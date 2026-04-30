'ববি'-র হাত ধরে ছেলে ঋষি যেন বাঁচান রাজ কাপুরের ডুবতে থাকা সাম্রাজ্যকে !
'মেরা নাম জোকার' ফ্লপ হতেই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয় রাজ কাপুরের ৷ সেই সময় ছেলে ঋষি কাপুর বাঁচিয়ে ছিলেন বাবার ভরাডুবি হওয়া সাম্রাজ্যকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 3:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 এপ্রিল: বক্সঅফিসে সিনেমা ফ্লপ বা হিট, শুধু তারকার ভাগ্য নির্ধারন করে না ৷ তারসঙ্গে ভাগ্য নির্ধারন হয় পরিচালক কিংবা প্রযোজকেরও ৷ এমন অনেক সময় হয়েছে, অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও সিনেমা সুপারহিট হয়ে যেতে পারে, আবার বড় তারকাখচিত ব্যয়বহুল ছবির ভারাডুবি বা ফ্লপ হতে পারে ৷ ঠিক, যেমনটা হয়েছিল বলিউডের শো-ম্যান রাজ কাপুরের সঙ্গে ৷ আর বাবার সেই ভাগ্য বদলাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন ছেলে ঋষি কাপুর ৷ কীভাবে ? চলুন জেনে নেওয়া যাক ৷
পাঁচ বা ছয়ের দশকে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির চূড়ায় ছিলেন রাজ কাপুর ৷ আওয়ারা, শ্রী 420, জিস দেশ মে গঙ্গা বেহতি হ্যায়, সঙ্গম-একের পর এক সিনেমা বক্সঅফিসে সুপার ডুপার হিট ৷ কিন্তু 1970 সালে রাজ কাপুর প্রযোজিত-পরিচালিত মাল্টি স্টারার সিনেমা মেরা নাম জোকার মুখ তুবড়ে পড়ে বক্সঅফিসে ৷ প্রায় 6 বছর ধরে এই সিনেমা বানান পরিচালক রাজ ৷ সবকিছু বন্ধক রেখে এই সিনেমা অনেক আশা নিয়ে বানালেও বাস্তবে মেরা নাম জোকার হয় সুপারফ্লপ ৷ সেই সময় বেশ ভেঙে পড়েছিলেন রাজ ৷ তিনি বুঝতে পারছিলেন না, কীভাবে হারিয়ে যাওয়া সবকিছু ফিরে পাবেন তিনি ৷ একাধিক ধারবাকি শোধ করার জন্য, রাজ এমন এক সিনেমা বানাতে চান, যা তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে ৷ এখান থেকেই শুরু হয় 'ববি' ও ঋষি কাপুরের ভাগ্য তৈরির জার্নি ৷
ববি-র হাত ধরে ভাগ্য ফেরে আর.কে-র
1973 সালে, রাজ পুত্র ঋষি প্রথম ছবি দিয়েই বক্সঅফিসে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেন ৷ সিনেমাটির রেকর্ড সৃষ্টিকারী 53 বছরের যাত্রা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জানা যায়, ববি সেই সময়, তার বাজেটের চেয়ে 400 শতাংশ বেশি আয় করেছিল। এক সাক্ষাৎকারে ঋষি কাপুর জানান, ববি তাঁর কাছে মাস্টারপিস ৷ আর এই সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের সুযোগ এসেছে বাই ডিফল্ট ৷ তিনি বলেন, "ববি তৈরি করা হয়েছিল, কারণ রাজ কাপুর সেই সময় লোনের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ আরকে স্টুডিয়োকে মর্গেজ রাখতে ছিল ৷ তিনি জীবনের যা টাকা রোজগার করেছিলেন, তা খরচ করে ফেলেছিলেন, 'মেরা নাম জোকার' সিনেমা বানাতে গিয়ে ৷ ফলে, তিনি একটা সফল সিনেমা বানাতে চাইছিলেন ৷ 'মেরা নাম জোকার' অসফল হওয়ার পর সিনেমাকে বক্সঅফিসে চালানোর সহজ উপায় ছিল রাজেশ খান্না, শর্মিলা ঠাকুরের মতো অভিনেতাদের কাস্ট করা ৷ কিন্তু সাহেবজির কাছে সেই পরিমাণ অর্থ ছিল না, সুপারস্টারদের কাস্ট করবেন তিনি ৷"
ঋষির কথায়, "এরপরেই, সাহেবজি (রাজ কাপুর) টিনএজ রোমান্টিক সিনেমা বানাতে চান ৷ ফলে তিনি কাস্টও করতে চাইছিলেন টিনএজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ৷ ফলে, সেই সিনেমা আমাকে লঞ্চ করার জন্য বানানো হয়েছিল এমনটা নয় ৷ এটা একদম ভুল ধারণা ৷ ওটা বাই ডিফল্ট হয়েছে ৷ প্রথমে অভিনেত্রী ডিম্পলকে হিরোইন হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৷ ওর বিপরীতে আর কাকে নেবে ! তখন আমাকে বলা হয়, 'তুমি ওজন কমাও, এই সিনেমায় তোমাকে নেওয়া হবে ৷' এরপর সিনেমা হল ৷ ওই দিকে ডিম্পল বিয়ে করে নেয় ৷ সিনেমাও মুক্তি পায় ৷ সুপার সাকসেস পায় যার পুরো ক্রেডিট আমি পেয়ে যাই ৷ মাত্র 21 বছর বয়সে আমি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে যাই ৷"
