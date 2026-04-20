এবার ছত্রপতি শিবাজী চরিত্রে রীতেশ, অতীতে কোন কোন তারকা নজর কেড়েছেন মারাঠা শাসকের ভূমিকায় ?

এবার ছত্রপতি শিবাজী চরিত্রে রীতেশ, অতীতে কোন কোন তারকা নজর কেড়েছেন মারাঠা শাসকের ভূমিকায় ?
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, বড়পর্দায় যেসব অভিনেতারা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চরিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 এপ্রিল: বলিউড এবং আঞ্চলিক সিনেমা জগতে এমন অনেক সিনেমা রয়েছে, যেখানে ভারতের বহু যোদ্ধা, সম্রাট এবং শাসকের চরিত্র ফুটে উঠেছে ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যোদ্ধা ও শাসক ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ৷ যিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, মুঘল এবং নিজামদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের জন্য প্রশংসিত ও শ্রদ্ধেয়। ফিরে দেখা যায় এমন কয়েকজন অভিনেতার দিকে, যাঁরা পর্দায় শিবাজি মহারাজের চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ৷
'রাজা শিবাজি'-তে রিতেশ দেশমুখ
রিতেশ দেশমুখ পরিচালিত, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমা 'রাজা শিবাজী' মুক্তি পেতে চলেছে ৷ সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত, ফারদিন খান এবং অভিষেক বচ্চন, ফরদিন খান, বিদ্যা বালান, ভাগ্যশ্রীর মতো অভিনেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ৷ ছবিতে প্রধান চরিত্র ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ভূমিকায় দেখা যাবে রিতেশ দেশমুখকে। শিবাজির স্ত্রীর চরিত্রে দেখ যাবে জেনেলিয়া দেশমুখকে ৷ সিনেমাটি মারাঠি ও হিন্দি, দুই ভাষাতেই মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে ৷ টিজারের পর প্রকাশ্যে ট্রেলারও ৷ 1 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই সিনেমা ৷
'তানহাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র'-এ শরদ কেলকার
2020 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমা পরিচালনা করেছেন ওম রাউত। যদিও এই সিনেমাটির মূল উপজীব্য ছিল শিবাজি মহারাজের অন্যতম প্রধান সামরিক সেনাপতি-মারাঠা যোদ্ধা ‘তানাজি মালুসারে’-এর জীবনগাথা ৷ তবুও এতে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের চরিত্রটি শরদ কেলকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন ৷ সিনেমায় তাঁর অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং দর্শকদের কাছেও তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।
'মি শিবাজিরাজে ভোসলে বোলতোয়!'-এ মহেশ মাঞ্জরেকর
এই জনপ্রিয় ও সফল মারাঠি সিনেমার পরিচালক এবং অভিনেতা, দুই ভূমিকাতেই ছিলেন মহেশ মাঞ্জরেকর। তিনি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন ৷ তাঁকে এমন এক পথপ্রদর্শক বা প্রেরণাদায়ক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ছবিটিকে সফল করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।
'বেদাত মারাঠে বীর দৌড়লে সাত'-এ অক্ষয় কুমার
মহেশ মাঞ্জরেকর পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তি পায় 2023 সালে ৷ ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের চরিত্রে নিজের দুর্দান্ত রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে অক্ষয় কুমার মারাঠি সিনেমা জগতে পা রাখেন ৷ যদিও শেষ পর্যন্ত ছবিটি বড়পর্দায় মুক্তি পায়নি ৷ তবুও ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের বেশে অক্ষয় কুমারের ‘লুক টেস্ট’ এবং পোস্টারগুলো ব্যাপক নজর কেড়েছিল ৷
'হিরকানি'-তে প্রসাদ ওক
অভিনেতা থেকে পরিচালক হয়ে যাওয়া প্রসাদ ওক সকলকে চমকে দেন 2019 সালে ৷ তাঁর পরিচালনায় মারাঠি সিনেমা 'হিরকানি'-তে অসাধারণ পরিচালনা ও অভিনয় প্রশংসিত হয় দর্শক দরবারে ৷ চিন্ময় মান্ডলেকরের রচনায় নির্মিত এই সিনেমা, যিনি নিজেও বহু মারাঠি সিনেমায় শিবাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুপরিচিত, সেই কিংবদন্তি নারী ‘হিরকানি’-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ৷ হিরকানি ছিলেন এক সাহসী ও অসাধারণ জননী, যিনি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের শাসনকালে রায়গড় দুর্গের কাছে বসবাস করতেন। শিবাজি মহারাজের চরিত্রটি অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রসাদ ওক সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।
'দ্য প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ'-এ ঋষভ শেঠি
2027 সাল ছত্রপতি শিবাজিকে নিয়ে নির্মিত আরও একটি সিনেমার সাক্ষী থাকতে চলেছে দেশবাসী ৷ যেখানে মুখ্য চরিত্র করার কথা ঋষভ শেঠির । সন্দীপ সিং পরিচালিত এই ছবিটির ‘ফার্স্ট লুক’ বা প্রথম ঝলক উন্মোচন করা হয়েছিল শিবাজি মহারাজের 395তম জন্মবার্ষিকীতে। এই ফার্স্ট লুক প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে ৷ দর্শকরা অধীর আগ্রহে সিনেমাটির প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।
Our Honour & Privilege, Presenting the Epic Saga of India's Greatest Warrior King – The Pride of Bharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj. #ThePrideOfBharatChhatrapatiShivajiMaharaj— Rishab Shetty (@shetty_rishab) December 3, 2024
This isn’t just a film – it’s a battle cry to honor a warrior who fought against all odds, challenged… pic.twitter.com/CeXO2K9H9Q
'ফরজন্দ'-এ চিন্ময় মান্ডলেকার
চিন্ময় মান্ডলেকার ‘পবনখিন্দ’, ‘সুবেদার’ এবং ‘শিবরায়াঞ্চা ছাভা’-র মতো বহু সিনেমায় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 2018 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ফরজন্দ’ সিনেমায় তিনি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ৷ দিগপাল লাঞ্জেকার পরিচালিত এই মারাঠি ভাষার সিনেমা মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রেক্ষাপটে লাঞ্জেকারের নির্মিত ‘শিবরাজ অষ্টক’ সিরিজের প্রথম কিস্তি। মান্ডলেকার এমন সব দৃশ্যেও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে তিনি কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন না ৷