রাস্তার বেওয়ারিশ সারমেয় সরানো অভিযান ! পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আবেদন রবিনা-সনুর

রাস্তার বেওয়ারিশ সারমেয় সরানো অভিযান ! পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আবেদন রবিনা-সনুর
পথকুকুরদের বিরুদ্ধে নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন-অভিনেতা সনু সুদ ৷
Published : May 23, 2026 at 2:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 মে: পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে একাধিক সারমেয়প্রেমীরা হয়েছেন হতাশ ৷ অবলাপ্রাণীদের জন্য তাদের লড়াই এখনও জারি রয়েছে ৷ এরই মধ্যে পঞ্জাব সরকারের পথকুকুরদের বিরুদ্ধে নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন ৷ পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে অনুরোধ করেছেন যেন এই বিষয়টি সংবেদনশীল ও মানবিক উপায়ে মোকাবিলা করেন।
সারা দেশ জুড়ে যখন বেওয়ারিশ কুকুরদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে, তখন অভিনেত্রী এক আন্তরিক বার্তা শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন কঠোর পদক্ষেপের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল সমাধানের পথ বেছে নেওয়া হয়। শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ বার্তা পোস্ট করেন রবিনা। নিজের বার্তায় অভিনেত্রী উল্লেখ করেন যে, তিনি জননিরাপত্তার গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারছেন ৷ কিন্তু তারপরেও তিনি জোর দিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ার চলাকালীন প্রাণীদের প্রতি কোনওভাবেই নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়।
তিনি লিখেছেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জি, বেওয়ারিশ প্রাণী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলো সারা দেশ জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। যদিও জননিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ৷ তবুও আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই রায়ের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি যেন সর্বদা মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।"
এছাড়া, অভিনেত্রী এমন কিছু পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন যা প্রাণীদের অকারণে কোনও ক্ষতি না করেই বেওয়ারিশ কুকুরের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। রবিনার মতে, বন্ধ্যাকরণ অভিযান, টিকাদান কর্মসূচি, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন এবং পুনর্বাসনের মতো পদক্ষেপগুলো মানুষ ও রাস্তার অসহায় কুকুর-উভয়কেই নিরাপদে একসঙ্গে বসবাস করতে সহায়তা করতে পারে। অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে, পঞ্জাবের সামনে এখন এমন সুযোগ এসেছে যার মাধ্যমে তারা দেখাতে পারে যে, কীভাবে সংবেদনশীল একটা বিষয়কে যত্ন ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সামলানো সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার প্রাণী কল্যাণ গোষ্ঠী এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করবে।
অভিনেত্রী লেখেন, "আমি দৃঢ় বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষ, প্রাণী কল্যাণ সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পেলে এই সংবেদনশীল বিষয়টি দায়িত্বশীলতা ও সহমর্মিতা-উভয়ের মাধ্যমেই সামলানোর ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। আমরা এই বাকহীন প্রাণীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করি, তা শেষ পর্যন্ত আমাদের সমাজিক জীব হিসেবে প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়ে তোলে ৷" এর আগে, অভিনেতা সনু সুদও এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে সোনু জানান যে, পঞ্জাবে বেওয়ারিশ কুকুর অপসারণ অভিযান সংক্রান্ত কিছু অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভিডিয়ো ক্লিপ-প্রতিবেদন তাঁর নজরে এসেছে।
তিনি বলেন, "আজ আমি একটি টুইট দেখলাম, যেখানে পঞ্জাবের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বেওয়ারিশ কুকুর অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ওই কুকুরগুলোর সঙ্গে কথিত বা সম্ভাব্য কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে-সে সংক্রান্ত অনেক ভিডিয়ো আমি দেখেছি। সেগুলো ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগজনক ৷"
অভিনেতা আরও উল্লেখ করেন যে, অনেক বেওয়ারিশ কুকুরের দেখভাল স্থানীয় বাসিন্দারাই করে থাকেন ৷ তারা সবসময় বিপজ্জনক হয় না। তিনি আরও যোগ করেন যে, কোনও এলাকার বাসিন্দারা সাধারণত জানেন যে সেখানকার কোন কুকুরগুলো আক্রমণাত্মক এবং কোনটি নিরীহ। পঞ্জাব সরকার যখন ঘোষণা করেছে যে, জনসমাগম বেশি এমন স্থান থেকে পথকুকুর সরিয়ে ফেলা হবে-ঠিক তার পরেই রবিনা ও সনুর তরফ থেকে এই প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে।