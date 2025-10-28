দীপিকার 8 ঘণ্টার শিফট বিতর্ক ! কী বললেন রশ্মিকা মন্দানা ?
শুটিংয়ে 8 ঘণ্টার কাজ নিয়ে দীপিকা পাড়ুকোনের সমালোচনা করলেন নাকি সমর্থন জানালেন রশ্মিকা মন্দানা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: বিগত কয়েক মাস ধরে দীপিকা পাড়ুকোনের (Deepika Padukone) একটা মন্তব্য ঘিরে সরগরম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ৷ বিনোদন জগতে তিনি পুরুষ সহকর্মীদের মতো সমান অধিকারের দাবি জানিয়েছেন ৷ সেটে 8 ঘণ্টা শিফটের (8 hour shift demand) দাবি করতেই ঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্ব শুধু নেটপাড়ায় নয়, তারকাদের মতাদর্শতেও ফুটে উঠেছে ৷ এবার সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানাও (Rashmika Mandanna) ৷
'অ্যানিম্যাল' সিনেমার সাফল্যের পর একে একে একাধিক বলিউড সিনেমায় নজর কাড়ছেন রশ্মিকা ৷ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ম্যাডক ফিল্মসের প্রযোজনায় হরর-কমেডি ফিল্ম থাম্মায় প্রশংসিত হয়েছে রশ্মিকার অভিনয় ৷ এবার তিনি ব্যস্ত তাঁর পরবর্তী সিনেমা দ্য গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ৷ এই সিনেমার প্রযোজক শ্রীনিবাস কুমার রশ্মিকার কাজের প্রশংসা করেছেন ৷ তাঁর কাজের এথিক নিয়ে কথা বলেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, রশ্মিকার কখনও কাজের সময় নিয়ে কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল না ৷
রশ্মিকা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন বিগত কয়েক মাস ধরে পুরো 8 ঘন্টা তিনি ঘুমাননি। এক্ষেত্রে কর্মজীবনের ভারসাম্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে একই কথা উল্লেখ করেন অভিনেত্রী ৷ তিনি বলেন, "অতিরিক্ত সময় বা শিফটে কাজ বিষয়টাকে গ্লোরিফাই করার কোনও দরকার নেই ৷ আমি অতিরিক্ত সময় কাজ করি ৷ কিন্তু আমি এটা কখনই কাউকে সাজেস্ট করব না ৷ প্লিজ করবেন না কেউ ৷"
তিনি আরও বলেন, "আপনি সেটাই করবেন সেটা আপনার জন্য কমফোর্টেবল ৷ যেটা ঠিক মনে হবে আপনার সেটাই করা উচিত ৷ সেটা 8 ঘণ্টার শিফট হোক বা 9-10 ঘণ্টার শিফট ৷ আমি দেখেছি, এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে ৷ আমি বলছি, এটা মোটেও যুক্তি সঙ্গত নয় ৷ আমি মানছি, একটা সিনেমার প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে ৷ আমার অতিরিক্ত কাজ করার স্বভাব রয়েছে ৷ একটা সাধারণ মানুষ যা করতে পারে আমি তার থেকে বেশি কাজ নিজের ওপর নিয়ে ফেলি ৷ আবার আমিও এমন নই যে, নিজের টিমকে বলে দেব তাদের জন্য আমি এটা করতে পারব না ৷ যদি দেখি যে তারা অসুবিধায় পড়েছে, সেটা কোনও বিশেষ লোকেশনে বিশেষ সময়ের মধ্যেই করতে হবে তখন আমাকেও বিষয়টা বুঝতে হবে ৷"
এরপরেই প্রশ্ন ওঠে, এই ধরনের সমস্যা তো সিনেমা জগতে প্রতিদিনই হয় ৷ এর পরিপ্রেক্ষীতে রশ্মিকার জবাব, "হ্যাঁ, এই সমস্যা প্রতিদিনের ৷ কিন্তু যদি আমাকে বেছে নিতে বলা হয় নিজের জন্য তাহলে আমি বলব, দয়া করে অভিনেতাদের সঙ্গে এমন করবেন না ৷ কারণ তাঁদের আরও অনেক কিছু করার থাকে ৷ অফিস টাইম যেমন হয় তেমনটা তো সকলেই চায় ৷ শুধু অভিনেতারা নন, লাইটম্যান, মিউজিক যিনি করেন, প্রত্যেকে এমনটাই চান ৷ কারণ প্রত্যেকের একটা পরিবার আছে ৷ যেখানেও নজর দিতে হয় ৷"
উল্লেখ্য, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার সঙ্গে স্পিরিট সিনেমার প্রস্তাবে দীপিকার 8 ঘণ্টার কাজের কথায় বিতর্কের ঝড় ওঠে ৷ সেই প্রোজেক্ট থেকে তিনি বাদও পড়েন ৷ এবার ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন রশ্মিকা ৷ তিনি বুঝিয়েছেন, অতিরিক্ত কাজ না করার 'গুরুত্ব' ৷