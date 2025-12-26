আরমানের মেরুদণ্ডটা সঠিক জায়গায় আছে- ছেলের বাংলাদেশে সঙ্গীত সফর বাতিলে খুশি রশিদ জায়া

আরমানের মেরুদণ্ডটা সঠিক জায়গায় আছে- ছেলের বাংলাদেশে সঙ্গীত সফর বাতিলে খুশি রশিদ জায়া
আর কোনওদিন বাংলাদেশে শো করতে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত রশিদপুত্র আরমান খান। ছেলের সিদ্ধান্তে খুশি এবং গর্বিত মা সোমা খান।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 26, 2025 at 12:32 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ব্যথিত এবং বিরক্ত হয়ে সেই দেশের প্রথম সঙ্গীত সফর বাতিল করলেন রশিদ খানের পুত্র তথা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী আরমান খান (Armaan Khan)। 9 দিনের সফরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে গানের তিনটি অনুষ্ঠান করার কথা ছিল শিল্পীর। কট্টর মৌলবাদের জেরে পদ্মার ওপারে মানবতা থেকে শিল্প-সংস্কৃতি-সঙ্গীত যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, তাতে ওই দেশে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরমান। সেখানকার বেলাগাম বর্বরতা, পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপে ব্যথিত আরমান।
আরমানের সঙ্গে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাঁর মা অর্থাৎ রশিদ খানের স্ত্রী সোমা খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আরমান সকাল থেকে রিহার্সালে ব্যস্ত। এই সময়ে সে ফোন ধরে না।" তিনি আরও বলেন, "আমি আরমানের সিদ্ধান্তে খুশি। একটা একুশ বছরের ছেলের এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেখে আমার মনে হয় ওর মেরুদণ্ডটা সঠিক জায়গায় আছে, তাই আমি গর্বিত। ধর্মের ঊর্দ্ধে গিয়ে আরমান মনুষ্যত্বর উপরে জোর দিয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "সকাল থেকে দেখছি নিজের বাদ্যযন্ত্রগুলোকে আদর করছে। ও নিজের সব বাদ্যযন্ত্র নিজেই পরিষ্কার করে। বাংলাদেশে বাদ্যযন্ত্রের অপমান দেখে আরমান ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। আমি খুব ভাগ্যবতী যে আমার ছেলেমেয়েরা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানকার মাল্টিপল কালচার ভালো মানুষ তৈরি হতে সাহায্য করে।"
প্রসঙ্গত, আরমান নিজেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধক। কিংবদন্তি বাবার কাছেই তাঁর সঙ্গীত সাধনার হাতেখড়ি। বাবার ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অটুট তিনি। 9 দিনের সফরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিলিয়ে গানের তিনটি অনুষ্ঠান করার কথা ছিল আরমান খানের। অক্টোবরেই অনুষ্ঠানের সব ফাইনাল হয়ে যায়। প্রথম শো ছিল 25 ডিসেম্বর। শেষ শো ছিল 1 জানুয়ারি। কিন্তু ওই দেশের ক্রমাগত হিংসাত্মক ঘটনা তাঁকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে। যেখানে মনুষ্যত্বের দাম নেই, সেখানে গিয়ে গান গাইতে নারাজ আরমান।
চরম মৌলবাদের আগুনে পুড়ছে পদ্মাপারের প্রতিবেশী দেশ। শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্রনেতা, 'ইনকিলাব মঞ্চ'-র আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি খুনের পর থেকেই জ্বলন্ত লাভায় পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। হিংসা, বিদ্বেষ, ধংসের যেন প্রতীক হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতির পীঠস্থান 'ছায়ানট'। আছড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে বাদ্যযন্ত্র। সোমা খান বলছিলেন, "আরমান বাদ্যযন্ত্রকে পুজো করে বড় হয়েছে। আর সেখানে বাদ্যযন্ত্রকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এই দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে আরমান। সেখানে গিয়ে সে গান গাইবে কীভাবে?"