সেটা নিয়ে। কথা হবে, আলোচনা হবে চরিত্রটা নিয়ে।"

তিনি প্রাপ্তির তালিকায় জুড়ে দেন রামকমল মুখোপাধ্যায়ের কাজের কথাও। বলেন, "রামকমল তো আমার ভাই। উনি আগে সাংবাদিক ছিলেন, তারপর লেখক আর এখন পরিচালক। কীভাবে নিজের জায়গা অন্য শহরে গুছিয়ে নিতে হয় সেটা জানেন উনি। লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ছবিতে আমাদের নিত্যজীবনের অপরিহার্য দিক তুলে ধরেছেন তিনি। ওঁর চিত্রনাট্য অনবদ্য। বাকি অভিনেতারাও প্রত্যেকে অনবদ্য।"

রামকমল মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত হলেন বাংলার অক্ষয় কুমার। এই বছর সবথেকে বেশি ওঁর ছবি রিলিজ করেছে এবং এটা নতুন না। এরকম ঘটেই থাকে। হাসতে হাসতে ঋতুপর্ণা বলেন, "আমার ছেলেমেয়েরা সেদিন বলছিল এই বছর কি একটু বেশিই ছবি রিলিজ করল না? ওরাও আমাকে বলে আরেকটু কম ছবি করা উচিত, সবার সঙ্গে করা উচিৎ না। কিন্তু আমার পলিসিটা একটু আলাদা। আমার মনে হয় সবাইকে সাপোর্ট করা উচিত। আমি কে নতুন, কে পুরনো কোনওদিনই ভাবিনি। ভাববও না।"

অভিনেত্রীর কথায়, "আমি অনেককেই সাপোর্ট করেছি এরকম। তাঁরা অনেকেই নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে। শিবুকেও একটা সময়ে সাপোর্ট করেছিলাম। আজ শিবু একটা জায়গা তৈরি করে ফেলেছে দেখে ভালো লাগে আমার। রামকমলকেও অনেকদিন ধরে চিনি। কেন একটা ছবি ওর সঙ্গে আমার হচ্ছে না এই নিয়ে আমাদের বেশ মনোমালিন্য ছিল। দারুণ সব কাজ করেছেন রামকমল, 'সিজন গ্রিটিং', 'এক দুয়া', 'বিনোদিনী' আরও কত কী!"

সাক্ষাৎকারের দিনটা ছিল শর্মিলা ঠাকুর এবং ধর্মেন্দ্রর জন্মদিন। দুই প্রবাদপ্রতিম অভিনেতাকে নিয়েই নিজের স্মৃতিচারণা করেন তিনি। বলেন, "শর্মিলা জি'র জীবনের প্রতি আবেগ অটুট। এখনও নিজেকে সমৃদ্ধ করার প্রবল ইচ্ছা। 'পুরাতন'এর শুটিং চলাকালীন শট দেওয়ার পর বলতেন, ঠিক আছে কি না। ওই স্তরের অভিনেত্রীর কী ভীষণ নিষ্ঠা, আজও শেখার কী বাসনা! অবাক হতাম। সব পেরিয়ে উনি একজন ভালো মানুষ। আমার মা চলে যাওয়ার আগে উনি বলতেন, "ঋতু মা সব শুনতে পাচ্ছে। তুমি মাকে কানে কানে কিছু বলবে সবসময়।" ধর্মেন্দ্র জি'রও 90তম জন্মদিন। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় একবার, হেমা মালিনীর সঙ্গে 'মোহিনী' করার সময়ে। কী সুপুরুষ। কী সুন্দর হাসি। হেমাজি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ধরম জি'র মতো সুপুরুষ উনি আগে দেখেননি।"

ট্রেন জার্নি বিশেষ পছন্দের ঋতুপর্ণার। আন্দুলে কাকার বাড়ি যাওয়া থেকে মালদায় কাকিমার বাড়ি কিংবা কলেজের এক্সকারশন আজও মনে পড়ে ট্রেন জার্নির কথা। বলেন, "ট্রেনে চড়ার মধ্যে একটা ছোটবেলা লুকিয়ে আছে। 'বেলাশুরু'র সময়ে আমাদের ট্রেনে একটা সিন ছিল। ওটা দারুণ এনজয় করেছি। আর সঞ্জয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা তো আমার ট্রেনেই। এক্সকারশনে যাচ্ছিলাম। আমি যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছি সেখানেই একটা বার্থে বসেছিল সঞ্জয়। আমি একটা রাশিয়ান হ্যাট আর একটা ড্রেস পরেছিলাম সেদিন। সঞ্জয়ের নাকি সেদিনই আমাকে মনে ধরেছিল আর মনে হয়েছিল, 'দিস ইজ দ্য গার্ল'।..."

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এদিন নিজের আরও একগুচ্ছ কাজের কথা জানান। যেগুলো আসবে শীঘ্রই। তবে, এখনও তিনি 'পুরাতন' এবং 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-এই বুঁদ হয়ে আছেন ৷

Last Updated : December 9, 2025 at 10:36 AM IST

