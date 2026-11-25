বাংলা সিনেমার স্বার্থে বৈঠক, মহিলা প্রযোজক হয়েও কথা বলার সুযোগ কম ! ক্ষুন্ন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ?
Rituparna Sengupta on CM Meeting: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাংলা সিনেমা নিয়ে বৈঠকে হাজির ছিলেন অভিনেত্রীও ৷ কিন্তু কথা বলতে না পারায় ক্ষুন্ন ঋতুপর্ণা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর বার্তা, প্রাইম টাইমে বাংলা ছবির শো বাড়ানোর উদ্যোগ-সব মিলিয়ে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'কে সিনেমা হলে ফিরিয়ে আনা এবং তাকে প্রাইম টাইম দেওয়া নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির সাম্প্রতিক বৈঠক ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। বাংলা ছবিকে আরও বেশি করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে প্রাইম টাইমে শো দেওয়ার বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। আগেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে এ বার শুধু আশ্বাসে থেমে না থেকে কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবে কার্যকর করা যায়, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে নবান্নে।
তবে এই আলোচনার মধ্যেই একটি বিষয়কে সামনে আনলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, "আজকের বৈঠক খুব ভালো হয়েছে। বানহকা ছবিকে প্রাইম টাইম দেওয়ার কথা আগে যেমন হয়েছিল আজও হয়েছে। আমারও অনেককিছু বলার ছিল। কিন্তু পারিনি। আমার মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলা প্রযোজকদের কথা বলার স্কোপ খুব কম। অথচ আমি এমন একজন প্রযোজক যে কিনা 2009৯ সাল থেকে আজ 2026 অবধি ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক কাজ দিয়েছি।"
প্রসঙ্গত, বাংলা ছবির ব্যবসা, হল পাওয়া, শোয়ের সময় নির্ধারণ কিংবা ছবি মুক্তির পরিকল্পনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেখানে মহিলা প্রযোজকদেরও সমানভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা জানানোর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর বক্তব্য এক্ষেত্রে ফের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালো বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা সিনেমার জন্য প্রাইম টাইমে আরও বেশি শো নিশ্চিত করা। আগের বৈঠকেও এই বিষয়ে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রির একাংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। ঋতুপর্ণার বক্তব্য, "এ বার বিষয়টি বাস্তবায়নের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছবিকে প্রাইম টাইমে জায়গা দেওয়ার আশ্বাসও মিলেছে।"
উল্লেখ্য, এই সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর ছবি ‘নজরবন্দি’। ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি। আশা করছেন, বাংলা সিনেমার প্রাইম পাওয়ার ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে তাতে ভালো কিছু হবে।