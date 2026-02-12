প্রেমের মাসে অন্য স্বাদের গল্প নিয়ে হাজির রব-অরুণিমা ! বাস্তব জুটি পর্দায়

প্রেমের মাসে অন্য স্বাদের গল্প নিয়ে হাজির রব-অরুণিমা ! বাস্তব জুটি পর্দায়
রব দে'র কাছে একে অপরকে বেঁধে রাখার মন্ত্র 'সম্মান' । ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েব সিরিজ নিয়ে হাজির হচ্ছেন রিয়েল লাইফ জুটি রব, অরুণিমা ৷
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: বাস্তবের জুটি কি প্রেমের মৌতাত জমাতে পারবে পর্দায় ? বাস্তবের মতো গল্পেও সত্যিকারের প্রেম হবে কি তাদের ? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই 'Love Dot Apk!' আসছে 'সহজ কথা'র ইউটিউব চ্যানেলে । আগামী 13 ফেব্রুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং শুরু ।
ফেব্রুয়ারি হল ভালোবাসার মাস । আর এই ভালোবাসার মাসে এক দারুণ উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছেন অরুণিমা হালদার এবং রব দে । নিয়ে আসছেন 'Love Dot Apk!' নামের নতুন একটি ওয়েব সিরিজ । পরিচালনায় অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত । এই বিষয়ে বিশদে জানতে ইটিভি ভারত কথা বলে রব দে'র সঙ্গে ।
ইটিভি ভারত: 'Love Dot Apk!'-এ কী দেখবে দর্শক?
রব: এটা একটা ওয়েব সিরিজ ৷ প্রেমের গল্প ৷ প্রেমের সপ্তাহেই রিলিজ করতে চেয়েছিলাম এই ভালোবাসার গল্পটা ৷ সেই জন্যই সহজ কথার ইউটিউব চ্যানেল থেকে রিলিজ করছি 13 ফেব্রুয়ারি । এর গল্পটা আর পাঁচটা সাধারণ প্রেমের মতো না । ফাস্ট কনটেন্টের যুগে যে ধরনের গল্প আমরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি ৷ এটা সেগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা । খুব ধীর স্থির প্রেমের গল্প বলা আছে এখানে । আগে আমরা যেরকম টেলিফিল্ম দেখতাম সেই ধীর স্থির গোছের এই সিরিজিটা । ফাস্ট কনটেন্ট যুগের মাইক্রোড্রামার মতো প্রেমটা দেড় মিনিটে এখানে গড়ে উঠবে না ৷ সময় নেবে । চমক আছে এটুকু বলতে পারি ।
ইটিভি ভারত: কেন এই উদ্যোগ ? ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে ?
রব: এই উদ্যোগটি আমরা নিই গত বছর । ভাবি যে যারা যারা নানা প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি তারা যদি একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়েটিভলি বাঁচি কেমন হয়? একটা যদি একসঙ্গে কাজ করা যায় কেমন হবে? মূলত সেটা ভেবেই এই উদ্যোগ ৷ প্রথমে আমরা ভাবিনি যে এই স্কেলে এসে কাজটা দাঁড়িয়ে যাবে বা এই স্কেলে আমরা এসে পৌঁছতে পারব । আমরা প্রথমে ভাবি ফোনে শুট করে পোস্ট করব । ফোনের মাধ্যমেই অল্প পরিসরে অন্য ধারার প্রজেক্ট আনব ৷ কিন্তু যখন দেখি বিষয়টা ভালো হচ্ছে, আলাদা হচ্ছে তখন ক্রিয়েটিভলি ভাবতে থাকি আমরা । একটু সময় নিয়ে ভাবি । সেই ভাবনা থেকেই বেশ বড়ভাবে আসছে গল্পটা ।
অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি আমরা । কিছুই ছিল না আমাদের কাছে ৷ ডিওপির লাইটের লিস্ট দেখে নিজেরাই লাইট কিনি । দলের একজন আছে সে ওয়েডিং ফোটোগ্রাফি করে । তার থেকে ক্যামেরা ধার নিই ৷ সে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিওপি হিসেবে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে ৷ আত্মীয়রা আমাদের অনেক সাহায্য করে ৷ তাই লোকেশনের ভাড়া দিতে হয়নি আমাদের । অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করেছি আমরা । অনেক রাত জাগার ফসল এই ওয়েব সিরিজটা ।
পোস্ট প্রডাকশন, ডাবিং সব নিয়ে খুব হেকটিক জার্নি ছিল । ইন্দ্রনীল (মজুমদার) দা আমাদের থিয়েটারের মিউজিক করেন । ওঁর স্টুডিওতে গিয়ে ডাবিং করি আমরা ৷ উনিই আমাদের এই প্রজেক্টেরও মিউজিক ডিরেক্টর । উনিই ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন । সারারাত জেগে আমরা কাজ করেছি । পরদিন সকাল হতেই যে যার কাজে চলে গেছি । আবার ফিরে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ করেছি । এতকিছুর মাঝেও কিছু মানুষের সহযোগিতার হাত না থাকলে কাজটাই হত না । ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা বলতে যা বোঝায় একেবারে সেটাই এটা ৷ নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে বানানো সিরিজটা ৷
ইটিভি ভারত: 'দ্য রিজেক্টেড পিপল'-কেন এই নাম দিলেন প্রযোজনার? কোনও ক্ষোভ বা আক্ষেপ থেকে?
রব: না, কোনও ক্ষোভ বা আক্ষেপ থেকে নয় ৷ খানিকটা মজার ছলেই বলতে পারেন । পরিচালকের এই গল্পটাও অনেক জায়গা থেকে রিজেক্ট হয়েছে ৷ আসলে এখন লোকে অ্যাকশন থ্রিলার দেখতে বেশি পছন্দ করে । তা ছাড়া সেকেন্ড স্ক্রিন কনটেন্ট দেখতে পছন্দ করে ৷ তাই নানা জায়গায় গল্পটা রিজেক্ট হয়েছে । আর আমরা যারা এই 'দ্য রিজেক্টেড পিপল'-এর অংশ তারা সবাই কখনও না কখনও কোনও না কোনও প্রজেক্ট থেকে রিজেক্ট হয়েছি ৷ আমি, অরুণিমা সকলেই তাই । তাই আমরা একদিন ভাবি সবাই যখন আমাদের এত রিজেক্টই করছে তখন এই নামটা সামনে রেখে একজোট হয়ে যদি নতুন কিছু নিয়ে আসা যায়, সেই ভাবনা থেকেই এই নাম ৷ খানিকটা মজা করেই রাখা নামটা, আর কিছু না ।
ইটিভি ভারত: পরবর্তীতে কী রকম ধরনের কাজ দর্শককে দেখাতে চান?
রব: এখনও সেভাবে জোড়ালো কিছু ভাবিনি । ইচ্ছা অফুরান ।
ইটিভি ভারত: সিনেমা প্রযোজনার পথে হাঁটার ইচ্ছা আছে?
রব: (সহাস্যে) আমরা সিনেমার প্রযোজক নয় । একটা গল্প বলতে চেয়েছিলাম বলে এটা করা ৷ আমরা নিজেরা নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে কাজটা করেছি । পরিচালক, অভিনেতা, ডি ও পি সবাই এই প্রজেক্টের জন্য টাকা দিয়েছেন । আমরা সবাই সব কাজ করেছি । আমার শট দেওয়া হয়ে গেলে থার্মোকলও ধরেছি । আবারও এরকম কোনও গল্প থাকলে বলব । তবে, সিনেমা বানানোর মতো দুঃসাহস আমাদের নেই ।
ইটিভি ভারত: ভ্যালেন্টাইন্স ডে কি আলাদাভাবে গুরুত্ব পায় তোমাদের কাছে? এদিন কি আলাদা কোনও প্ল্যান থাকে দু'জনের?
রব: না । আপাতত এক্সাইটেড এই প্রজেক্টটা নিয়েই ৷ 'লাভ ডট এপিক' আমাদের কাছে সন্তানের মতো ৷ এরকম একটা প্রেমের গল্প ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আবহে মুক্তি পাচ্ছে এটাই অনেক ।
ইটিভি ভারত: একে অপরের সঙ্গে বেঁধে থাকার মন্ত্র কী তোমার কাছে?
রব: সম্মান ।
ইটিভি ভারত: 'সহজ কথা'তেই সিরিজটা নিয়ে আসার কারণ?
রব: খুব কম সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে রাহুল দা'র (অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সহজ কথা । বেশ অনেক সংখ্যক মানুষ এর ফ্যান । নিয়মিত দেখেন অনেকেই । তাই নতুন কোনও ইউটিউব চ্যানেলে নিয়ে এসে সিরিজটা রিলিজ করার থেকে সহজ কথার মাধ্যমে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম প্রজেক্টটা । তা ছাড়া রাহুল দা আমাদের খুব ভালোবাসেন । ওঁকে সিরিজটা দেখাই । ওঁর পছন্দ হয় । এগিয়ে আসেন । তাই রাহুল দা'র হাত ধরতে চেয়েছি ।
ইটিভি ভারত: রবকে সেভাবে ছোট পর্দায় দেখা যাচ্ছে না কেন? সামনে কি অন্য কাজের কথা আছে?
রব: এই তো 'নিকষ ছায়া 2' করলাম । ছোট পর্দায় এখন কাজ করছি না এটা ঠিক । তবে, আমারও ব্রেক দরকার ছিল মেগা সিরিয়াল থেকে । তবে, আবার ভালো চরিত্র পেলে করব । বেশ কয়েকটা কাজ নিয়ে কথা চলছে বটে ৷ পরে জানাবো ।