দুর্বারে টিম 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল', নস্ট্যালজিক ঋতুপর্ণার মায়ের কোন কথা মনে পড়ল?

দুর্বারে টিম 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল', নস্ট্যালজিক ঋতুপর্ণার মায়ের কোন কথা মনে পড়ল?
দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির কার্তিক পুজোয় হাজির ছিলেন 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' ছবির টিম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 10:45 AM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: "মায়ের কাছে শুনতাম ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, থেকে ওদের আসার কথা। ওরা এসে এই শহরের নানা বাড়িতে কাজ করত। আমাদের বাড়িতেও আসতেন তেমন অনেকে। তাঁরা দিনের পর দিন কাজ করতেন। ওঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যেত।" 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' (Lokkhikantopur Local) সিনেমার প্রোমোশনে এসে আবেগে ভাসলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta) ৷ ফিরে যান পুরনো দিনে ৷
এদিন দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির কার্তিক পুজোয় হাজির ছিলেন 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' ছবির পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক তথা অভিনেত্রী সঙ্গীতা সিনহা। লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে প্রতিদিন লোকের বাড়িতে ঘরকন্নার কাজ সামলে দিতে আসা বা সহজ বাংলায় পরিচারিকার কাজ করতে আসা ওই সব নারীদের রোজনামচা লিখেছে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন এই ছবি। যেখানে ওদের এই শহরে এসে বাড়ির কর্ত্রীদের ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করা, কর্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তাঁর সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়ে যাওয়ার নানা দিক নিয়েই রামকমল মুখোপাধ্যায়ের এই ছবির প্লট। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে ছবির ট্রেলার।
ঋতুপর্ণা এই সিনেমায় রয়েছেন উল্লেখযোগ্য এক চরিত্রে, যার নাম লাবন্য ৷ সিনেমার প্রচারে এসে অভিনেত্রী নিজের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে পরিচারিকাদে বন্ধত্বের গল্প শোনান ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা আমাদের বাড়িতে আসতেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা খেলতাম ৷ পরে কোনও কারণে অন্যের বাড়িতে কাজ নিয়ে চলে গেলে খুব মন খারাপ হয়ে যেত আমার ৷ আমার মাকে এক সময় পরিচর্যা করতেন এমন একজনের সঙ্গে মায়ের খুব সখ্যতা ছিল। মা অনেক গল্প করতেন ওঁর সঙ্গে। তাঁর নাতনিই পিয়ালি, যে আজ আমার সঙ্গেই থাকে দিনরাত ৷ আমার সঙ্গে সব জায়গায় যায় পিয়ালি।" দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির কার্তিক পুজোয় গিয়ে নস্ট্যালজিক হয়ে বলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।
এই ধরনের গল্প নিয়ে ভাবনার কারণ জানতে চাইলে পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় (Ram Kamal Mukherjee) বলেন, "যেহেতু কেউ এরকম কিছু নিয়ে আগে ভাবেনি তাই আমি ভাবলাম। যা কিছু ভাবা হয় না সেটা ভাবাকেই জলে নতুন। আমি সবসময়েই নতুন কিছু নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় বাঙালিরা সিনেমা হলে গল্পই দেখতে আসে৷ তাই মূল বিষয়টা হল আমরা কতটা সুন্দরভাবে গল্পটা মানু্ষের কাছে নিয়ে যেতে পারছি, কতটা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারছি। তাবড় তাবড় অভিনেতারা অভিনয় করছেন এই ছবিতে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পাওলি দাম, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, সায়নী ঘোষ, দেবাশিস মণ্ডল, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, দেবাশিস মণ্ডল, জন ভট্টাচার্য। আমার মনে হয় বাঙালিদের ভালো লাগবে হলে গিয়ে ৷"
পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয় এই ছবি বানাতে গিয়ে কোনও ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা তাঁদের? তিনি বলেন, "ঘাত প্রতিঘাত নিয়েই পথ চলতে হয় আমাদের সকলকে। সেটাকে 'অবরোধ' মনে না করে যাত্রারই অঙ্গ মনে রাখা উচিত বলে মনে হয় আমার।"
ছবির প্রযোজক তথা অভিনেত্রী সঙ্গীতা সিনহা বলেন, "প্রযোজনা এবং অভিনয় দুটোর কথা মাথায় রেখে কাজ করার টেন্যন ছিল না বলব না। তবে আমার টিম প্রযোজনার অনেকটা কাজ সামলেছে। আজ দুর্বারে এসে ভালো লাগছে। ওদের সঙ্গে ছবিটা দেখলে আরও ভালো লাগবে।" এদিন দুর্বারের নারী বাহিনীর দেওয়া সম্মানে আপ্লুত টিম 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'। দুর্বারের পাঁচজন নারীকে বরণ করে নেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রামকমল মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতা সিনহা। ছবির একটি গানের সঙ্গে এদিনের ডান্স পারফর্ম্যান্স সকলের নজর কাড়ে। 21 নভেম্বর দর্শকের দরবারে আসছে 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'।