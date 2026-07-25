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ঋ-কৌশিক কেমিস্ট্রি, সঙ্গে ঋতব্রত ; আসছে 'ব্রহ্মচারী বয়েজ'

ঋ সেন, কৌশিক সেন, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, দুর্বার শর্মাকে নিয়ে আসছে এক জমজমাট অরিজিনাল ওয়েব সিরিজ 'ব্রহ্মচারী বয়েজ'। হাসি, মজা ছাড়াও আছে আরও অনেক রসদ।

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আসছে 'ব্রহ্মচারী বয়েজ' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 9:58 AM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই: জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'সবসময়' নিয়ে আসয়ে তাদের নতুন অরিজিনাল ওয়েব সিরিজ ‘ব্রহ্মচারী বয়েজ’। এই সিরিজে অভিনয় করেছেন একঝাঁক জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান শিল্পী। বিপ্রতীপ পোদ্দার (BP) চরিত্রে শুভজিৎ কর, পূর্ণেন্দু সরকার (পুনু) চরিত্রে দেবরাজ ভট্টাচার্য, সিরিশ উপাধ্যায়ের চরিত্রে ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, মাধব চন্দ্র পালিত (MCP) চরিত্রে কৌশিক সেন, রিনি সেন চরিত্রে ঋ সেন, শালিনী পালিত চরিত্রে অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, রাজনন্দিনী মিত্র (রাজি) চরিত্রে মৌমিতা হরি, সিক রবী চরিত্রে দুর্বার শর্মা এবং নীরা চরিত্রে শৈলী ভট্টাচার্য।

একটি কর্পোরেট অফিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ‘ব্রহ্মচারী বয়েজ’-এ থাকছে হাস্যরস, প্রেম এবং অফিস জীবনের নানা টানাপোড়েনের এক প্রাণবন্ত মিশেল। আধুনিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের মজার ঘটনাগুলিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরবে এই সিরিজ। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দর্শক উপভোগ করবেন এক সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের বিনোদন।
'ব্রহ্মচারী বয়েজ’-এর মাধ্যমে সবসময় তাদের অরিজিনাল বাংলা কনটেন্টের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করছে। দর্শকদের জন্য নিয়মিতভাবে নতুন, প্রাসঙ্গিক এবং মনোরঞ্জক গল্প উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই প্ল্যাটফর্ম। সিরিজটির ট্রেলার এবং প্রিমিয়ারের তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে নির্মাতাদের তরফে।

উল্লেখ্য, 'সবসময়' ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পথ চলা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। কিন্তু অল্প সময়েই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছে এই প্ল্যাটফর্ম। আর তাতে নতুন সংযোজন 'ব্রহ্মচারী বয়েজ'। আপাতত দর্শক অপেক্ষায় রয়েছেন টলিউডের দুই 'সেন' অর্থাৎ ঋ সেন ও কৌশিক সেনকে একসঙ্গে পর্দায় দেখার জন্য ৷

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TAGGED:

BRAHMACHARI BOYS
ব্রহ্মচারী বয়েজ সিরিজ
RII SEN
KAUSHIK SEN RWITOBROTO MUKHERJEE
RITUPARNA SEN WITH KAUSHIK SEN

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