রিসেপশনে রশ্মিকা-বিজয়ের ট্রাডিশনাল সাজে মুগ্ধ নেটপাড়া, উপস্থিত ছিলেন কোন-কোন তারকা ?

রিসেপশনে রশ্মিকা-বিজয়ের ট্রাডিশনাল সাজে মুগ্ধ নেটপাড়া, উপস্থিত ছিলেন কোন-কোন তারকা ?
কেমন ছিল, রশ্মিকা-বিজয়ের তারকাখচিত প্রীতিভোজ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 10:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 মার্চ: নিজামের শহরে বুধবারটা অন্যান্য দিনের থেকে একটু বেশিই আলোকিত ছিল ৷ আলোর ঝলকানি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে দক্ষিণ ও বলিউডের তারকাদের মেলবন্ধনে ৷ বিজয় দেবেরাকোন্ডা পেয়ে গিয়েছেন তাঁর জীবনের 'শ্রীভল্লি'কে ৷ রশ্মিকা মন্দানাও পেয়ে গিয়েছেন তাঁর 'স্বামী'কে ৷ তাঁদের গ্র্যান্ড রিসেপশনে তারকাদের পাশাপাশি, নজরে আসেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও ৷
নবদম্পতির সাজ-সজ্জা
বিশেষ এই দিনে, নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও বেশি যেন আকড়ে ধরেছিলেন নবদম্পতি ৷ যে কারণে তাঁদের সাজ-পোশাক দেখতে সাদা-মাটা হলেও প্রতিটা ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে শিকড়কে সম্মান জানানোর প্রথা ৷ ফলে এদিন রশ্মিকা বেছে নিয়েছিলেন মাইসোর সিল্ক শাড়ি অন্যদিকে বিজয়ের পরনে ছিল ক্লাসিক ভেস্তি, অঙ্গবস্ত্ররম (কাঁধে রাখা সিল্ক ওড়নার মতো) ও আইভরি কুর্তা ৷ রশ্মিকার কাস্টম শাড়ি বিশেষ ভাবে বানিয়েছেন মধুরার শিল্পীরা ৷
রশ্মিকার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে, গণ্ডবেরুন্ডা মোটিফটি সুন্দরভাবে পোশাকের মধ্যে বোনা হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের গভীরে গাঁথা এবং কর্ণাটকের প্রতীক, একটি পৌরাণিক দুই মাথাওয়ালা পাখি গণ্ডবেরুন্ডা, অপরিসীম শক্তি, কর্তৃত্ব এবং সতর্কতার প্রতীক। রশ্মিকা সোনার গয়না এবং ফুল দিয়ে বিনুনি বাঁধেন ৷ যা তাঁর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ৷
কোন তারকারা উপস্থিত ছিলেন ?
হায়দরাবাদে গ্র্যান্ড রিসেপশনে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অনেকেই ৷ নীনা গুপ্তা হাজির হয়েছিলেন তাঁর স্বামী বিবেক মেহরার সঙ্গে ৷ রশ্মিকা-বিজয়ের সঙ্গে তাঁদের সেই সেলফি নীনার মেয়ে ডিজাইনার মাসাবা তাঁর ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ারও করেন ৷ উপস্থিত হয়েছিলেন, অভিনেতা চিরঞ্জীবীও ৷ নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হয়েছিলেন রাম চরণ-উপাসনা, স্ত্রী আমালাকে নিয়ে নার্গাজুনা আক্কাইনি ও তাঁর ছেলে নাগা চৈতন্যও ৷ উপস্থিত হয়েছিলেন আল্লু অর্জুন, ম্রুণাল ঠাকুর, পরিচালক করণ জোহর, কৃতি স্যানন, দীনেশ ভিজন, রানা ডাগ্গাবুটি-সহ আরও অনেকে ৷
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন কর্ণাটকের ডেপুটি সিএম ডিকে শিবকুমার, বিআরএস ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কেটি রামা রাও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি-সহ আরও অনেকেই ৷ তবে বিয়ে ও রিসেপশনে দুটোতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিজয়-রশ্মিকা ৷ বিয়ের জন্য মোদিকে কার্ড পাঠানো হলেও, নবদম্পতি রিসেপশনের আমন্ত্রণ নিজেরা গিয়ে জানিয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রিসেপশনে ৷ তবে, প্রধানমন্ত্রী মোদি, নবদম্পতিকে, চিঠির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা জানান ৷ 26 ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে কাছের পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের সাক্ষী রেখে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন বিজয়-রশ্মিকা ৷