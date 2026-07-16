Rath Yatra 2026: জগন্নাথ মহিমায় বিলীন হতে এই সিনেমা-সিরিজ আজও অনবদ্য

Rath Yatra 2026: জগন্নাথ মহিমায় বিলীন হতে এই সিনেমা-সিরিজ আজও অনবদ্য
পুরাণ অনুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বৃন্দাবন থেকে মথুরায় প্রত্যাবর্তনের পর দ্বারকাধীশের বেশে বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রথে চড়ে পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক-পবিত্র ঘটনার স্মরণে রথযাত্রা পালিত হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 10:41 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 জুলাই: রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়া আষাঢ় মাসে আয়োজিত অন্যতম প্রধান হিন্দু উৎসব। ভারতের ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এই উৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এছাড়া ইসকনের ব্যাপক প্রচারের জন্য এখন এই উৎসব বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা ওড়িশার পুরী শহরের জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, শ্রীরামপুর শহরের মাহেশের রথযাত্রা, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের রথ, কলকাতার রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ।
রথযাত্রা প্রচলন
কথিত আছে, আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ। মাসির বাড়ি অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুন্ডিচার বাড়ি। সেখান থেকে আবার সাতদিন পর মন্দিরে ফিরে আসেন জগন্নাথ। এটাকেই জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি যাওয়া বলে ৷ পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে যান জগন্নাথ-বলরাম ও সুভদ্রা। এই যাওয়াকে সোজা রথ আর ফিরে আসাকে উল্টো রথ বলে। ভগবান জগন্নাথের জীবন, পুরীর ঐতিহ্য এবং তাঁর ভক্তদের লীলা নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা ও তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে ৷ আজকের পবিত্র দিনে বাড়ি বসে, পুরীর রথযাত্রা দেখার পাশাপাশি এর ইতিহাস ও মাহাত্ম্য জানতে দেখে নিতে পারেন এই সিনেমা কিংবা তথ্যচিত্র ৷
তথ্যচিত্র (Documentary)
দ্য লিজেন্ড অফ জগন্নাথ (The Legend of Jagannath ): ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক প্রযোজিত এবং অভিনেতা রাজীব খান্ডেলওয়াল দ্বারা বর্ণিত এক প্রশংসিত তথ্যচিত্র। এটি পুরীর মন্দিরের ইতিহাস এবং রথযাত্রার বিশাল ও সাংস্কৃতিকভাবে একাত্মতা সৃষ্টিকারী আয়োজনের ওপর আলোকপাত করে। পাশাপাশি, এতে উৎসবের নেপথ্যের দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এটি দেখতে পারেন নেটফ্লিক্স (Netflix) অথবা ডিজনি প্লাস হটস্টার (Disney+ Hotstar) প্ল্যাটফর্মে।
লর্ড জগন্নাথ: দ্য আইজ দ্যাট নেভার ব্লিংক (Lord Jagannath: The Eyes That Never Blink): বহুল পরিচিত প্রামাণ্যচিত্র, যা রথযাত্রার গভীর আধ্যাত্মিক ও ঐক্যবদ্ধ অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরে। যা দেখায় যে, কীভাবে এই উৎসব জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করে।
সিনেমা (Feature Films)
শ্রী জগন্নাথ: জ্যোতি প্রকাশ রায়ের পরিচালনায় তৈরি হওয়া বাংলা সিনেমা জগন্নাথ দেবের লীলা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরে।
মহাপ্রভু জগন্নাথ (Mahaprabhu Jagannath): শ্রীপাদ ওয়ারখেদকরের পরিচালনায় নির্মিত এই ঐতিহাসিক ও সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রটি হলো জগন্নাথ দেবকে নিয়ে তৈরি প্রথম অ্যানিমেটেড পৌরাণিক পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা। হিন্দি, ওড়িয়া ও তেলুগু ভাষায় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি জগন্নাথ সংস্কৃতির কালজয়ী শিক্ষা ও কাহিনিকে বড় পর্দায় তুলে ধরেছে।
জয় জগন্নাথ (Jai Jagannath): উদয় শঙ্কর পানি পরিচালিত এই প্রশংসিত সিনেমা এক অনন্য মাইলফলক তৈরি করেছিল। যা প্রযোজনা করেছে গুলশন কুমারের টি-সিরিজ ৷ এতে জগন্নাথ-সংক্রান্ত পৌরাণিক আখ্যানের পাশাপাশি প্রভু ও তাঁর ভক্তদের মধ্যেকার ঐশ্বরিক সম্পর্কের বিষয় গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
ভক্ত সালবেগ (Bhakta Salabeg): 1983 সালে মুক্তি পাওয়া এটি মূলত ওড়িয়া সিনেমা ৷ যা, মুঘল আমলের একজন বিখ্যাত মুসলিম ভক্তের ভগবান জগন্নাথের প্রতি অগাধ ভক্তি ও প্রেমের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ৷
শ্রী জগন্নাথ নকা নবকলেবর (Shri Jagannatha Nka Nabakalebara): ওড়িশার নবকলেবর প্রক্রিয়ার পবিত্রতা, গোপনীয়তা এবং ঐতিহ্য নিয়ে তৈরি হওয়া অত্যন্ত প্রশংসিত এক তথ্যচিত্র ৷