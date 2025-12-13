ETV Bharat / entertainment

স্মরণে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান ! অনুষ্ঠানের বড় আকর্ষণ ঋতুপর্ণা-প্রদ্যুতের যৌথ পরিবেশনা

'উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স' অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷

rituparna-sengupta-prodyut-mukherjee-to-perform-at-ustad-bade-ghulam-ali-khan-national-festival-of-music-and-dance-season-8
ঋতুপর্ণা-প্রদ্যুতের যৌথ পরিবেশনায় বড় চমক (Special Arrangement)
Published : December 13, 2025 at 11:52 AM IST

কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে 'উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স'। এবারের মূল আকর্ষণ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে থাকছেন গ্র্যামির জুরি সদস্য এবং সুরকার পণ্ডিত প্রদ্যুত মুখোপাধ্যায়।

কিংবদন্তি সঙ্গীতজ্ঞ উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই উৎসব আয়োজিত হয় গত সাত বছর ধরে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যের ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এই অনুষ্ঠানে। হায়দরাবাদে আয়োজিত এই উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে 14 ডিসেম্বর ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনা। যার সুর করেছেন পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। উৎসবের যাবতীয় পরিকল্পনা লেখক এবং সমাজকর্মী অভিজিৎ ভট্টাচার্যর।

এই অনুষ্ঠান ঘিরে আপ্লুত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখার্জির সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি খুব খুশি। তাঁর সুর ও সঙ্গীত যে আবহ তৈরি করে, তা বরাবরই মনোগ্রাহী হয়। তাঁর এই সহযোগিতা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।" পণ্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ঋতুপর্ণার সঙ্গে প্রথমবার কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই খুশি। সঙ্গীত আর নৃত্যের মেলবন্ধনে দর্শক একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। পাশাপাশি অটিজম আশ্রমের শিশুদের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েও আমি খুশি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মন দিয়ে একটি শাস্ত্রীয় সুরও তৈরি করেছি। এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সম্মানিত।"

উৎসবটি অটিজম আশ্রমের শিশুদের সহায়তার জন্য আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সব ক’টি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতীয় সঙ্গীত-নৃত্যের প্রচার এবং অটিজমের জন্য কাজ করা আমাদের কাছে বড় দায়িত্ব।" প্রসঙ্গত, 'সঙ্গীতাঞ্জলি ফাউন্ডেশন' ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশের দিকটি আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই উৎসবের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যের পাশাপাশি লোকসঙ্গীত, লাইট মিউজিক, ফিউশন এবং সুফি ধারার শিল্পও তুলে ধরা হয়। অভিজিৎ ভট্টাচার্যর কথায় হায়দরাবাদে শেষ জীবন কাটান উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোই এই উৎসবের বড় লক্ষ্য।

