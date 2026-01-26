IKSFF 2026: জীবনকৃতী সম্মান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে, সম্মানিত ঋতুপর্ণা-নিমাই ঘোষ

ETV Bharat / entertainment

ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) 'বেঙ্গল সিনে আইকন অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন দর্শনা বণিক। 'ঋত্বিক ঘটক মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সুমন মৈত্র।

IKSFF 2026-এ সম্মানিত একাধিক তারকা (Special Arrangement)
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: শেষ হল ষষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) 2026। কলকাতার রোটারি সদনে আয়োজিত সমাপ্তি পর্বে হাজির ছিলেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, জয়া শীল ঘোষ, ফাল্গুনি চট্টোপাধ্যায়, রুমকি চট্টোপাধ্যায়, সুমন মৈত্র, নিমাই ঘোষ, সায়নী পালিত, সৃজিত মুখার্জি, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, সৌমেন্দু ভট্টাচার্য, রতন ঝাওয়ার, ড. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জয়ব্রত দাস, সুদীপ মুখার্জি, সৌম্য সরকার, গৌতম ঘোষ সহ আরও অনেকে।

এই বছর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। প্র‍য়াত জীবন গুহ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিমাই ঘোষ। ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) 'বেঙ্গল সিনে আইকন অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন দর্শনা বণিক। 'ঋত্বিক ঘটক মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন চলচ্চিত্র পরিচালক সুমন মৈত্র। 'দ্য বেস্ট অথর স্পটলাইট অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন অভিক সরকার।

'IKSFF গোল্ডেন ভয়েস অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' পেলেন সায়নী পালিত। 'মৃণাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। 'ইউটিউব এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2026' পেল সুমন মৈত্রর ছবি 'জারিয়া'। 'দ্য টাইমলেস স্টার ডিভা অব টলিউড 2026' পেলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। 'পণ্ডিত রবি শঙ্কর মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন বিক্রম ঘোষ। 'ডিজিটাল ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড 2026' পেলেন শ্রীময়ী পিউ কুন্ডু। 'কারেজ অফ ক্রিয়েশন – প্রডিউসার অ্যাওয়ার্ড 2026' পেল 'লিটল ল্যাম্ব ফিল্মস'।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এদিন সকলকে নিজের জীবনের একটি গল্প শোনান। আর শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জয়যাত্রার শুভকামনা করেন তিনি। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "জানি না এত গুণগান, সম্মানের আমি যোগ্য কি না। তবে, যতবারই পুরস্কার পাই ততবার আরও কাজ করার উৎসাহ পাই। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। আরও অনেক কাজ আপনাদেরকে উপহার দিতে হবে।"

একনজরে দেখে নেওয়া বিজয়ী ছবির তালিকা

বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম- ট্রেজর দ্য ডগ (রাশিয়ান ফেডারেশন)
বেস্ট লং শর্ট ফিল্ম- লোটাস (ভারত)
বেস্ট ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম- রু বা রু
বেস্ট বেঙ্গলি শর্ট ফিল্ম- ঘুঙুর
বেস্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম- আনব্যানিং সেক্স এডুকেশন (ভারত) ৷ এ ছাড়াও আরও একগুচ্ছ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে নানা ক্যাটাগরিতে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র শিল্পের পেশাদার, ছাত্রছাত্রী, সিনেপ্রেমী ও সংবাদমাধ্যমের বিপুল অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় এ বছর। হাইব্রিড ফরম্যাটে আয়োজিত এই উৎসবে eFilmZone-এ অনলাইন স্ক্রিনিং-এর পাশাপাশি আডামাস ইউনিভার্সিটি, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ও রোটারি সদন-এই তিনটি ভেন্যুতে অফলাইন স্ক্রিনিং, সেমিনার ও বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা উৎসবের বৈশ্বিক পরিসর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সুদৃঢ় করে। এবারের অংশগ্রহণকারী দেশ 34টিরও বেশি। 350টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। অফিসিয়াল সিলেকশন পায় 250টি ছবি। 240 টিরও বেশি ছবি দেখানো হয়। নন-কম্পিটিটিভ চলচ্চিত্র ছিল 10টিরও বেশি। 30টিরও বেশি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল CineBridge-কলকাতার প্রথম স্বতন্ত্র ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারঅ্যাকশন ও মার্কেট প্ল্যাটফর্ম, যা 24 জানুয়ারি রোটারি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে OTT প্ল্যাটফর্ম, প্রযোজক, বিনিয়োগকারী ও প্রোডাকশন হাউস-এর সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়, যা ভবিষ্যৎ সহযোগিতা, প্রযোজনা ও পরিবেশনার নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। ফেস্টিভ্যালে ছবি দেখানোর পাশাপাশি ছিল সেমিনার, মাস্টারক্লাস ও ইন্টারঅ্যাকশন সেশনও হয়।

