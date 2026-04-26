আগামিদিনে ইয়ং কেউ আমাদের রাজ্যটাকে সৎভাবে চালাবে: ঋষভ বসু

আগামিদিনে ইয়ং কেউ আমাদের রাজ্যটাকে সৎভাবে চালাবে: ঋষভ বসু
4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হতেন? ঋষভ বসুর কথা শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ।
Published : April 26, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোরকদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও । ইটিভি ভারত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে । আজকের পর্বে উত্তর দিলেন অভিনেতা ঋষভ বসু ।
বাংলা বিনোদন দুনিয়ার আজ জনপ্রিয় মুখ ঋষভ বসু । সিনেমা, সিরিজ এমনকী বাংলা ধারাবাহিকেও নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি । ঋষভের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে আছে 'ভটভটি', 'শ্রীকান্ত', 'সরলাক্ষ হোমস', 'মহাভারত', 'টুরু লাভ', 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত এবং প্রযোজিত 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবিতেও দেখা যাবে ঋষভকে ।
ইটিভি ভারত: কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?
ঋষভ বসু: এই মুহূর্তে আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেখতে চাই । কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামিদিনে আরও ইয়ং কেউ, আমাদের জেনারেশনের কেউ এই দেশটাকে ও রাজ্যটাকে সৎভাবে চালাবে । কারণ আমার মনে হয় ছোটরা যেভাবে পথ দেখাতে পারে, বড়রা অনেক সময়ে সেটা পারে না । তাঁদের অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শন সেই জায়গায় যেতে পারে না । ছোটরা অনেকবেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগ নিয়ে কাজ করে । সেই আবেগটাই দরকার ।
ইটিভি ভারত: ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগান শুনলে অনেকেই ভয় পায়? আপনিও কি পেতেন?
ঋষভ বসু: না, ছোটবেলায় মিছিলের স্লোগানে ভয় লাগেনি কোনওদিন । কেন না আমি উত্তর কলকাতায় বড় হয়েছি । আমাদের পাড়ায়, সর্বোপরি আমাদের শহরে তো রাজনীতি একটা বড় অংশ হয়ে সবসময়েই থেকেছে । আমাদের ছোটবেলায় যখন সিপিএম ক্ষমতায় ছিল তখন দীর্ঘ স্লোগান মিছিল চলত । বুঝতামও না তখন কেন হচ্ছে এগুলো । ছোটবেলায় কতবার 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে মিছিলের সঙ্গে হেঁটে গিয়েছি ।
ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট-নিজেকে সেদিন বেশ বড় হয়ে গিয়েছি মনে হয়নি?
ঋষভ বসু: জীবনের প্রথম ভোট আমার 2011 সালে । সবাই জানি সেই বছরটা এই রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর । সেই বছরই বামফ্রন্ট সরকার গিয়ে প্রথম তৃণমূল সরকার গঠন হয়েছিল । সেই অনুপাতে যে পরিবর্তন বা বদল হয়েছিল সেই বদলের সময় আমি প্রথম ভোটদান করি । প্রত্যেক ভোটেই আমি ভোট দিই । মিস করি না । ভারতের নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়াটাই আমার বড় শক্তি বলে মনে করি আমি ।
ইটিভি ভারত: আজ রাজ্য তথা দেশটা কেমন হলে ভালো হয় বলে মনে হয়?
ঋষভ বসু: রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী কারা কতটা অপরাধ করেছে কতটা শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের, এই সব নিয়ে সবসময়েই সমালোচনা করি আমরা । তিনি যেরকম মানুষ সেরকমই তো প্রতিনিধি হবেন । তাই আমার মতে, মানুষ হিসেবে আগে সামাজিকভাবে বিভিন্ন স্তরে আমাদের সবাইকে পালটাতে হবে । তা হলেই গোটা দেশে একটা বদল আসতে পারে । আমাদের প্রকৃতিকে যেভাবে উপড়ে ফেলা হচ্ছে দেশ থেকে সেটা বন্ধ করতে হবে । রুখে দাঁড়াতে হবে । পশু পাখিদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । বাড়ির বাইরে ময়লা ফেলা যাবে না । অহেতুক হর্ন বাজানো যাবে না । এই ছোট ছোট দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে । তা হলেই দেশটা সুন্দর হবে । বিকাশ হবে । নেতামন্ত্রীও তখন সেরকমই হবে ।
ইটিভি ভারত: নিজে কখনও মুখ্যমন্ত্রী হলে কীভাবে সাজাবেন নিজের রাজ্যটাকে?
ঋষভ বসু: সক্রিয় রাজনীতির কথা ছাত্র অবস্থায় অনেকবারই ভেবেছি । এখন আর ভাবি না । রাজনীতি ভালো লাগে না বলে নয় । আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে । কিন্তু আমি নিজেকে রাজনৈতিক ময়দানে দেখতে পাই না । আমি ব্যক্তি হিসেবে যেরকম আমার জন্য রাজনীতি নয় । আমার জন্য শিল্পক্ষেত্রই ঠিক আছে । যদি কখনও সুযোগ হয়, রাজনীতিতে আসি, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে 'নায়ক' সিনেমার অনিল কাপুরের মতো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করব । দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, প্রত্যেকটা ব্যক্তি স্তরে মানুষের সমস্যাকে দেখা, দুর্নীতি সরানো একজন মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য বলে মনে হয় । ঠিক যেমনটা ওই ছবিতে দেখানো হয়েছিল ।