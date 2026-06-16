বিগ বস সিজন 20-র প্রতিযোগী স্যান্টি শর্মা ! নেটপাড়ায় কেন ভাইরাল এই ব়্যাপার ?

বিগ বস সিজন 20-র প্রতিযোগী স্যান্টি শর্মা ! নেটপাড়ায় কেন ভাইরাল এই ব়্যাপার ?
সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন পেজ, ফ্যান ফোরামে সম্ভাব্য প্রতিযোগী হিসেবে স্যান্টি শর্মার নাম উঠে আসছে। প্রশ্ন কে এই স্যান্টি শর্মা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 2:41 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 জুন: শুরু হতে চলেছে টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো, বিগ বস ৷ এই মুহূর্তে নেটপাড়া ব্যস্ত, বিগ বস সিজন 20-তে কারা কারা প্রতিযোগী হতে পারেন, তা নিয়ে ৷ আর সেই আলোচনায় শীর্ষে রয়েছে ব়্যাপার স্যান্টি শর্মার নাম ৷ যদিও সলমন খানের এই রিয়েলিটি শো-এর প্রযোজকরা এখনও প্রতিযোগীদের আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ করেননি ৷ তবুও সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন পেজ, ফ্যান ফোরামে সম্ভাব্য প্রতিযোগী হিসেবে শর্মার নাম উঠে আসছে। এই জল্পনা দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়েছে ৷ এখন নেটপাড়ায় একটাই প্রশ্ন কে এই স্যান্টি শর্মা ?
1996 সালের 9 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণকারী স্যান্টি শর্মা মধ্যপ্রদেশের রতলামের বাসিন্দা। সঙ্গীতপ্রেমীরা তাঁকে রাজ্যের অন্যতম প্রথম র্যাপার হিসেবে বিবেচনা করেন। শর্মা 2014 সালের দিকে গান রেকর্ড করা শুরু করেন ৷ ধীরে ধীরে হিন্দি সঙ্গীত জগতে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি র্যাপার, গায়ক, গীতিকার, সুরকার এবং রেকর্ড প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কিছু গানের মধ্যে রয়েছে "সুনি সুনি সড়ক কো," "উড়ান," এবং "কোশিশ মেরি।" বিনামূল্যে গান প্রকাশ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি নিজের শহরের বাইরের দর্শকদেরও বিনোদন দিয়েছেন ৷ তৈরি করেছেন এক দুর্দান্ত ফ্যান ফোরাম ৷
খবরের শিরোনামে কেন স্যান্টির নাম ?
গানের পাশাপাশি, সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে বিভিন্ন বিতর্কিত ঘটনা ও প্রকাশ্যে দেওয়া নানা মন্তব্যের কারণে শর্মা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন। অন্যতম আলোচিত ঘটনার মধ্যে একটি ছিল ভাইরাল হওয়া ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (Cockroach Janta Party) ট্রেন্ড নিয়ে তাঁর সমালোচনা। শর্মা বিষয়টিকে নিছক 'ইন্টারনেট ড্রামা' বা অনলাইন নাটক বলে অভিহিত করেন ৷ এরপর তরুণদের পরামর্শ দেন যেন অনলাইন আন্দোলনকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার আগে যেন তথ্য যাচাই করে নেয়। তাঁর এই মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয় ৷ বিতর্কের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে তাঁর পরিচিতিও ৷ পাশাপাশি, র্যাপার বাদশার ‘তাতিরি’ (Tateeree) গানকে কেন্দ্র করে তৈরি বিতর্কের সময় প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন জানিয়েও স্যান্টি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিলেন। তাঁর এই অবস্থান মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ৷ কেউ কেউ তাঁর সমর্থনের প্রশংসা করেন, আবার অনেকে তাঁর মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। এই বিতর্কই ডিজিটাল দর্শকদের কাছে পরিচিতি বাড়াতে সাহায্য করে স্যান্টিকে ৷
বিগ বস 20-তে আসছে স্যান্টি শর্মা ?
আপাতত এর উত্তর 'না'। অনলাইনে প্রতিযোগীদের বেশ কয়েকটি ভাইরাল তালিকা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, বিগ বস 20-এর প্রযোজক বা শর্মা কেউই অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। স্যান্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকায় এই জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ তবে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত, শর্মার প্রতিযোগী হওয়ার খবরকে জল্পনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।
বিগ বস 20 ও সলমন খানের প্রত্যাবর্তন
বিগ বস 20 নিয়ে যখন জনগণের প্রত্যাশা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই শর্মাকে ঘিরে এই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সঞ্চালক সলমন খান এই রিয়েলিটি শো-এর জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহান্ত বরাদ্দ রেখেছেন ৷ একই সঙ্গে ভামসি পাইদিপল্লি পরিচালিত ও নয়নতারা অভিনীত তাঁর আসন্ন অ্যাকশন সিনেমার কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন।
বিগ বস টেলিভিশনের জনপ্রিয় এক শো ৷ যেখানে টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, রিয়েলিটি শো তারকা এবং ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের দেখা যায় ৷ গুঞ্জন অনুযায়ী, চলতি বছর বিগ বস-এর ঘরে দেখা যেতে পারে ফয়জল শেখ (মিস্টার ফয়সু), অঞ্জলি অরোরা, জন্নত জুবায়ের, এলভিশ যাদব, উর্ফি জাভেদ, আনভেজ দরবার, তুষার কারওয়ার, রিধিমা, রুরু ঠাকুর, আরবাজ প্যাটেল এবং ভাবিয়া সিং।