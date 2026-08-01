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শুটিং সেটে দুর্ঘটনার শিকার রশ্মিকা, কী পরামর্শ চিকিৎসকের ?

বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি 'মাইসা'-র গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের পাশাপাশি সম্প্রতি জলের নিচের দৃশ্যের শুটিংও সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবির একটি গানের শুটিং করার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

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শুটিং সেটে আহত রশ্মিকা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 11:06 AM IST

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হায়দরাবাদ, 1 অগস্ট: শুটিং সেটে গুরুতর আহত অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা (Rashmika Mandanna) ৷ ছবির শুটিংয়ের অংশ হিসেবে একটা গানে নাচতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অভিনেত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, নিতম্বে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন রশ্মিকা ৷ তাঁকে ছয় সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক।

জানা গিয়েছে, তিনি বর্তমানে রবীন্দ্র পুল্লে পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার 'মাইসা'-তে অভিনয় করছেন। এই ছবিতে রশ্মিকাকে গোন্ড উপজাতির এক নারীর চরিত্রে দেখা যাবে, যেখানে নায়িকা প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি 'মাইসা'-র গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের পাশাপাশি সম্প্রতি জলের নিচের দৃশ্যের শুটিংও সম্পন্ন হয়েছে। এই ছবির একটি গানের শুটিং করার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আঘাত গুরুতর কারণ তাঁর নিতম্ব ও কোমরের মাঝে একটা পেশিতন্তু পুরোপুরি ছিঁড়ে গিয়েছে । চিকিৎসকদের দাবি, এই ধরনের চোট সাধারণত পেশাদার ক্রীড়াবিদদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৷ যাঁরা নিয়মিত কঠোর শারীরিক অনুশীলন করেন। তাই একজন অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে এমন আঘাত দেখে অবাক হন।

অন্যদিকে, রশ্মিকা বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে 'রণবলী' ছবিতেও অভিনয় করছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন রাহুল সংকৃত্যন। এই বছর 11 সেপ্টেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এদিকে, রশ্মিকা এই বছর নায়ক বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে বিয়ে করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে গোপনে সম্পর্ক বজায় রাখা এই দুজন 26 ফেব্রুয়ারি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিজয়-রশ্মিকা এর আগে 'গীতা গোবিন্দম' এবং 'ডিয়ার কমরেড' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন।

এই বছর তেলেগু সিনেমা জগতের অনেকেই শুটিং করতে গিয়ে আহত হয়েছেন ৷ শীর্ষ নায়ক বালাকৃষ্ণ #NBK111 ছবির শুটিং করার সময় আহত হন। জুনিয়র এনটিআর-ও তাঁর কাঁধে আঘাত পেয়েছেন। মেডিকেল টিম পরামর্শ দিয়েছে যে আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে তাঁর ছয় থেকে আট সপ্তাহ বিশ্রামের প্রয়োজন। তিনি বর্তমানে প্রশান্ত নীলের পরিচালনায় 'ড্রাগন' ছবির শুটিং করছেন। এর আগে, রাম চরণ 'পেড্ডি' ছবির শুটিংয়ের সময় কব্জিতে চোট পান এবং সম্প্রতি অস্ত্রোপচারের জন্য কোয়েম্বাটুরে গিয়েছিলেন। অভিনেতা পবন কল্যাণ বেশ কিছুদিন ধরে কাঁধের চোটে ভুগছিলেন৷ সম্প্রতি মুম্বইয়ে অভিনেতার অস্ত্রোপচার হয়েছে।

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RASHMIKA MANDANNA ACCIDENT
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রশ্মিকা মন্দানা
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