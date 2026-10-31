পিছিয়ে গেল 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'-এর মুক্তি, কী বলছেন পরিচালক সৌভিক দে ?

পিছিয়ে গেল 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'-এর মুক্তি, কী বলছেন পরিচালক সৌভিক দে ?
The Calcutta Files Cinema Postponed: মুক্তি পেল না সৌভিক দের 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' ৷ কী কারণে পিছিয়ে দেল সিনেমা মুক্তির তারিখ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 4:54 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: 30 অক্টোবরের বদলে আগামী 20 নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক সৌভিক দে-র বাংলা ছবি 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'। কিন্তু কেন পিছিয়ে গেল ছবির মুক্তির তারিখ? সেন্সর সার্টিফিকেট পেতে ঠিক কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল পরিচালককে? সাংবাদিক সম্মেলনে সেই অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সৌভিক দে। তাঁর দাবি, সেন্সর সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই নির্ধারিত সময়ে ছবিটি মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি।
পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী, গত 14 অক্টোবর ছবিটি সেন্সর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার পথে এগোলেও পরে ছবিটিকে রিভিউ কমিটির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সৌভিকের দাবি, পুজোর ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন রাতে তাঁকে ফোন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এরপর ছবির পর্যালোচনার জন্য মুম্বইয়ে যেতে হয় তাঁকে। নির্ধারিত প্রক্রিয়া চলাকালীন নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল বলেও অভিযোগ পরিচালকের।
সৌভিক বলেন, "গত 14 অক্টোবর সেন্সর হয়। সেন্সর হওয়ার পর এ কার্ডস আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগিয়ে যাই। কিন্তু হঠাৎ করে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দিন রাতে আমাদের কাছে ফোন আসে। বলা হয়, ছবিটি রিভিউ কমিটিতে যাবে। এরপর 22 তারিখ আমাকে মুম্বইয়ে ডেট দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে আমি প্রচণ্ড হ্যারাসড হই।" পরিচালকের দাবি, এই পরিস্থিতিতে কলকাতার প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর টিমকেও বিষয়টি জানান। তাঁর বক্তব্য, কলকাতার সেন্সর দফতর এবং প্রশাসনের তরফে তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন। সেই সহযোগিতাই তাঁকে নিজের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সাহস জুগিয়েছে।
ছবিতে বাংলা ভাষার সংলাপের জন্য সাবটাইটেল বাধ্যতামূলক কি না, সেই প্রশ্নেও আপত্তি জানান পরিচালক। তাঁর দাবি, বাংলা ছবি সেন্সর করানোর ক্ষেত্রে সাবটাইটেল বাধ্যতামূলক হওয়ার কথা নয়। তবে চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শন কিংবা অন্য ভাষাভাষী দর্শকের কাছে ছবি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবটাইটেলের প্রয়োজন হতে পারে। এই যুক্তিতেই তিনি বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করেন বলে জানান।
সৌভিকের কথায়, "সেটা যখন চ্যালেঞ্জ করি, তার পর পনেরো মিনিট বাদে আবার সিনেমাটা দেখে ওরা। সিনেমাটা দেখার পর ওরা আমাকে বলে, ‘ওকে, আমরা দেখলাম, ভালো লাগল।’ কিন্তু সেন্সর সার্টিফিকেটের কাগজপত্র দিতে আরও দু'দিন দেরি করে দেয়। ফলে আমি সেন্সর সার্টিফিকেট হাতে পাই 28 অক্টোবর। মূলত এই কারণেই ছবিটা আটকে যায়।" সেন্সর সংক্রান্ত এই জটিলতার জেরেই 30 অক্টোবর ছবিটি মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে দাবি পরিচালকের। তবে এখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামী 20 নভেম্বর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশাবাদী গোটা টিম।
সৌভিক আরও বলেন, "কলকাতার প্রশাসন, মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আমাকে। সেই কারণে আমরা এত দূর এগিয়েছি। ভবিষ্যতেও তাঁরা আমাদের পাশে থাকবেন বলে আশা করছি। আর 20 নভেম্বর আমাদের ছবিটা মুক্তি পাবে বলে আমরা আশাবাদী। আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এখন তৈরি।" সব মিলিয়ে, সেন্সর সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে এবার বড় পর্দায় আসার অপেক্ষায় ‘দ্য ক্যালকাটা ফাইলস’।