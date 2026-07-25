পুলিশ ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে রাতারাতি ভাইরাল ! চেনেন এই মডেলকে ?

পুলিশ ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে রাতারাতি ভাইরাল ! চেনেন এই মডেলকে ?
27 বছর বয়সী মডেল-থিয়েটার শিল্পী রিয়া এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দিল্লির প্রতিবাদ বিক্ষোভে পুলিশ ভ্যানের সামনে দাঁড়ানো রিয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চলে আসেন খবরের শিরোনামে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 12:50 PM IST
মুম্বই, 25 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ৷ প্রতিবাদে সরব দেশবাসী ৷ সেই প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়ে এখন খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন অভিনেত্রী-মডেল-উদ্যোক্তা রিয়া যাদব (আহির) (RHIYA AHIR) ৷ NEET পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন তিনি ৷ এই পরিস্থিতির মধ্যেই 'ইটিভি ভারত'-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি পুলিশের আচরণের তীব্র নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
দিল্লির যন্তরমন্তরের মতোই মুম্বইতেও শিক্ষার্থীরা NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই আন্দোলনের একটি ভিডিয়ো এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এক তরুণী নির্ভয়ে একটা পুলিশ ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। ওই তরুণী হলেন অভিনেত্রী, মডেল ও উদ্যোক্তা রিয়া যাদব।
'ইটিভি ভারত'-কে রিয়া যাদব বলেন, "দিল্লিতে যা ঘটেছে তা ছিল সম্পূর্ণ অন্যায়। আসলে, ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে কেবল 'অন্যায়' শব্দটি যথেষ্ট নয়। পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্যায় ও অনুচিত আচরণ করেছে। ওই ঘটনার পরেই আমি এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি নিশ্চিত যে, যারা এই কাজের জন্য দায়ী, ভবিষ্যতে তাদের অবশ্যই নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।" রিয়া যাদব আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যতক্ষণ না আমাদের হয়ে কথা বলছেন, ততক্ষণ এই লড়াই চলবে। আমাদের দাবিগুলো অবশ্যই মানতে হবে। এই বিষয়টি কেবল নিট (NEET) পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি এখন সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিদের পদত্যাগ করা উচিত।"
অনলাইন ট্রোলিং বা কটূক্তি প্রসঙ্গে রিয়া বলেন, "আমার কাজের জন্য কেউ কেউ আমাকে ট্রোল করছেন, কিন্তু আমি জানি যে অতীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধিকেও ট্রোল করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অটল ছিলেন। কেউ কেউ আমাকে ট্রোল করলেও, অধিকাংশ মানুষই আমার কাজকে সম্মান করেন। যাঁরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন-সেই 'কাঁকড়া-মানসিকতার' মানুষদের আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, আমি আসলে কী করেছি, সে সম্পর্কে আপনাদের কোনও ধারণাই নেই। এমন পরিস্থিতিতে সমালোচকদের উপেক্ষা করাই শ্রেয়।"
তিনি আরও বলেন, "বরং আমি আনন্দিত যে, যারা আমাকে ট্রোল করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে এত মানুষ আমাকে সমর্থন করছেন। সাবিত্রীবাঈ ফুলের দিকেও একসময় মানুষ পাথর ছুঁড়েছিল। আমি নিজেকে সাবিত্রীবাঈয়ের সঙ্গে তুলনা করছি না, তবে সত্য এটাই যে যারা সত্য কথা বলেন বা প্রতিবাদে সোচ্চার হন, তাদের বিরোধিতা করার মতো কিছু মানুষ সবসময়ই থাকে। তাদের উপেক্ষা করাই সবচেয়ে ভালো উপায়।"
রিয়ার কেরিয়ার
আহির প্রায় 13 বছর হিন্দি থিয়েটারে অভিনয় করছেন। পাশাপাশি মডেলিংও করেন। গত বছর তিনি 'রিয়াসত' নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেন। এর লক্ষ্য, স্থানীয় কারুশিল্পীদের তৈরি পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড প্রাডার কোলহাপুরি চপ্পল-নকশা বিতর্কের পর স্থানীয় কারিগরদের কাজকে সামনে আনার ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগের জন্ম বলে জানিয়েছেন তিনি।