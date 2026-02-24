পুল ধারে পার্টি থেকে ডিনার টেবিলে 'VIROSH', কেমন কাটছে রশ্মিকা-বিজয়ের প্রি-ওয়েডিং ?

পুল ধারে পার্টি থেকে ডিনার টেবিলে 'VIROSH', কেমন কাটছে রশ্মিকা-বিজয়ের প্রি-ওয়েডিং ?
গোপনীয়তা বজায় রেখেই, বিয়ের অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছেন রশ্মিকা-বিজয়
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 12:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 ফেব্রুয়ারি: 'মেহেন্দি হ্যায় রচনেওয়ালি...' পরিবার ও প্রিয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত উদযাপনে ব্যস্ত রয়েছেন রশ্মিকা মন্দানা ৷ উদয়পুরে ধুমধামের সঙ্গে চলছে বিয়ের আয়োজন ৷ 'বিরোশ'এর বিয়ের নানা মুহূর্ত দেখার জন্য অধীর আগ্রহে নেটপাড়ায় চোখ রাখছেন অনুরাগীরাও ৷ 26 তারিখ হবে চার হাত এক ৷ তার আগে কেমন চলছে প্রস্তুতি, তারই ঝলক ধরা পড়েছে রশ্মিকা-বিজয়ের ইন্সটা স্টোরিতে ৷
উদয়পুরের বাইরে প্রায় 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিলাসবহুল আইটিসি মেমেন্টোসে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ৷ আরাবল্লি পাহাড়ে অবস্থিত, এই স্থানটি শান্ত এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এই এলাকায় রয়েছে 117টি ভিলা ৷ যার চারপাশ ঘিরে রয়েছে নদী, হ্রদ ৷ রয়েছে নিজস্ব হেলিপ্যাডও । এই রিসোর্ট একটি সম্পূর্ণ পাহাড় জুড়ে বিস্তৃত, যা জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে ব্যক্তিগত বিশেষ মুহূর্ত উদযাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা ৷
সম্প্রতি হবু দম্পতি তাঁদের প্রাক-বিবাহ উদযাপনের কিছু ঝলক ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন। বিজয় পুলের ধারে ভলিবল খেলার একটি ছবি পোস্ট করেছেন, যেখানে অতিথিদের পটভূমিতে পাহাড়ের জলে উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে। আরেকটি ছবিতে পুলের কাছে রাখা ডিঙ্কসের গ্লাস দেখা গিয়েছে ৷ যা দেখে অনুরাগীরা অনুমান করছেন, জমে উঠেছে বিয়ের আনন্দ ও মেজাজ ৷
রশ্মিকা শেয়ার করেছেন ভিতরের ডেকোরেশন ৷ তিনি ফল, ফুল এবং উষ্ণ আলো দিয়ে সাজানো সুন্দর ডিনার টেবিলের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। অতিথিদের জন্য একটি বিশেষ জাপানি ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল 'VIROSH' শব্দটি লেখা ন্যাপকিনগুলিতে।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মেহেন্দি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাক-বিবাহ উৎসব শুরু হবে। 25 ফেব্রুয়ারি সকালে হলদি বা গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হবে ৷ তারপর সন্ধ্যায় একটি সঙ্গীত সেরেমেনি অনুষ্ঠিত হবে। 26 ফেব্রুয়ারির সাত পাকে বাঁধা পড়বেন রশ্মিকা-বিজয় ৷ পরিবারের প্রায় 100 জন ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং বন্ধুবান্ধব উপস্থিত থাকবেন বিশেষ আসরে। উদয়পুরে বিয়ের পর, 4 মার্চ হায়দরাবাদে নব দম্পতি জমকালো রিসেপশন পার্টির আয়োজন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।