ববি-র বক্সঅফিস সাফল্য
53 বছর আগে, ঋষি কাপুর 'ববি' সিনেমার মাধ্যমে হিরো হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন ৷ ভারতে, 1973 সালের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা ছিল 'ববি'৷ সিনেমার বাজেট ছিল 1.25 কোটি টাকা ৷ ঘরে আসে 11 কোটি টাকা । 1970-এর দশকে ভারতীয় বক্সঅফিসে এটি ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা ৷ 'শোলে' (১৯৭৫)-এর পরেই ছিল ববির স্থান ৷ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করলে, 2011 সালের মূল্যে সিনেমার আয় দাঁড়ায় 398 কোটি টাকা, যা 2016 সালের মূল্যে 820 কোটি টাকার সমতুল্য। 2011 সাল পর্যন্ত, ভারতের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী শীর্ষ 20টি সিনেমার মধ্যে ববি অন্যতম ছিল। দেশের বাইরে, 1975 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তি পাওয়ার পর 'ববি' সেখানে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল ৷ যার মূল কারণ ছিল সেই দেশে রাজ কাপুরের বিপুল জনপ্রিয়তা। সোভিয়েত বক্সঅফিসে 'ববি' 6 কোটি 26 লক্ষ দর্শক টেনেছিল ৷ এর ফলে 1975 সালের সোভিয়েত বক্সঅফিস তালিকায় এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হিসেবে স্থান করে নেয়। এই সাফল্যের হাত ধরে রাড কাপুরও তাঁর হৃত গৌরব ফিরে পান ৷ বাঁচিয়ে নেন আর কে স্টুডিয়োকে ৷
একান্ত আর এক সাক্ষাৎকারে ঋষি জানিয়েছিলেন, 'ববি' মুক্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত বেশ টেনশনে ছিলেন রাজ কাপুর ৷ ঋষির কথায়, সাহেবজি-র সঙ্গে কাজ করার সময় তিনি একটা বিষয় শিখেছেন, কাউকে নকল না করে, নিজের ছাপ তৈরি করা ৷ যে কারণে, ববি সিনেমায়, ঋষির জন্য কোনও ডান্স মাস্টার বা কোরিয়োগ্রাফার ছিল না ৷ 'ম্যায় শায়ের তো নেহি...' গানে, আজ যে রকম জড়োসড়ো ভীত ঋষি কাপুরকে দেখি, সেই সময়, এই নতুন হিরো গানে লিপ দিয়েছিলেন কোনও কিছু না জেনেই ৷ ঋষির কথায়, "শট শেষের পর তিনি (রাজ কাপুর) আমাকে ডাকেন আর বলেন, 'যদি তুমি ডান্স মাস্টারের কাছে শিখতে তাহলে ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ, সুনীল দত্ত, শাম্মি কাপুররা যেমন করেন তুমিও তেমন করতে ৷ এরপর দর্শক বলত, তুমি নকল করছো ৷ তুমি নিজের ছাপ তৈরি করো ৷ নিজের আইডেন্টিটি খোঁজো আর বানাও ৷' ফলে, হ্যাঁ, আমার জীবনের প্রথম গানের শট আমি নিজে দিয়েছে ৷ সেখানে আমাকে বোকা বোকা লেগেছে, জড়োসড়ো ভাব ছিল ৷ কারণ আমি জানতাম না, আমার হাত দুটোকে কীভাবে ব্যবহার করব ৷ কিন্তু, যা করেছিলাম, সেটা নিজেই করেছিলাম ৷"
1952 সালের 4 সেপ্টেম্বর কাপুর পরিবারে জন্ম নেওয়া ঋষি হিন্দি বিনোদন জগতের অন্যতম হিরো ৷ 1973 থেকে 2000 সালের মধ্যে, কাপুর 92টি ছবিতে রোমান্টিক প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কভি কভি, লায়লা মজনু, অমর আকবর অ্যান্টনি, হাম কিসিসে কম নহি, প্রেম রোগ, নাগিনা, চাঁদনি, খেলা খেল মে, রফু চক্কর, কার্জ, ইয়ে ভাদা রাহা, সাগর ইত্যাদি একাধিক সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের ৷
2018 সালে কাপুরের লিউকেমিয়া ধরা পড়ে ৷ চিকিৎসার জন্য তিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যান। এক বছর সফল চিকিৎসার পর, 2019 সালের 26 সেপ্টেম্বর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তবে, শ্বাসকষ্টের কারণে 2020 সালের 29 এপ্রিল তাঁকে স্যার এইচ. এন. রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। 30 এপ্রিল অসামান্য এই অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