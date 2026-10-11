রিকশা কাকু-চায়ের দোকানের দিদি, পুজোয় সবার খেয়াল রাখার বার্তা ঋজু-প্রলয়ের গানে

রিকশা কাকু-চায়ের দোকানের দিদি, পুজোয় সবার খেয়াল রাখার বার্তা ঋজু-প্রলয়ের গানে
Durga Puja Song: পুজোর আবহে এক অন্য ভাবনার গান নিয়ে হাজির এই প্রজন্মের দুই উদীয়মান শিল্পী ঋজু এবং প্রলয় ।
Published : October 11, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে শুরু হয়েছে দেবীপক্ষ । সুতরাং মা এসে গিয়েছেন । আর দুর্গাপুজো মানেই আনন্দ, উৎসব, নতুন পোশাক, খাওয়াদাওয়া আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো । শহরজুড়ে যখন আলোর রোশনাই, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে উপচে পড়া ভিড়, তখনও এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কাছে পুজোর আনন্দের ছবিটা অনেকটাই অন্যরকম ।
কেউ রিকশা চালিয়ে সংসার চালান, কেউ চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দিনভর পরিষেবা দেন, আবার কেউ শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে নীরবে কাজ করে চলেন । উৎসবের ব্যস্ততায় তাঁদের কথা কি আমরা সবসময় মনে রাখি? সেই প্রশ্নই নতুন গানের মাধ্যমে তুলে ধরতে চান এই প্রজন্মের দুই উদীয়মান শিল্পী ঋজু (অনির্বাণ দাশগুপ্ত) ও প্রলয় ।
তাঁদের নতুন গান 'খেয়াল রেখো'-র মূল কথাই হল, পুজোর আনন্দে মেতে ওঠার পাশাপাশি আশপাশের মানুষগুলির কথাও যেন আমরা ভুলে না যাই । নিজেরা নতুন জামাকাপড় পরব, বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরব, খাওয়াদাওয়া করব, উৎসবের মুহূর্তগুলো উপভোগ করব-কিন্তু যে রিকশাচালক আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেন, যে চায়ের দোকানের দিদি পথচলতি রাস্তায় আমাদের হাতে চায়ের কাপ তুলে দেন, কিংবা যাঁরা প্রতিদিনের বর্জ্য সরিয়ে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখেন, তাঁদের প্রতিও কি একটু যত্নশীল হওয়া যায় না?
ঋজু ও প্রলয়ের বার্তা, উৎসবের আনন্দ তখনই আরও সুন্দর হয়ে উঠবে, যখন সেই আনন্দের পরিসরে জায়গা পাবে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ । পুজোর কয়েকটা দিন তাঁদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করা, তাঁদের পরিশ্রমকে সম্মান জানানো কিংবা সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানো-ছোট ছোট এই উদ্যোগই বদলে দিতে পারে কারও উৎসবের মুহূর্ত ।
'খেয়াল রেখো' তাই শুধুই একটি গান নয়, বরং উৎসবের মরশুমে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস । পুজোর আলোয় যখন চারপাশ ঝলমল করে ওঠে, তখন সেই আলোর ছোঁয়া যেন পৌঁছে যায় সবার জীবনে । আনন্দের ভাগ যেমন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই, তেমনই একটু যত্ন, সম্মান আর সহমর্মিতাও ছড়িয়ে দিই আশপাশের মানুষগুলির মধ্যে ।
এই দুর্গাপুজোয় ঋজু ও প্রলয়ের 'খেয়াল রেখো' মনে করিয়ে দিতে চায়, উৎসবের আসল সৌন্দর্য শুধু নিজের আনন্দে নয়, অন্যের ভালো থাকার কথাও মনে রাখার মধ্যে । কারণ, পুজো সবার । তাই খেয়ালটাও থাকুক সবার জন্য । গানের কথা ও সুর প্রলয়ের । এই মর্মস্পর্শী গানটি গেয়েছেন ঋজু ও প্রলয় নিজেরাই । গানের শুটিং হয়েছে 'জ্যাম 52' স্টুডিয়োতে । ক্যামেরা সামলেছেন অনির্বাণ ঘোষ । দোতারা বাজিয়েছেন সোহম । সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে মাত্র 30 সেকেন্ডের এই গানটি ।