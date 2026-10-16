প্রেম, রহস্য আর পুনর্জন্মের গল্প নিয়ে ওটিটিতে আসছে 'অপূর্ণতা'

প্রেম, রহস্য আর পুনর্জন্মের গল্প নিয়ে ওটিটিতে আসছে 'অপূর্ণতা'
New Series on OTT: পুজোর আবহে ওটিটিত হাজির নতুন সিরিজ 'অপূর্ণতা'। স্ট্রিমিং মহাষষ্ঠী থেকে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 11:36 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: প্রেম, বিরহ, স্মৃতি আর রহস্যের মেলবন্ধনে নতুন ওয়েব সিরিজ নিয়ে হাজির ফ্রাইডে ওটিটি। আজ অর্থাৎ মহাষষ্ঠীতেই ওটিটিতে মুক্তি পেল 'অপূর্ণতা– দ্য কোয়েস্ট ফর লাভ'। সিরিজটির গল্প ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ঋষভ দত্ত। ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় এবং রূপা দত্তের নিবেদনে তৈরি এই সিরিজে উঠে আসবে অসমাপ্ত প্রেমের এক রহস্যময় কাহিনি, যেখানে অতীত ও বর্তমানের সীমানা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়।
সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্র শাওন। কলকাতার এক অন্তর্মুখী কিশোর, যে বারবার স্বপ্নে দেখে পাহাড়ের খাড়া খাদ থেকে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য। এমনই এক সময়ে তার জীবনে আসে চুর্ণী। সিকিমের উচ্ছল ও প্রাণবন্ত এই তরুণীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে শাওন পৌঁছে যায় তার পাহাড়ি শহরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে চুর্ণীর বাড়ি ও পরিবারের সঙ্গে এক অদ্ভুত পরিচিতি অনুভব করতে শুরু করে সে। বিশেষ করে চুর্ণীর মা নন্দিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন কোনও অজানা অতীতের ইঙ্গিত দেয়।
ভালোবাসা কি সময় ও মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করতে পারে? অতীতের কোনও অসমাপ্ত সম্পর্ক কি নতুন জীবনে ফিরে আসতে পারে? স্মৃতি, রহস্য, হারিয়ে যাওয়া প্রেম ও অপূর্ণ আবেগের এমনই নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে ‘অপূর্ণতা’। সিরিজে অভিনয় করেছেন ঋষভ বসু, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, অঙ্কিতা দাস, স্বরলিপি ঘোষ, দুর্বার শর্মা, শঙ্কর দেবনাথ, মিনাশ্রী সরকার, তুলিকা বসু, সুবিমল কান্তি দত্ত, কৌস্তভ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে।