'জেন জি' আমাকে অনুসরণ করতে পছন্দ করে- আড্ডায় আর কী বললেন অভিনেতা-সাংসদ রবি কিষাণ ?
Ravi Kishan Interview:17 বছর বয়সে মাত্র 500 টাকা নিয়ে তিনি মুম্বইতে এসেছিলেন ৷ প্রতিকূলতার পার করে রবি কিষাণ বিনোদন জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 12:11 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: অভিনেতা এবং লোকসভা সাংসদ রবি কিষাণ কয়েক দশক ধরে ভোজপুরি সুপারস্টার এবং হিন্দি চরিত্রের অভিনেতা হিসেবে বলিউডে জায়গা শক্ত করে নিয়েছে ৷ কিরও রাও পরিচালিত লাপাতা লেডিস সিনেমায়, সেরা পার্শ্ব অভিনেতার জন্য প্রথম ফিল্মফেয়ার এবং আইফা পুরস্কার জিতেন। প্রেক্ষাগৃহ থেকে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, দুই ভিন্ন ধারাতেই সাবলীল অভিনেতা-সাংসদ ৷ তাঁর এই সিনে কেরিয়ার থেকে শুরু করে আগামী পরিকল্পনা-সহ নানা বিষয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বললেন রবি কিষাণ ৷
2026 সালটা বিনোদন জগতে বেশ ভালো কেটেছে রবি কিষাণের ৷ জনপ্রিয় ক্রাইম ফ্র্যাঞ্চাইজি 'মির্জাপুর'-এর বড় পর্দার ইন্টারকোয়েল (মূল সিরিজের মধ্যবর্তী কোনও সময়ের ঘটনা নিয়ে তৈরি সিনেমা) 'মির্জাপুর: দ্য মুভি'-তে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ ছবিটি বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্য পায় ৷ জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ধামাল'-এর চতুর্থ কিস্তিতে অজয় দেবগনের সঙ্গে অভিনয় করেন, যা ভারতে প্রায় 150 কোটি টাকা আয় করে। এছাড়া তিনি 'মামলা লিগ্যাল হ্যায়'-এর দ্বিতীয় সিজনে নিজের প্রশংসিত চরিত্রটিতে পুনরায় অভিনয় করেন এবং 'সাইকো সাইয়াঁ' নামে এক রোমান্টিক থ্রিলার স্ট্রিমিং সিরিজেও কাজ করেন। কিষাণ বলেন, "আমার অনেকগুলো সিনেমার সাফল্য, 'লাপাতা লেডিস'-এর জন্য সমালোচকদের প্রশংসা ও অস্কারের পথে যাত্রা, এরপর 'মামলা লিগ্যাল হ্যায়', 'ধামাল' এবং শেষে 'মির্জাপুর'-এ আমার অভিনয়, সাম্প্রতিক সাফল্যের পিছনে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি লোকসভায় সংসদীয় কার্যক্রমে অবদানের জন্য 'সংসদ রত্ন' পুরস্কার পাওয়া এবং আমার নির্বাচনী এলাকা গোরক্ষপুরে করা কাজগুলোও আমার এই সাফল্যের অংশ।"
রবি কিষানের জীবনযাত্রা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর কর্মজীবনে বেশ কয়েকটি বড় মোড় এসেছে-মুম্বইতে একজন সংগ্রামরত বহিরাগত থেকে তিনি ভোজপুরি সুপারস্টার হয়ে উঠেছেন ৷ পাশাপাশি হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় হয়েছেন প্রশংসিত চরিত্রাভিনেতা এবং দুবারের সংসদ সদস্য। 17 বছর বয়সে মাত্র 500 টাকা নিয়ে তিনি মুম্বইতে এসেছিলেন ৷ বিনোদন জগতে নিজের কেরিয়ার গড়ার পথে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। নিজের প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে তিনি ধীরে ধীরে বিনোদন জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন ৷
এরপর অন্যান্য ভাষার চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন রিয়ালিটি শো-তেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর এবং বহুমুখী অভিনয়ের জন্য পরিচিত কিষান বলেন, "আমি বিভিন্ন ভাষায় 760টি সিনেমাতে কাজ করেছি ৷ এর মধ্যে ভোজপুরি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড় ও হিন্দি ভাষার ছবি রয়েছে। এছাড়া টেলিভিশন, রিয়ালিটি শো, 'বিগ বস'-এর মতো অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি ৷ এমনকি 'স্পাইডার-ম্যান 3'-এর ভোজপুরি সংস্করণে স্পাইডার-ম্যান চরিত্রের কণ্ঠও দিয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "20 বছর আগেও আমার 'জিন্দগি ঝান্ডওয়া ফির ভি ঘামান্ডওয়া' (Zindagi jhandwa phir bhi ghamandwa) সংলাপটি ভাইরাল হয়েছিল, কিন্তু তখন ইন্টারনেট ছিল না। 1991 সালে আমার অভিনয় জীবন শুরু হয় ৷ অনেক উত্থান-পতনময় এক দীর্ঘ ও সুন্দর যাত্রা। অনেক কষ্ট সহ্য করে, ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ আমি এই অবস্থানে পৌঁছেছি।"
আকর্ষণীয় বিষয় হলো, নাটকীয় ও হাস্যরসাত্মক চরিত্রের পাশাপাশি কিষানের অকপট সাক্ষাৎকার এবং তার নিজস্ব কিছু বিশেষ উক্তি তাঁকে সোশাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় করে তুলেছে ৷ তাঁর ভাইরাল নাচের ভঙ্গি, মজার মুহূর্ত, সংলাপ এবং মিম তৈরির উপযোগী ক্লিপগুলো সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে। যেমন পডকাস্ট থেকে নেওয়া "জলদি দ্য লেট" (Jaldi the Late) বা "মানি ফলোজ মাই ব্রাদার" (Money follows my brother)-কে মিম টেমপ্লেট হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন। ইন্টারনেটে প্রচলিত কৌতুকগুলোর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, কিষাণ বরং সেগুলোকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ৷ ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলোতে লাইক দিয়েছেন এবং অনুরাগীদের দেওয়া মজার ডাকনামগুলো নিয়েও মজা করেছেন।
কিষাণ বলেন, "তরুণ প্রজন্ম বা ‘জেন জি’ (Gen Z) আমাকে অনুসরণ করতে পছন্দ করে। সম্ভবত তারা আমার আসল ব্যক্তিত্বকে পছন্দ করে এবং আমাকে বেশ ‘কুল’ বা আকর্ষণীয় মনে করে। আমার করা ভুলগুলো আসলে ছিল কথার ভুল-যেমন ‘হোম ফ্রম ওয়ার্ক’ (home from work) বা ‘জলদি দ্য লেট’ (jaldi the late)-কিন্তু মানুষ এগুলো বেশ উপভোগ করে। আমি খুব দ্রুত কথা বলি, আর আমার ব্যবহৃত শব্দগুলো অনেক সময় কৌতুকের জন্ম দেয়। আমি এসব কিছু পরিবর্তন করতে চাই না; আমি তো মানুষই। তাড়াহুড়োর মধ্যে বা বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে আমার ভুল হয়েই যেতে পারে ৷ কিন্তু তরুণরা বিষয়টিকে বেশ মিষ্টি বা সুন্দর বলে মনে করে।"
অভিনেতার কথায়, "আমি এই বিষয়টিকে নিজের পরিচয় হিসেবেই গ্রহণ করতে চাই। এছাড়া, ‘গুচি’ (Gucci) গানটিও তাদের মনোযোগ আমার দিকে টেনেছে। সম্ভবত আমার দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ তাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। পাশাপাশি, আমার কাজের ধারাও আমার বর্তমান জনপ্রিয়তায় বড় ভূমিকা রেখেছে। ভারত ছাড়িয়ে সারা বিশ্ব থেকেই আমি যে ভালোবাসা পাচ্ছি, তা সত্যিই অভাবনীয়। লন্ডন হোক বা আমেরিকা যেখানেই যাই, দেখি আমার অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি আমার নির্বাচনী এলাকা থেকেও আমি প্রচুর ভালোবাসা পাচ্ছি। এসব কিছু আমাকে যেমন অবাক করে, তেমনি আবেগপ্রবণও করে তোলে।"
সংগ্রামী নবাগত থেকে ভোজপুরি সুপারস্টার, সমালোচকদের প্রশংসিত চরিত্রাভিনেতা, সর্বভারতীয় তারকা এবং সফল রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার পরেও কিষাণ নিজেকে বিনয়ী ও মাটির কাছাকাছি মানুষ হিসেবেই ধরে রেখেছেন। তিনি বলেন, "আমি নিজের চেষ্টায় আজকের অবস্থানে পৌঁছেছি। সাফল্য, ক্ষমতা বা খ্যাতি-কোনও কিছুই আমাকে বদলে দিতে পারেনি৷ আমি আগের মতোই আছি। অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে আমি এসব অর্জন করেছি, আর এই সবকিছুকে ধারণ করার মতো মানসিক শক্তি ও সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।"
কিষান বলেন, হিন্দি বিনোদন শিল্প তাঁকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে প্রায়শই গৎবাঁধা কিছু চরিত্রের গণ্ডিতে আটকে রেখেছে। তিনি বলেন, "আমাকে অপমানিত হতে হয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে, আমার প্রাপ্য কাজ আমাকে দেওয়া হয়নি... অনেকে আমাকে ডেকে নিয়ে পরে ভুলে যেতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের অফিসে বসিয়ে রাখতেন। আবার এমনও হয়েছে যে, আমাকে শুটিং সেটে ডাকা হতো কিন্তু শেষ মুহূর্তে অন্য কোনও অভিনেতাকে দিয়ে আমার জায়গা পূরণ করা হতো। তাঁরা কথা দিতেন যে ছবিটি শেষ হলে পারিশ্রমিক দেবেন, কিন্তু পরে যখনই আমি আমার পারিশ্রমিকের দাবি জানাতাম, তখন উল্টো আমাকে হুমকি দেওয়া হতো যে আমার চরিত্রটিই বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।"
তবে কিষাণ তাতে কোনও অভিযোগ করেনন না। তিনি বলেন, "এসব তো স্বাভাবিক... এমনটা সব জায়গাতেই ঘটে-বলিউডে হোক বা আঞ্চলিক সিনেমা। আমার কোনও করুণ কাহিনী নেই ৷ বরং এই সংগ্রামকে আমি জীবনের মোড় ঘোরানোর একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখি। আমি আমার এই সংগ্রামকে উপভোগই করেছি। আমি জানতাম, একদিন আমার সময় আসবে, আমার স্বপ্ন পূরণ হবে। আমি সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করতাম, আমার মধ্যে ইতিবাচক শক্তি ছিল-আমার বাবা ছিলেন একজন পুরোহিত। আমার বিশ্বাস ছিল অটল, আত্মবিশ্বাস ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই দিনগুলোতে আমার একমাত্র সম্বল ছিল এই আত্মবিশ্বাস, যা আজও আমার মধ্যে অটুট। আমি বিশ্বাস করতাম-হ্যাঁ, আমি এটা করতে পারব।"
তিনি বলেন, "‘তেরে নাম’ (Tere Naam) সিনেমার পর আমি হিন্দি সিনেমায় কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না ৷ ঠিক তখনই ভোজপুরি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের একটি প্রস্তাব আসে। সেই সময়ে ভোজপুরি চলচ্চিত্র শিল্প সেভাবে গড়ে ওঠেনি, তাই ভাবছিলাম-এই সিনেমাগুলো আসলে কারা দেখে? সুজিৎ কুমারের মতো অভিনেতারা তখন ভোজপুরি সিনেমায় কাজ করতেন, তবে সেগুলো খুব একটা ভালো চলছিল না। আমি আমার মাকে ফোন করলাম; তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন যে, গ্রামের মানুষ নিশ্চয়ই এই সিনেমাগুলো দেখবে। সেই ছবিটি ব্লকবাস্টার হিট হয় এবং আমার জীবন পুরোপুরি বদলে দেয়।"
অভিনেতার কথায়, "2005 সালের মধ্যেই আমি বিহার ও উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার হয়ে উঠি। আমি হিন্দি সিনেমার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পেলাম ভোজপুরি সিনেমায়। আমি ভোজপুরি সমাজ ও সম্প্রদায়কে বড় কৃতিত্ব দিতে চাই, কারণ তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। আমি আমার সমস্ত প্রচেষ্টা, শক্তি ও দক্ষতা ভোজপুরি চলচ্চিত্রে ঢেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, যেখানে আমি প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছিলাম। আমি প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি শিফটে কাজ শুরু করলাম-আমি যেন কাজের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাজের প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল। এক বছরে আমি 17টি সিনেমায় অভিনয় করেছি। আমি ভালো আয় করতে শুরু করলাম, নিজের পরিবার ও বাবা-মায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করলাম; বাড়ি, বাংলো, গাড়ি—সবই হলো... আমি দিন-রাত কাজ করতাম।"
এরপর 2006 সালে আসে ‘বিগ বস’, যা কিষানকে ভোজপুরি অঞ্চলের একজন তারকা থেকে পুরো ভারতের পরিচিত মুখ করে তোলে। রবি বলেন, "লোকেরা জানতে পেরেছিল যে এই ছেলেটি মজাদার, রসিক .. এবং সেখান থেকে আমি আবার হিন্দি ছবিতে প্রবেশ পেয়েছি। কিন্তু এই সমস্ত পুরস্কার, ভালবাসা, সম্মান, অর্থ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেড়েছে ৷" দীর্ঘ কয়েক দশক আগে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর, কিষাণ নিজের শর্তে মূলধারার হিন্দি সিনেমা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসেন। ‘মুক্কাবাজ’, ‘মামলা লিগ্যাল হ্যায়’ এবং অস্কারের জন্য মনোনীত ‘লাপাতা লেডিস’-এর মতো কাজের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক সমালোচক-প্রশংসা ও পুরস্কার অর্জন করেন।
নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সিনেমা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "কেউ যদি ভালো কোনও চরিত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে আমি তা লুফে নেব। জীবনের এই রোমাঞ্চটা আমার ভালো লাগে। নির্মাতা বা পরিচালক নতুন কেউ হোন কিংবা অভিজ্ঞ-সবাইকেই স্বাগত জানাই। আমি প্রতিদিন সকালে উঠে সেটে যাওয়ার সেই উদ্দীপনাটুকু অনুভব করতে চাই। শুটিংয়ের জন্য আমার মধ্যে উত্তেজনা থাকা প্রয়োজন। আমি সেই রাত জেগে থাকার অনুভূতিটা চাই-দ্রুত ব্যায়াম সেরে, পুজো দিয়ে সোজা সেটে ছুটে যেতে চাই। সংলাপ বলার সময় আমি আনন্দ পাই; যখন আমি নিজের কাজ উপভোগ করি, তখন আমার চোখে এক বিশেষ দ্যুতি ফুটে ওঠে আর তখনই দর্শকরাও সেই কাজ উপভোগ করতে পারেন। তাই তো মানুষ বলে ওঠে, 'রবি কিষাণ এসেছে, চলো হাততালি দিই!'"