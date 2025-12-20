ETV Bharat / entertainment

নিঃসঙ্গতা ! ঋজু-পায়েল-প্রান্তিক কোন 'উপসংহার' টানবে ?

সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দিককে পর্দায় অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করতে চলেছেন পরিচালক ৷

riju-biswas-payel-roy-prantik-banerjee-starrer-new-bengali-movie-uposanghar-releasing-soon
আসছে 'উপসংহার' (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 20 ডিসেম্বর: কিছুদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার শিকার হয়েছেন অভিনেতা ঋজু বিশ্বাস (Riju Biswas) ৷ অভিনেতার 'ইউ লুক গুড ইন শাড়ি' মন্তব্যের পর শিল্পীর চরিত্র, মানসিকতা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলে সোশাল মিডিয়ায় ৷ অনেক নেটিজেন অভিনেতার নিঃসঙ্গতা বা কাজের জগত থেকে দূরে থাকাকে দায়ী করেছেন ৷ আবার অনেকে শিল্পীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ বর্তমান সমাজে ঋজু বিশ্বাসের মতো এমন অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের আশেপাশে ৷ সেই সকল সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দিককে পর্দায় অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করতে চলেছেন পরিচালক সৌভিক ভট্টচার্য ৷

চলমান শহরে ব্যস্ত সকলেই ৷ দু'দণ্ড প্রাণ খুলে মনের কথা বলার মতো মানুষের বড় অভাব দেখা যাচ্ছে ৷ অনেকের ভিড়ের মাঝেও নিঃসঙ্গতা যেন ক্রমশ তাড়া করে বেরায় ৷ মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সেই গভীর আবেগের অনুসন্ধান চালিয়েছেন পরিচালক সৌভিক ৷ আসছে 'উপসংহার' (Uposanghar) ৷ মনের চোরাগলিতে আলো ফেলার গল্প বলবে 'উপসংহার' ৷

riju-biswas-payel-roy-prantik-banerjee-starrer-new-bengali-movie-uposanghar-releasing-soon
মজাদার মুহূর্ত (Special Arrangement)

গল্পের বুনন

অনেক সময় আবেগের অনুপস্থিতি এতটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে মন নিজেই কারোর উপস্থিতি কল্পনা করতে শুরু করে, তখন কী ঘটে?উপসংহার আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল শহুরে দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে থাকা আবেগের বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে এগোয়। ছবিটি এমন এক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেয়, যা মূলধারার সিনেমায় খুব কম আলোচনা হয় ৷ এই সিনেমায় ধরা দেবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মনের নিজস্ব এক বিকল্প আবেগ কেন্দ্রিক বাস্তবতা নির্মাণকে। আসলে নিঃসঙ্গতা যে কোনও সামাজিক সমস্যা নয়, তাই যেন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন পরিচালক সৌভিক ৷ যেখানে থ্রিলার আছে, রোমান্স আছে আবার আছে সামাজিক দিকও ৷ উপসংহার সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে ঋজু বিশ্বাস, পাভেল রায় ও প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷

riju-biswas-payel-roy-prantik-banerjee-starrer-new-bengali-movie-uposanghar-releasing-soon
শুটিং চলছে (Special Arrangement)

পরিচালকের বার্তা

পরিচালকের কথায়, "আমি আবেগের অনুপস্থিতিকে একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়, বরং একটি সক্রিয় শক্তি হিসেবে অনুসন্ধান করতে চেয়েছি। উপসংহার-এ নীরবতা কেবল পটভূমি নয়; সেটাই নায়িকার বাস্তবতাকে রূপান্তরিত করার প্রধান অনুঘটক।" পাশাপাশি তিনি জানান, এই সিনেমাকে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবেও পাঠানো হবে ৷ সৌভিকের কথায়, "এই ছবিটি উৎসবের জন্য উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি ৷ কারণ এটি অস্পষ্টতা ও সংযমের মধ্য দিয়ে কাজ করে। এটি কোনও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে না, বরং দর্শককে তা অনুভব করতে দেয়, যেখানে সমাধানের চেয়ে ব্যাখ্যার সুযোগ বেশি।"

riju-biswas-payel-roy-prantik-banerjee-starrer-new-bengali-movie-uposanghar-releasing-soon
লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন (Special Arrangement)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

সিনেমায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে চিত্রনাট্য তৈরির সময় সামনে রেখেছেন পরিচালক ৷ যেমন-কীভাবে একটি স্থিতিশীল দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরেও শহুরে নিঃসঙ্গতা বাস করতে পারে,যোগাযোগ ভেঙে পড়লে মন কীভাবে অবচেতনে আবেগ আশ্রয় নির্মাণ করে, মানসিক আত্মরক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনের মধ্যবর্তী অস্বস্তিকর, সূক্ষ্ম সীমারেখা ইত্যাদি এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অন্তরঙ্গতা দর্শক খুব কমই পর্দায় অনুভব করার সুযোগ পান।

riju-biswas-payel-roy-prantik-banerjee-starrer-new-bengali-movie-uposanghar-releasing-soon
শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েছে, সিনেমায় নায়িকাকে না ভিক্টিম হিসেবে দেখায়, না বিদ্রোহী হিসেবে। তিনি কেবল একজন মানুষ-ত্রুটিপূর্ণ, অনুসন্ধানরত এবং আবেগে অনাহারী। উপসংহার না পুরোপুরি থ্রিলার, না রোমান্স, না সোশাল ড্রামা- তবু এই তিনটিরই উপাদান এতে উপস্থিত। আসলে উপসংহার সমাধান দিতে চায় না, বরং অনুরণন তৈরি করতে চায়, যাতে সিনেমার শেষ ফ্রেমের পরেও ছবিটি দর্শকের সঙ্গে থেকে যায়।

TAGGED:

PRANTIK BANERJEE
NEW BENGALI CINEMA UPOSANGHAR
SOUVIK BHATTACHARJEE
উপসংহার ঋজু বিশ্বাস
RIJU BISWAS CINEMA UPOSANGHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.