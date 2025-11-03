জুবিন গর্গের পর সঙ্গীত জগতে ফের নক্ষত্র পতন, প্রয়াত বিশিষ্ট বাঁশি বাদক

জুবিন গর্গের পর সঙ্গীত জগতে ফের নক্ষত্র পতন, প্রয়াত বিশিষ্ট বাঁশি বাদক
বিখ্যাত বাঁশি বাদক দীপক শর্মার প্রয়াণে শোকের ছায়া সঙ্গীত জগতে ৷
Published : November 3, 2025 at 12:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: শিল্পী জুবিন গর্গের প্রয়াণের আঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশবাসী তথা অসমবাসী ৷ ফের একবার শোকের ছায়া সঙ্গীত মহলে ৷ 57 বছর বয়সে সোমবার বিশিষ্ট বাঁশি বাদক দীপক শর্মার (flutist Dipak Sarma) আচমকা মৃত্যুতে ধাক্কা সঙ্গীত জগতে ৷
দীর্ঘ অসুস্থতার পর এদিন সকাল 6.15 মিনিট নাগাদ চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রশংসিত সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর বাঁশির সুরে মোহিত হতেন সকলে ৷ নাড়িয়ে যেতেন হৃদয়কে ৷ সুরের সেই জাদুকর গত কয়েক মাস ধরে গুরুতর স্বাস্থ্যগত জটিলতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। তাঁকে প্রথমে গুয়াহাটির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানে শিল্পীর অবস্থার অবনতি হলে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিমানে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালান শিল্পীকে সুস্থ করে তোলার ৷ কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷
নলবাড়ি জেলার পানিগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করা দীপক ছোট শহরের শিল্পী থেকে অসমের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঁশি বাদকদের একজন হয়ে উঠেছিলেন ৷ তাঁর কঠিন অধ্যবসায় এবং অতুলনীয় সঙ্গীত প্রতিভার কারণে তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন ৷ বাদ্যযন্ত্রের উপর তাঁর দক্ষতা দেশের বাইরেও খ্যাতি এনে দিয়েছে ৷ ধ্রুপদী সংবেদনশীলতা এবং অসমিয়া লোকসংগীতের মিশ্রণ ধরা পড়ত তাঁর সৃষ্ট সুরে ৷
জানা গিয়েছে, জনপ্রিয়তা অর্জন কারী এই শিল্পী তাঁর শেষ জীবনে আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ৷ চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই শ্রদ্ধেয় শিল্পী গুরুতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন বলে জানা গিয়েছে। অক্টোবরে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) তাঁর চিকিৎসা ব্যয় বহনের জন্য 5 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন। জুবীন গর্গের মৃত্যুর পর দীপক শর্মার মৃত্যু অসমের সাংস্কৃতিক জগতে অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করছেন সঙ্গীত জগতের শিল্পীরা ৷