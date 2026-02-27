রিসেপশনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ রশ্মিকা-বিজয়ের, তালিকায় রয়েছেন আরও হেভিওয়েট নেতা

রিসেপশনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ রশ্মিকা-বিজয়ের, তালিকায় রয়েছেন আরও হেভিওয়েট নেতা
মোদির সঙ্গে নবদম্পতির সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 3:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 ফেব্রুয়ারি: বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেননি ৷ তাই জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনায় দূর থেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবার নবদম্পতি একান্ত সাক্ষাৎকারে রিসেপশনে প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন আমন্ত্রণ পত্র ৷ রশ্মিকা-বিজয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হায়দরাবাদে তাঁদের রিসেপশনে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নবদম্পতির সাক্ষাতের ছবি ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
রশ্মিকা এবং বিজয় 26 ফেব্রুয়ারি, উদয়পুরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ৷ ৪ মার্চ, হায়দরাবাদে আয়োজন করা হয়েছে জমকালো রিসেপশন পার্টির অনুষ্ঠান ৷ প্রকাশিত হওয়া ছবিতে, রশ্মিকা-বিজয়কে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে উষ্ণ আলাপচারিতা করতে দেখা গিয়েছে। দম্পতি তাঁদের সংবর্ধনায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে একটি শালও উপহার দিয়েছেন। বিয়ের আগে প্রধানমন্ত্রী রশ্মিকা ও বিজয়ের পরিবারকে চিঠির মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা পাঠান ৷
The #VIROSH Jodi personal Invitation 🤩@TheDeverakonda & @iamRashmika personally met Hon'ble Prime Minister @narendramodiji invited for the grand reception in Hyderabad ❤️❤️✨#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding pic.twitter.com/Y23v5XduyD— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 27, 2026