Special: বিশ্বকবির বাংলা গান ইংরাজিতে অনুবাদ ! অভিনব প্রচেষ্টায় চমকে দিলেন প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট

Special: বিশ্বকবির বাংলা গান ইংরাজিতে অনুবাদ ! অভিনব প্রচেষ্টায় চমকে দিলেন প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট
পেশায় চিকিৎসক অঞ্জন লাল দত্ত রবি ঠাকুরের বাংলা গান ইংরেজিতে অনুবাদ করার সাহস দেখিয়েছেন ৷ ভাবনার নেপথ্যে কারণ কী ? শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
কলকাতা, 15 অক্টোবর: সোভিয়েত ইউনিয়নে সাতের দশকের ধারা আজও অব্যাহত। সেখানে এখনও বৈঠকি আড্ডায় বাজতে শোনা যায় ‘পসলেডনায়া পোয়ামা’। রাশিয়াতেও আবার ইউক্রেনেও। 1981 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'সং অব দ্য ইয়ার' হয়েছিল ‘পসলেডনায়া পোয়ামা’ গানটি। যার সুর দিয়েছিলেন এলেক্সি রিবিনকভ। এই গানের কথা (বাংলা ভাষায়) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'শেষের কবিতা' থেকে নেওয়া। 'শেষের কবিতা'র শেষ পঙক্তিগুলোকে রাশিয়ান ভাষায় বেঁধেছিলেন এলেক্সি রিবিনকভ। বলা বাহুল্য, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথকে কেবল বাংলারই হয়ে থাকতে দেয়নি বিশ্ববাসী। তাই তাঁর লেখা বরাবরই বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। তবে, আজ কেন এই নিয়ে এত কথা? আজ তো পঁচিশে বৈশাখও নয়, আবার বাইশে শ্রাবণও নয়।
আসলে রবি ঠাকুরের গান সব ঋতুতে, সকলের জন্য। তা সে বাঙালি হোক বা অন্য ভাষাভাষী মানুষ। তবে সকলের পক্ষে তো বাংলা ভাষায় বিশ্ব কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা সম্ভব নয়। উপায় একটাই, ইংরেজি ভাষায় সেগুলিকে শোনা। ঠাকুরের লেখা সেই বাংলা গানগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে তার ভাবকে সঠিক মর্যাদা দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনই কাজটা অতটা সহজও নয়। কিন্তু এগিয়ে তো আসতে হবে কারওকে না কারওকে। আর অভিনব সেই কাজে এগিয়ে আসেন কলকাতা নিবাসী প্রখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডা. অঞ্জন লাল দত্ত।
রবি ঠাকুরের একের পর এক গান ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন তিনি। আর তা গাইছেন বাংলার গুণী শিল্পীরা। ডা. অঞ্জন লাল দত্তর ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা সেই সব গানের সংকলন। ডাক্তারবাবুর লেখা বই 'থিম অফ ডিভোশন' সব ভাষাভাষী সঙ্গীত প্রেমীর কাছে অর্থাৎ রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে এক মূল্যবান আকর হয়ে থাকবে। চিকিৎসকের পেশা সামলে কীভাবে শুরু করেছিলেন রবি ঠাকুরের গান অনুবাদ করার এই জার্নি ?
ডা. অঞ্জন লাল দত্ত বলেন, "রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করতেন তাঁর গানই সবথেকে বেশি মূল্যবান। মানুষ সেটাই চিরকাল মনে রাখবে। সেই জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত যাতে কেবল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছেই আটকে না থাকে তাই উনি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের কথা ভাবতেন। যার ফলাফল 'গীতাঞ্জলি'। 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ হলেও সেটা ছিল গদ্যের। পদ্যের নয়। ফলে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের দু'একটা গান যেমন দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে 'ওগো মা তোমায় দেখে দেখে...' এরকম একটা বা দুটো গান ছাড়া কোনও গান খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি, কেননা সেগুলি কাব্যিক ছন্দময় ছিল না। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অনুবাদ করেন তা সেভাবে দেশের বাইরে বা অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষের কাছে সেভাবে সমাদৃত হয়নি।"
তাঁর কথায়, "এই বিষয়টা দেখেই আমি ঠিক করি কয়েকটা গান আমি অনুবাদ করব এবং তাঁর গানের লাবণ্য, মাধুর্য, ছন্দ সবার কাছে মেলে ধরব। সবাই যাতে রবি ঠাকুরের গান ইংরেজিতেও এনজয় করতে পারে। সেই ভেবে আমি চল্লিশটা গান অনুবাদ করেছি। 'থিম অফ ডিভোশন' শীর্ষক বইটা গত বছর প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে ভূমিকা লিখেছেন তাতে। তাঁদের মধ্যে অমর্ত্য সেন একজন। পবিত্র সরকারও লিখেছেন ভূমিকা।"
চিকিৎসক অঞ্জন আরও জানান, "আমার এই অনুবাদ সার্থক হল কি না তখনই বোঝা যাবে যখন এই গানগুলো শিল্পীরা গাইবেন ইংরেজিতে। বইয়ের পাঁচ-ছ'টা গান শিল্পী সঞ্জয় চক্রবর্তীর গ্রুপের কয়েকজন শিল্পী গেয়ে দিয়েছিলেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য। সেগুলি শুনলে আশা করি মানুষ গানগুলি কেমন হয়েছে, তা মাধুর্য পেয়েছে কিনা, ভাব প্রকাশ হয়েছে কিনা জানতে পারবে। আমি সবসময়ই চেষ্টা করি সাহিত্যপ্রেমী, সঙ্গীত প্রেমী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, যাতে সব ভাষাভাষী মানুষের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে পৌঁছে দেওয়া যায়।"
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তাঁর লেখা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইংরেজি অনুবাদ পরিবেশিত হয় রোটারি সদনে আয়োজিত এক বিজয়া সম্মেলনে। গাইলেন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা গোস্বামীর মতো গুণী শিল্পীরা।