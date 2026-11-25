সুন্দরবনের গহিন অরণ্যে 'ডাকিনী বিদ্যা'র মায়াবি জগৎ ! হাজির ইটিভি ভারত
Dakini Vidya Shooting:কখনও দিনের আলোয়, কখনও অন্ধকারের রহস্যময় আবহে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে ছবির একের পর এক দৃশ্য।সুন্দরবনের ঝড়খালিতে 'ডাকিনী বিদ্যা'র শুটিংয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 2:04 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বাংলার মানচিত্রে এমন এক ভূখণ্ড রয়েছে, যেখানে নদী আর অরণ্য মিলেমিশে তৈরি করেছে এক রহস্যময় জগৎ। চারদিকে ম্যানগ্রোভের ঘন সবুজ, কাদামাটির চর, অসংখ্য খাঁড়ি আর জলপথ। কখনও শান্ত নদীর জল, কখনও জোয়ারের উত্তাল স্রোত। প্রকৃতির এমন অনন্য রূপের নাম 'সুন্দরবন'। তার সৌন্দর্য আর রহস্যের টানেই বারবার সিনেদুনিয়ার মানুষেরা ফিরে আসেন এই অরণ্যে। ছবির গল্পের প্রয়োজনে কখনও সুন্দরবন হয়ে ওঠে নিখুঁত প্রেক্ষাপট, কখনও বা নিজেই যেন হয়ে ওঠে গল্পের অন্যতম চরিত্র।
নভেম্বর প্রায় শেষের পথে। কলকাতায় এখনও জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও সুন্দরবনে পৌঁছে হালকা শিরশিরানি টের পাওয়া গেল। আর সেই প্রকৃতির বুকেই তখন ব্যস্ত ছবির গোটা টিম। সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বেশ কয়েক দিন ধরেই চলছে সৌনব নাগ পরিচালিত ছবি ‘ডাকিনী বিদ্যা’র শুটিং। কাকভোর থেকে গভীর রাত-কখনও দিনের আলোয়, কখনও অন্ধকারের রহস্যময় আবহে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে ছবির একের পর এক দৃশ্য। সেই শুটিংয়ের খবরাখবর নিতেই সুন্দরবনের গহিন অরণ্যে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারত।
মঙ্গলবারও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলল টানা শুটিং। কাকভোরেও ছিল কলটাইম। এদিন ছিল গানের দৃশ্যের পাশাপাশি ছবির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুটিং। সেটে উপস্থিত ছিলেন ছবির মুখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী পারিজাত চৌধুরী ও ঋষভ বসু, অভিনেতা প্রদীপ ধর এবং পরিচালক সৌনব নাগ। কখনও ক্যামেরার সামনে চরিত্রের প্রয়োজনে, কখনও বা শটের ফাঁকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা-সব মিলিয়ে জমজমাট শুটিংয়ের পরিবেশ।
দিনের আলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এল। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন ঘরে ফেরার পথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অরণ্যের বুক জুড়ে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু সুন্দরবনের সৌন্দর্য কি শুধু দিনের আলোতেই? রাতের সুন্দরবনের রূপ যেন আরও মায়াবী, আরও রহস্যময়। মাথার উপর রাসপূর্ণিমার গোল চাঁদ। তার রুপোলি আলোয় ঝিকমিক করছে মাতলা নদীর জল। চারপাশের নিস্তব্ধতা আর নদীর বুকে চাঁদের আলোর খেলা-সব মিলিয়ে এক মায়াবি জগৎ।
আর সেই আবহেই নদীর বুকে লঞ্চে বসে আড্ডা জমল ‘ডাকিনী বিদ্যা’র দুই মুখ্য অভিনেতা পারিজাত চৌধুরী ও ঋষভ বসুর সঙ্গে। শুটিংয়ের ব্যস্ততা পেরিয়ে গল্পের নানা দিক নিয়ে কথা বললেন তাঁরা। ছবির বিষয়বস্তু এবং নিজেদের চরিত্র নিয়ে দুজনেই যথেষ্ট আশাবাদী। সুন্দরবনের এমন রহস্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাও যে তাঁদের কাছে বিশেষ, তা তাঁদের কথাবার্তায় স্পষ্ট।
নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে পারিজাত বলেন, "আমার চরিত্রটি কলেজের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী। খুবই সরল, সাদাসিধে। সে ভালবাসায় বিশ্বাস করে। একজনকে মন থেকে ভালবাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মানুষটিকে সে পাবে কি না, তা নিয়েই গল্পের নানা ওঠাপড়া। তাকে এমন কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তার আগে কোনও ধারণাই ছিল না। এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়, যেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে জানত না। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে কীভাবে সে লড়াই করে, সেটাই ছবিতে দেখা যাবে।" পারিজাত আরও বলেন, "ছবিতে প্রেমের পাশাপাশি এমন অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে, যা ছবির রহস্যকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। নূপুরের জীবনে কী ঘটবে, সে কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে, তা এখনই বলে দিতে চাই না। বাকিটা জানতে হলে দর্শকদের সিনেমা হলে আসতে হবে।"
দিবাকর চরিত্র নিয়ে ঋষভ বসু বলেন, "দিবাকর খুব সাধারণ, সরল ছেলে। তার জীবনেও একটা বড় ঝড় আসে। সেই ঝড়ের পরেই তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ডাকিনী বিদ্যা এবং এই পৃথিবীর এক অজানা অধ্যায়। সেটাই আমাদের গল্পের মূল বিষয়। আমার মনে হয়, ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি এর গল্প এবং প্লট। আর নূপুরের প্রতি দিবাকরের যে ভালবাসা, সেই প্রেম বারবার ফিরে আসে। আপাতত এটুকুই বলতে পারি। বাকিটা রহস্যই থাক।" এই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসারেরও কাজ করছেন ঋষভ।
অভিনেতা বলেন, "সৌনবের সঙ্গে আমার পরিচয়টা একটু অন্যভাবে। আমরা দুজনেই খেলাধুলা খুব ভালোবাসি। একসঙ্গে অনেক ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়েছি। খেলার ফাঁকে কখনও কখনও সিনেমা নিয়েও আলোচনা হত। সেখান থেকেই একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা তৈরি হয়। আমি ওঁকে বলেছিলাম, কোনও ছবি করলে আমি কাজ করতে চাই। তবে অভিনেতা হিসেবে নয়, ক্রিয়েটিভ প্রযোজক হিসেবে। এই ছবিতেই প্রথমবার ক্রিয়েটিভ প্রযোজকের দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু সৌনব বলল, অভিনেতা হিসেবেও আমাকে ওর ছবিতে থাকতে হবে। ফলে দুটো দায়িত্বই পালন করতে হচ্ছে।
ডাকিনী বিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা ব্ল্যাক ম্যাজিক-এই বিষয়গুলিতে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন? ঋষভ বলেন, " আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব একটা ভাবিত নই। আমাদের ছবিতে তন্ত্র-মন্ত্রের বিষয়গুলি অবশ্যই থাকবে। তবে আমার মনে হয়, মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হল করুণা, সহমর্মিতা এবং ভালীবাসা। আমরা যদি একে অপরের প্রতি ভালবাসা দেখাতে পারি, তার চেয়ে বড় তন্ত্র আর কিছু হতে পারে না। কোনও ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ডার্ক আর্টস সেই শক্তিকে আটকাতে পারে না। প্রেম ও ভালোবাসার চেয়ে বড় ওষুধ বা বশীকরণ আর কিছুতেই নেই।" একই বক্তব্য পারিজাতেরও।
সুন্দরবনে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে পারিজাত বলেন, "সুন্দরবনে এই প্রথম শুটিং করছি। অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আর জায়গাটা তো ভীষণ সুন্দর। লোকেশনগুলো এতটাই ভাল যে ক্যামেরায় দারুণ ফ্রেম তৈরি হচ্ছে। গতকালও আমরা খুব সুন্দর একটি জায়গায় শুটিং করেছি। আমাদের চিত্রগ্রাহকও অসাধারণ কিছু ফ্রেম তৈরি করেছেন। আশা করছি, দর্শকেরা পর্দায় সেই সৌন্দর্য উপভোগ করবেন।"
গল্পের বিষয়ে জানা গিয়েছে সুন্দরবনের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে তন্ত্র, প্রেম ও প্রতিশোধের গল্প নিয়েই 'ডাকিনী বিদ্যা'৷ ডাকিনী, যক্ষিণী, কর্ণপিশাচিনী কারা? কীভাবে এই বিদ্যা অর্জন করা যায় এবং সেই সাধনার পরিণতি কী? তন্ত্রের প্রভাব কীভাবে মানুষের মধ্যে পড়ে তা উঠে আসবে ছবির গল্পে৷ আছে প্রেম, নাচ, গান সহ আরও অনেককিছু। শুটিং চলছে জোরকদমে।