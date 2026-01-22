আমরা পাঁচ বছর আগেই বিয়ে করেছি- নীরবতা ভাঙলেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকা

আমরা পাঁচ বছর আগেই বিয়ে করেছি- নীরবতা ভাঙলেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকা
রীতিকা-হিরণের জীবন এবার এগোবে কোন দিকে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: এক বৈধ স্ত্রী থাকতে থাকতেই আরেক নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখন আলোচনার শীর্ষে বিজেপি বিধায়ক তথা এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। খবর জানতে পেরে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সামলে তারপর থেকে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খোলেন হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। হিরণের ভালোমানুষি আর পরিপাটি আচরণের পিছনে একটা ভয়ঙ্কর মানুষ লুকিয়ে আছে বলে দাবি তাঁর।
বুধবার সন্ধে নামতেই সামাজিক মাধ্যমে প্রথম মুখ খুললেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকা গিরি। তিনি লেখেন, এই মুহূর্তে তিনি কোনও মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কয়েকদিন আগে একটি অপারেশন হওয়ার কারণে তিনি এখনও শারীরিকভাবে সুস্থ নন।
হিরণের সঙ্গে এই বিয়েকে তিনি একান্ত মানসিক শান্তির খোঁজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কোনও আড়ম্বর, কোনও বিলাসিতা ছিল না সেই বিয়েতে। আগ্নি সাক্ষী রেখে, বেনারসের মতো পবিত্র স্থানে, গঙ্গার সামনে বৈদিক রীতিতে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বলেই জানান তিনি। কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে পাওয়া ভস্ম তাঁর কাছে আশীর্বাদের প্রতীক, আর সমস্ত পুজোর সামগ্রী এসেছে বৃন্দাবন ও মা বরনাসা মায়ের মন্দির থেকে। ষোলো সিঁদুর আর বিশ্বাস-এই নিয়েই তাঁদের নতুন জীবন শুরু। বিবৃতির শেষে তিনি স্পষ্ট লেখেন, যদি কেউ মনে করেন এই বিয়ে অবৈধ, তবে আইনি পথে এগোনোর জন্য তিনি প্রস্তুত।
তাঁর লেখায় তিনি জানান, "তাঁর বয়সের যে হিসেব অনিন্দিতা দিচ্ছেন তা ভুল। অনিন্দিতাকে ডিভোর্সের লিগাল নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই বিয়ে আমরা অনেক আগেই করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে থাকি। সেটা অনিন্দিতা জানত। আমার সব অ্যাকাউন্ট পাবলিক ছিল। কোনওকিছুই লুকনো ছিল না। এত বছর তিনি কোথায় ছিলেন? কেন কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি?"
প্রসঙ্গত, রিতিকা মেদিনীপুরের মেয়ে। আইন নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। যোগব্যায়ামে জাতীয় স্তরে সোনা জয়ের কৃতিত্বও আছে তাঁর। ২০১৯ ও ২০২২ সালে দুটি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সেরাও হয়েছেন তিনি। একাধিক মিউজিক ভিডিওতেও দেখা মিলেছে তাঁর। এদিকে অসম্ভব মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে এতদিন কেটেছে বলে জানিয়েছেন অনিন্দিতা। হিরণ আর মেয়ের সম্মানের কথা ভেবে মুখ খোলেননি তিনি। আর সেটাই হয়েছে কাল। এর জন্যই আজ একপ্রকার কাঠগড়ায় তিনি।
তারও বিস্তারিত কারণ দেখান অনিন্দিতা। বলেন, "আমি আমাদের মেয়ে আর হিরণের সম্মানার্থে কিছু বলিনি। এবার সবটা সামনে এনে দিয়েছে হিরণ নিজেই। আমি ২০২২ সাল থেকে জানতাম। ফিরিয়েও এনেছিলাম। এবার আমাকে সব বলার জন্য উস্কে দেওয়া হল। হিরণ যেটা করেছে তাকে ক্ষমতার অপব্যবহার করা বলে।" সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে হিরণের এহেন কাজ দল কীভাবে নেবে, এই বিয়ের পরিণতি কী তা সময়ই জানান দেবে।