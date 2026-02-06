কাজ না-করিয়ে পয়সা পাইয়ে দিতেন, 50তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জনদরদী ঋত্বিক-স্মরণ

কাজ না-করিয়ে পয়সা পাইয়ে দিতেন, 50তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জনদরদী ঋত্বিক-স্মরণ
1947 সালে দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে আসেন । তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক । ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 6, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: কিংবদন্তী চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের আজ পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী । মাত্র পঞ্চাশেই নিভে গিয়েছিল 'পাহাড় সমান এই হৃদয়বান' মানুষটির জীবনশিখা ।
'পাহাড় সমান হৃদয়বান' বলার কারণটা আজকের দিনে বিরল । তাঁর অন্ধভক্ত, শিষ্য তথা তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রযোজক হাবিবুর রহমান একবার তাঁর পাহাড় সমান হৃদয়ের নমুনা দিয়ে জানান, 1972 সালে তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ছবি বানাতে । বেজায় অসুস্থ তখন । কিন্তু ঋত্বিক ঘটককে দিয়ে ছবি বানাবেনই, এই ছিল হাবিবুরের লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জও ।
প্রথম দিন শুটিং ছিল ঢাকার থেকে 30 কিমি দূরে । হাবিবুর রহমানকে পরিচালক ঋত্বিক বললেন, "আজকে শুটিং না-করে অন্যদিন করি ।" হাবিবুর তো অবাক । বললেন, "কিছু লোক যে পয়সা পেয়ে গেল ?" এরপর ঠান্ডা গলায় ঋত্বিক বলেন, "ঢাকায় বললে তুই টাকাটা দিতিস না।" এভাবেই নাকি কাজ না-করিয়ে টেকনিশিয়ানদের পয়সা পাইয়ে দিতেন ঋত্বিক ঘটক ।...
ঠোঁটকাটা স্বভাবের হলেও হৃদয়টা ছিল অনেক বড় । তা সে মানুষের প্রতি হোক বা প্রকৃতির প্রতি । প্রকৃতিকে পরম আদরে উপভোগ করতেন । হাবিবুর রহমানের কাছ থেকেই জানা যায়, একবার তিতাসের জন্য লোকেশন দেখতে যাওয়ার পথে তিতাস নদীর সামনে গাড়ি থামিয়ে হাঁটু জলে নেমে মুখের মধ্যে জল নিচ্ছিলেন । এটা কী করছেন প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, "আমি অনুভূতি নিচ্ছি যে আমি তিতাসে দাঁড়িয়ে আছি ।"
একইসঙ্গে তিনি ছিলেন সদাব্যস্ত, খামখেয়ালি এক মানুষ । তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ভাগ্নি রীতি বাগচির কথা থেকে । বিয়ের দিনের স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে তিনি বলেন, "আমার অনেক রাতে বিয়ের লগ্ন ছিল । অনেক রাত অবধিই তাই লোকজন এসেছে । কিন্তু আমার ছোটমামা মানে ঋত্বিক ঘটকের কোনও পাত্তা নেই । আমার মনটা খুব খারাপ হয় । ছোটমামা আমার বিয়েতে আসবে না ! বিয়ের তখন মিনিট পনেরো বাকি, আমাকে ঠাকুরমশাই রেডি করে নিয়ে যেতে বলছেন । আর ঠিক তখনই ছোটমামা হাজির । আমাকে বললেন, দেখেছিস আমি এসেছি । আমি আসব না তা হয় ?"
1925 সালের 4 নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাস লেনে জন্মগ্রহণ করেন । 1947 সালে দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি কলকাতায় চলে আসেন । তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক । ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সিনেমা 'নাগরিক'। এটি নির্মাণের পাঁচ বছর পর 1957 সালে ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করেন তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'অযান্ত্রিক'। এটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে যায় চলচ্চিত্র বোদ্ধা আর দর্শকরা । সফল চলচ্চিত্রকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন ঋত্বিক ঘটক ।
1951 সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন । এ সময় তিনি বেশ কিছু নাটক লেখেন, অভিনয় করেন ও নির্দেশনা দেন । 'অযান্ত্রিক'-এর পর ঋত্বিক নির্মাণ করেন 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'। 1972 সালে বাংলাদেশে গিয়ে নির্মাণ করেন তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এটি বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয় । অদ্বৈত মল্লবর্মণের ধ্রুপদী উপন্যাস থেকে নেওয়া এই ফিল্ম দর্শকের প্রশংসা পেয়েছিল । এরপর 1974 সালে মুক্তি পায় ঋত্বিকের শেষ সিনেমা 'যুক্তিতক্ক আর গপ্পো'। এছাড়াও ঋত্বিক ঘটক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন 10টি । আরও অনেকগুলো কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্রের কাজে হাত দিয়েও তা শেষ করতে পারেননি ।
1969 সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে । 1975 সালে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ কাহিনির জন্য ভারতের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন তিনি । বলার অপেক্ষা রাখে না, রাষ্ট্র ও সমাজের বেঁধে দেওয়া সিস্টেমে নিপীড়িত মানুষের আত্মার কান্না তিনি তুলে এনেছেন তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্রে । শুধু সিনেমা নয়, তিনি বেশ কিছু ছোটগল্পও লেখেন । টানা প্রায় তিন বছর মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এই দরের একজন মানুষ । মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থাতেই 1976 সালে আজকের দিনে মাত্র 50 বছর বয়সে মারা যান ঋত্বিক ঘটক ।