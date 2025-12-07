কবিতা বিমুখদের জন্য শহরে বাচিক সন্ধ্যা, রাজা শোনাবেন নব্বইয়ের কথা

কবিতা বিমুখদের জন্য শহরে বাচিক সন্ধ্যা, রাজা শোনাবেন নব্বইয়ের কথা
উত্তম মঞ্চে বাচিকশিল্পী রাজার কবিতার অনুষ্ঠান হতে চলেছে আগামী 10 ডিসেম্বর, সন্ধে ছ'টায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 7, 2025 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 7 ডিসেম্বর: এক মনোজ্ঞ বাচিক শিল্প সন্ধ্যার সাক্ষী হতে চলেছে শহরবাসী । পরিবেশনায় বিশিষ্ট্য বাচিকশিল্পী রাজা । তাঁর কবিতায় উঠে আসে সময়ের কথা । অতীত আর বর্তমানকে কেন্দ্রে রেখে এক অন্য ধরনের প্রযোজনা মঞ্চস্থ হতে চলেছে 10 ডিসেম্বর, উত্তম মঞ্চে, সন্ধ্যা 6টায় । থার্ড আইয়ের আয়োজনে 'রুমাল, ধুলো, কবিতাগুলো...' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে নব্বইয়ের দশককে ফিরে পাবে দর্শক । গল্প-কবিতা-গান-এসব নিয়ে এক অন্য রকমের প্রযোজনা মঞ্চস্থ হবে সেদিন, এমনই আশ্বাস উদ্যোক্তাদের ।
দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে রাজা কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন । নিজেকেই ভাঙছেন-গড়ছেন, আবার নতুন কিছুর খোঁজ করছেন । এই সময়ে কবিতার উচ্চারণ কেমন হবে, কীভাবে আবৃত্তি শিল্পকে নিয়ে পৌঁছনো যাবে আমজনতার কাছে, তা প্রতিনিয়ত ভেবে চলেছেন রাজা । বিশেষত যাঁরা কবিতা শুনতে ভালবাসেন না, তাঁদের জন্যই এই ভাবনা রাজার ।
এবার লাইভ ইন্সট্রুমেন্টের সঙ্গে রাজা থাকছেন তাঁর কবিতার উচ্চারণ নিয়ে । তথাগত মিশ্র'র এসরাজে কবিতায় এক অন্যরকম মুহূর্ত তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে । আর থাকবে সাগ্নিক সমাদ্দারের পিয়ানো বাদন । বিশেষ একটি ভূমিকায় থাকছেন দেবলীনা দোয়েল ভট্টাচার্য । লিখেছেন জয়াশিস ঘোষ, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ দরবার ও আরও অনেকে । নতুন এবং চিরকালীন কিছু কবিতার কোলাজ নিয়ে শহরে অন্য এক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে ।
রাজার কবিতার ক্লাস দেখতে দেখতে পনেরোয় পৌঁছল । এবারে এক অন্য ধরনের প্রযোজনা 'ফিরিয়ে দাও আমাদের রঙগুলো'। সমস্ত ব্যাচের ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে প্রায় 40 জনের দলগত প্রচেষ্টায় এক মিথ্যে রূপকথার ছবি ফুটে উঠবে মঞ্চে । লোপামুদ্রা রায়চৌধুরী করেছেন স্ক্রিপ্ট আর আবহ তৈরি করেছেন অনির্বাণ চৌধুরী । আবহ প্রক্ষেপণ করবেন আশিস ঘোষ । পরিচালনায় রাজা ।
রাজার কথায়, "এই শহরের গানের, কবিতার এবং অন্য শিল্প জগতের সবার থেকে শিখি । ছোট্ট প্রচেষ্টা, তাই সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানানো নতুন কাজ করে ।"