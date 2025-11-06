এখানে প্রতিভার তুলনায় কাজের সুযোগ কম- রথীজিৎ

এখানে প্রতিভার তুলনায় কাজের সুযোগ কম- রথীজিৎ
'সারেগামাপা'র মেন্টর এবং মিউজিক প্রোডিউসার রথীজিৎ নিজের জার্নি নিয়ে আর কী বললেন ইটিভি ভারতকে ?
November 6, 2025
কলকাতা, 6 নভেম্বর: এক নিমেষে মানুষের ঘরে ঘরে নিজের প্রতিভা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মঞ্চ 'রিয়ালিটি শো'। অর্থ, যশ, পরিচিতি কমতি হয় না কোনওটারই। নিমেষে গড়ে ওঠে ফ্যান ফলোয়ারের দল। কিন্তু জনপ্রিয়তাকে চিরস্থায়ী করতে পারে ক'জন? এই পেরে ওঠার মধ্যেই একজন রথীজিৎ ভট্টাচার্য (Rathijit Bhattacharjee)।
2006 সালে অসম থেকে এসে 'সারেগামাপা'র মঞ্চের প্রতিযোগী হন রথীজিৎ। 2006-07-এর সিজনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন অসমের এই তনয়। সসম্মানে ফিরে যান নিজের মুলুকে। এরপর চলতে থাকে সাধনা। যে মঞ্চ থেকে নিজের জার্নিটা শুরু করেছিলেন, 2012-তে এসে সেখানেই পেলেন এক গুরুদায়িত্ব। 'সারেগামাপা'র মেন্টর এবং মিউজিক প্রোডিউসার হলেন তিনি। আর আজ মিউজিক ডিরেক্টরও। তাই এই মঞ্চটা খুব স্পেশাল রথীজিতের কাছে। এমন কথাই ইটিভি ভারতকে জানালেন রথীজিৎ।
রথীজিৎ আজ বাংলা বিনোদন দুনিয়ার পরিচিত মুখ। শুধু বাংলা বলি কেন, 'গুলাবো সিতাবো' ছবির মিউজ়িক প্রডিউসার এবং অ্যারেঞ্জার তিনি। এই ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন শান্তনু মৈত্র। এরও আগে প্রকাশ ঝা'র 'জুস্তাজু'-তে কাজ করেছিলেন রথীজিৎ। তাতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন আবার গানও গেয়েছিলেন তিনি। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও তাঁরই। আর এই মুহূর্তের হট কেক 'কিশোরী কিশোরী', তাও তো রথীজিতেরই সৃষ্টি। একের পর এক বাংলা ছবির গানের সুর করে চলেছেন তিনি।
ইটিভি ভারত: প্রতিদিন নতুন প্রতিভাদের আরও কয়েকধাপ এগিয়ে দেওয়ার কাজ করছেন। আপনারও জার্নি এই মঞ্চ থেকেই শুরু। আজ কী মনে হয়?
রথীজিৎ: এই মঞ্চটা আমার কাছে খুব স্পেশাল। আমাকে অনেককিছু দিয়েছে। বাবা-মাও ভেবেছিলেন ছেলে এই শহরে থেকেই কিছু একটা করুক। সেই শুরু। বাকিটা তো সবই জানেন আপনারা।
ইটিভি ভারত: এবার বিচারকের আসনে নবরত্ন। অর্থাৎ নয় জন বিচারক এই প্রথমবার। কথায় বলে নানা মুনীর নানা মত। সেখানে নয় জন বিচারক!
রথীজিৎ: বড় জাজেস প্যানেল আমরা আগেও পেয়েছি। তবে এত বড় পাইনি। সবাই সবার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করেন, নয় রকমের ডায়মেনশন পাওয়া যায়। এটা প্রতিযোগীদের জন্য ভালো। ওরা সবার মতামত নিয়ে কাজ করতে পারে। আমার মনে হয় নবরত্ন শো'টাকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে।
ইটিভি ভারত: রিয়ালিটির মঞ্চে গান গাওয়ার পর, সাফল্য পাওয়ার পর অনেকের হারিয়ে যায়। কেন?
রথীজিৎ: একটা প্ল্যাটফর্মে গান গাওয়ার পর আরেকটা প্ল্যাটফর্ম রেডি হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর জন্য লড়াই করতে হয়। আসলে ট্যালেন্ট অনুযায়ী কাজ নেই আমাদের এখানে। আমি আমার কাজে নতুনদের সুযোগ দিই। আগামী দিনেও দিতে চাই। প্রতি বছর এই মঞ্চ থেকে আমরা 12-13 জন আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্মার পাই। এতজনকে কাজ দেবে কে? কিন্তু তারা হারিয়ে যায় তেমনটাও নয়। তারা চর্চা করে। অনেক সময়েই এমন হয়েছে যে বছর পাঁচেক পরে কারওর নতুন গান শুনতে পেয়েছি। সুতরাং লড়াই জারি রাখে সবাই, এটুকু বলতে পারি।
ইটিভি ভারত: এবারের প্রতিযোগীরা কতটা প্রতিভাধর বলে মনে হয়?
রথীজিৎ: প্রত্যেকে ট্যালেন্টেড। একটা জিনিস প্রতি সিজনেই দেখি যে, আগেরবারের থেকে পরেরবারের প্রতিযোগীরা অনেক স্মার্ট হয়। আসলে ছোট থেকেই ওরা দেখে বড় হয় এই শো। ফলে বড় স্টেজ, বড় মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে ফেলে। এগুলো প্রতিবারই অনুভব করি।