একসঙ্গে শুটিং চলছে রোহিত-ঋতুপর্ণার, কোন ছবিতে দেখা যাবে
জিৎ দত্তর পরিচালনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'জয়িতা' । একজন একাকী মানুষের জীবনের নানা অধ্যায় এই ছবিতে তুলে ধরা হবে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 1:13 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: ফের বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রোহিত রায়কে ৷ জিৎ দত্তর পরিচালিত ছবি আসছে 'জয়িতা' । সেখানেই নাম ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । তাছাড়াও রয়েছেন রোহিত রায়, রত্না ঘোষাল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মানসী সিনহা, ঋক মিত্র প্রমুখ ।
ছবির গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিপত্নীক শুভেন্দু রায়চৌধুরী নামের জনৈক ব্যক্তি অনেক ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করে । কিন্তু তার সঙ্গে কোনও মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই । শুভেন্দুর এক বন্ধুর পরামর্শে জয়িতা শুভেন্দুকে দেখার দায়িত্ব পায় । বুঝতে পারে তার আসল রোগ একাকীত্ব । কী হয় এরপর সেটাই দেখার । তবে, আজকের দিনে এই একাকীত্বের সমস্যা নতুন কিছু নয় । ঘরে ঘরে এই সমস্যায় নানা বয়সের আক্রান্তরা রয়েছেন । শুটিং চলছে ছবিটার ।
ছবি নিয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "জিৎ দত্ত 'পটাদার কীর্তি' ছবিতে কাজ করেছেন, এটি ছিল তাঁর প্রথম ছবি ৷ এই ছবির প্রযোজনায় ছিল 'ভাবনা আজ ও কাল' । কিন্তু 'জয়িতা' ছবিতে জিৎ আবার পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন, কিন্তু এখানে আমি উপস্থাপক এবং আকাশ ও আশা মাল্টিমিডিয়া প্রযোজক । তাঁরা দুর্দান্ত মানুষ । আমি আকাশ এবং আশার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুব খুশি ।"
তিনি আরও বলেন, "রোহিতের সঙ্গে কাজ করা সবসময়ই খুব মজার হয়, কারণ ও খুব মজাদার একজন মানুষ এবং আমরা অনেক ছবিতে কাজ করেছি একসঙ্গে । মানে তিনটি বাংলা এবং দুটি হিন্দি । রোহিত মাঝে মাঝেই আমাকে বলে, 'তুমি আমাকে রেফার করো না, তুমি কত নায়কের সঙ্গে কাজ করছো ।' তাই, আমার মনে হয়েছে এটা ওঁর জন্য খুবই উপযুক্ত একটা চরিত্র এবং আমি ওঁকে একটা বার্তা পাঠিয়েছি যে, এই ছবিটি ওঁর কাজ করার জন্য দারুণ ।"
এই ছবি নিয়ে খুশি রোহিত রায়ও । তিনি বলেন, "কলকাতায় কাজ করতে সত্যিই চমৎকার লাগছে । আমি সবসময় কলকাতায় কাজ করতে চেয়েছিলাম এবং অবশেষে আমি তা করতে পারছি । আমি আনন্দিত তাই ।"
পরিচালক জিৎ দত্ত বলেন, "ঋতুর সঙ্গে কাজ করা আমার জন্য সবসময়ই একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা । আমরা 'পটাদার কীর্তি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি । একজন পরিচালক তাঁর কাজের জন্য যা যা কিছু চান ঋতু তার সবটা হাসিমুখে জোগান দিয়ে চলেন । যেহেতু তিনি নিজে সৃজনশীল, তাই একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা অনেক সহজ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়-রোহিত রায়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও দারুণ ।"