বিদেশের মাটিতে স্বামী সঞ্জয়ের উপস্থিতিতে সম্মানিত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

গ্লোওম্যান সিআইসির পক্ষ থেকে সাংসদ ড্যানি বেলসের আমন্ত্রণে হাউজ অফ কমন্সে উপস্থিত ছিলেন ঋতুপর্ণা ৷

বিদেশের মাটিতে সম্মানিত ঋতুপর্ণা
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 9:00 AM IST

কলকাতা, 16 মার্চ: বিদেশের মাটিতে সম্মানিত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta) ৷ ইউনাইটেড কিংডমের সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউজ অফ কমন্সে সম্মানিত হলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। গ্লোওম্যান সিআইসির পক্ষ থেকে সাংসদ ড্যানি বেলসের আমন্ত্রণে হাউজ অফ কমন্সে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানেই অভিনেত্রী পেলেন 'গ্লোওম্যান ইনস্পিরেশনাল অ্যাওয়ার্ড 2026'।

ভারতীয় ছবির 'টাইমলেস ডিভা' হিসেবে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জুবিলি রুমে অনুষ্ঠিত হয় সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখানেই 'টাইমলেস ডিভা' খেতাব পেলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

পুরস্কার পাওয়ার পর ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "আমি খুব গর্বিত এই ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ডটি পেয়ে। ইউনাইটেড কিংডমের সংসদের হাউজ অফ কমন্সে শিল্পের জন্য পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত। সাংসদ এবং মিনিস্টার অফ ইকুয়ালিটিস মিসেস সীমা মালহোত্রা এবং লেবার পার্টির প্রাক্তন সাংসদ বীরেন্দ্র শর্মার হাত থেকে আমি পুরস্কারটি নিয়েছি। সেটাও আলাদা প্রাপ্তি আমার কাছে।"

তিনি আরও জানিয়েছেন, "গ্লোওম্যান সিআইসি এবং স্নিগ্ধা মিস্ত্রি, অলক শাহ, অসীম সানি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমার জন্য মুহূর্তটা সত্যিই খুব বিশেষ ছিল। ধন্যবাদ ঈশ্বর, আমার মা বাবা, পরিবার, স্বামী সঞ্জয় চক্রবর্তী এবং আমার দর্শককে। আমার স্বামী আমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।"

প্রসঙ্গত, গত 37 বছর ধরে বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি বজায় রেখে চলেছেন অসংখ্য বাংলা ছবির মাধ্যমে দর্শকের মন জিতেছেন। অন্যান্য ভাষার ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার সহ একাধিক অন্যান্য সম্মানীয় পুরস্কার। আর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি। আগামী 19 মার্চ মুক্তির পথে ঋতুপর্ণা অভিনীত 'কর্পূর'। অরিন্দম শীল পরিচালিত 'কর্পূর’ নয়ের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরীক্ষা নিয়ামকের আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে সাহিত্যিক দীপান্বিতা রায়ের লেখা অন্তর্ধানের নেপথ্য অবলম্বনে তৈরি হয়েছে।

