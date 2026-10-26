সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলিং ! 'জাহান্নামে যাক...'- সমালোচনার কড়া জবাব রশ্মিকা-বিজয় দেবরেকোন্ডার

সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলিং ! 'জাহান্নামে যাক...'- সমালোচনার কড়া জবাব রশ্মিকা-বিজয় দেবরেকোন্ডার
Rashmika defends Vijay Deverakonda: কফি উইথ করণ শোয়ে এসে সমালোচনার শিকার বিজয় ৷ স্বামীর সপক্ষে সপাটে জবাব রশ্মিকার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে রশ্মিকা মন্দানার কড়া বার্তা ৷ সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন, এই জীবন তাঁরা নিজেরাই বেছে নিয়েছেন এবং তাঁরা সুখেই আছেন। 'কফি উইথ করণ'-এর নবম অর্থাৎ শেষ সিজনে তাঁদের সাম্প্রতিক উপস্থিতির পর সোশাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনা শুরু হয় ৷ তার কড়া জবাব দিলেন অভিনেত্রী। রশ্মিকা স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁদের বিয়ের সিদ্ধান্তের পেছনে কোনও জমকালো প্রস্তাব বা নির্দিষ্ট সময়সীমার বিষয় ছিল না ৷ বরং এটি ছিল একসঙ্গে জীবন গড়ার সচেতন পছন্দ। অন্যদিকে, নেটিজেনদের সমালোচনার জবাব দিলেন বিজয়ও ৷
রশ্মিকার বার্তা
এদিন সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ বার্তা লেখেন 'অ্যানিম্যাল' খ্যাত অভিনেত্রী ৷ তিনিই তাঁর বার্তা শুরুই করেন, "ইন্টারনেট জগতের আমার প্রিয় মানুষরা"- বলে ৷ তিনি লেখেন, "যারা ভালোবাসায় বিশ্বাসী এবং যারা সবসময় তিক্ততায় ভরা-আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি। আমাকে এবং বিজুকে (Vijju) নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা নিয়ে আমার ছোট্ট কিছু কথা।"
এরপর রশ্মিকা লেখেন, "সাধারণত আমি এসব বিষয়ে কোনও মন্তব্য করি না, কারণ প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত থাকার অধিকার আছে। মাঝেমধ্যে মানুষের মতামত পড়তে আমার ভালোই লাগে, এতে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বর্তমানে যে তোলপাড় চলছে, তা দেখে মনে হচ্ছে না যে মানুষ কেবল তাদের মতামত জানাচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে, একদল ক্ষুব্ধ মানুষ যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যার ওপর তারা নিজেদের রাগ উগরে দিতে পারে। পুরো আলোচনার মূল বিষয়টি যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এটি মেলেনি, অথবা হয়তো আপনারা বিষয়টি দেখতেই চাননি। আমি এটি লিখছি কারণ আমি তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই, যারা ভালোবাসায় বিশ্বাস করে। আশা করি, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ভালোবাসাকে খুঁজে পাবে।"
রশ্মিকা জানান, মানুষ যেভাবে তাঁদের উপর সোশাল মিডিয়ায় চড়াও হয়েছে, তা দেখে তিনি হতবাক ৷ তাঁর মনে হচ্ছিল, "এসব কী হচ্ছে?" এরপরেই অভিনেত্রী নিজের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেন ৷ তিনি লেখেন, "প্রথমত, বিষয়টি কখনোই কতবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বা কত বছর ধরে আলোচনা চলেছে তা নিয়ে ছিল না। আপনারা অনেকেই এই বিষয়টিতেই আটকে গিয়েছেন। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সেই আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমরা কেউই কোনও জমকালো বিয়ের প্রস্তাবের অপেক্ষায় ছিলাম না। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল-একে অপরকে বোঝার জন্য সময় নেওয়া এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করা। জীবনের উত্থান-পতন, আনন্দ আর চাপের মাঝেও আমরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে, আমরা সত্যিই একে অপরকে চাই কি না এবং এটিই সঠিক সময় কি না। আর আমরা তা-ই করেছি। আমরা একে অপরকে বেছে নিয়েছি।"
অভিনেত্রী এরপর লেখেন, "আমি ঠিক কী চাই তা আমার জানা ছিল, এতে কোনও সমস্যা নেই। আবার জীবনের বাস্তব দিকগুলো নিয়ে ভেবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার সময়ের প্রয়োজন ছিল, তাতেও কোনও সমস্যা নেই। এতে আমাদের ভালোবাসার ওপর কোনও প্রভাব পড়েনি। আমি আবেগপ্রবণ, আর সে চিন্তাশীল ৷ আমাদের জীবনে একে অপরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুব প্রয়োজন। আমাদের কাছে বিয়ের অর্থ কখনোই কোনও বিশেষ প্রস্তাব, হাঁটু গেড়ে বসে আংটি পরানো বা আঙুলে আংটি পরিয়ে দেওয়ার মতো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেটা তো কেবল সাজসজ্জার অংশ। আমাদের কাছে আসল বিষয় ছিল, একসঙ্গে একটি জীবন ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। আর আমার মনে হয়, আমরা এখন পর্যন্ত তা দারুণভাবেই করতে পেরেছি।"
এরপর অভিনেত্রী নেটিজেনদের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেন, তারাও যাতে এমন কাউকে খুঁজে নিক জীবনে যার জন্য যেকোনও কিছু করতে প্রস্তুত থাকতে পারেন আর যিনি, সেই ব্যক্তির জন্যও ঠিক তেমনটাই করবে। রশ্মিকা লেখেন, "হ্যাঁ, আমি আমার মানুষটিকে নিয়ে রীতিমতো আচ্ছন্ন! এটা কবে থেকে খারাপ কিছু হয়ে গেল? যাকে বিয়ে করছি, তার প্রেমে যদি না-ই পড়ি, তবে তাকে বিয়ে করব কেন? সে হবে আমার আজীবনের সঙ্গী। সাধারণ কিংবা অসাধারণ-সব ধরনের দিনেই সে হবে আমার বন্ধু। আমার সন্তানদের বাবা। যার সঙ্গে আমি বৃদ্ধ হব। এমন একজনকে খুঁজে নিন, যে আপনাকে এত সুন্দরভাবে ভালোবাসবে যে, বিয়ের পরেও আপনার মনে হবে তাকে আবারও বলি- 'চলো, আমরা বিয়ে করি।' আমি এমনটা হাজারবার করতে পারি-100 বার তো কিছুই না। বিষয়টি আসলে এতটাই সহজ।"
সোশাল মিডিয়ায় কী লিখলেন বিজয় ?
রশ্মিকার পরপরই সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের একটি মিষ্টি ছবি ও একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন বিজয়ও ৷ তিনি লেখেন, " আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, আমার স্ত্রী, আমার জীবনসঙ্গিনী। আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি প্রাপ্তি, যা আমি একদম সঠিকভাবেই বেছে নিয়েছি ৷ যারা আমাদের নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তাদের জানাই-আমরা দুজনেই দারুণ সুখে আছি। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। যদি পুরো পৃথিবীর বিপরীতে শুধু আমরা দুজন থাকি-তবে তাই হোক ৷ যারা ভালোবাসাকে উদযাপন করেন এবং সহজ-সরলভাবে সুখে বেঁচে থাকাকে গুরুত্ব দেন, তাদের সবার প্রতি অনেক ভালোবাসা। আর এখন, বিন্দুমাত্র সৌজন্য বা সম্মানের তোয়াক্কা না করেই বলছি-বাকি সবাই জাহান্নামে যাক।"