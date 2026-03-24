চুপিসারে দ্বিতীয়বার বিয়ে গায়ক-ব়্যাপার বাদশার ! পাত্রী কে ?

চুপিসারে দ্বিতীয়বার বিয়ে গায়ক-ব়্যাপার বাদশার ! পাত্রী কে ?
বিচ্ছেদের 6 বছর পর নাকি দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন গায়ক-ব়্যাপার বাদশা ৷ পাত্রী একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 3:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 মার্চ: চুপিসারে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ফেলেলন গায়ক ও র্যাপার বাদশা ৷ বিবাহবিচ্ছেদের ছয় বছর পর ফের বরবেশে 'গরমি' গায়ক ৷ সকাল থেকেই বাদশার বিয়ের ছবি ও ভিডিয়ো ঘুরতে থাকে সোশাল মিডিয়ায় ৷ নেটিজেনরাও চমকে যান ৷ নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায় টি-সিরিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজা সিং গুজরাল ৷ অভিনন্দনের বন্যা সোশাল মিডিয়াতেও ৷ সত্যিই কি বিয়ে করেছেন বাদশা ? পাত্রী কে ?
সাদামাটা বিয়ে ফেমাস গায়কের
বর-কনে হিসেবে বাদশার ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ তিনি নাকি বিয়ে করেছেন পাঞ্জাবী অভিনেত্রী ইশা রিখিকে ৷ অনেকে বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এতটা গোপনীয়তার সঙ্গে একজন জনপ্রিয় গায়ক কীভাবে বিয়ে করে ফেললেন ? যদিও গায়কের তরফে এখনও খবরটি নিশ্চিত করা হয়নি ৷ পুনম রিখি (যিনি নাকি ইশা রিখির মা, অর্থাৎ বাদশার শাশুড়ি) নামের একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ের ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে, যা দেখে খবরটি সত্যি বলেই মনে করছে নেটপাড়া । টি-সিরিজের ভাইস প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বার্তাও দেখা গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
টি-সিরিজের ভাইস প্রেসিডেন্টের পোস্ট
পূজা সিং গুজরাল, এদিন বাদশা-ইশার বিয়ের ছবি শেয়ার করে লেখেন, "আমার মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ ৷ চোখে জল ৷ (অবশ্যই, এ হল 'আনন্দের জল')। আমার সুন্দরী বোন ইশা রিখি আজ আমাদের অত্যন্ত সুদর্শন ও স্নেহের ভাই বাদশার সবচেয়ে সুন্দরী বউ হয়ে উঠেছে ৷ তোমাদের ভালোবাসা ও সুখ উদযাপনের এই মুহূর্তটির জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ৷ আমার এই অপার আনন্দ প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত ভাষা আজ আমার জানা নেই। তোমাদের দুজনের জীবন ভালোবাসা ও সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক ৷ আর তোমরা যেমনটি সবসময় করে থাকো, ঠিক সেভাবেই তোমাদের চারপাশের জগতেও সেই ভালোবাসা ও সুখ ছড়িয়ে দিও! ওয়াহেগুরু তোমাদের ওপর অশেষ কৃপা বর্ষণ করুন ৷"
এরপর পূজা ইশার মা পুনমকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "কাকিমা, আপনাকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন; আপনার সঙ্গে দেখা করে জড়িয়ে ধরার অপেক্ষায় রইলাম ️।" বাদশাকে এদিন জলপাই সবুজ কুর্তা ও চুড়িদার পাজামায় দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে ইশা একটি লাল স্যুটে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন ৷ সাতপাকে ঘোরা থেকে মালাবদল, সবরকম বিয়ের নিয়ম মানতে দেখা গিয়েছে বাদশা ও ইশা রিখিকে ৷
ইশার মায়ের ছবি শেয়ার
শুধু বিয়ের সময়কার বাদশা-ইশার ছবিই নয়, বিয়ের পরে নবদম্পতির আরও কিছু ছবিও ভাইরাল হয়। সিঁদুর পরে ইশাকে বাদশার বাহুডোরে ঘনিষ্ঠ হতেও দেখা যায়। দুজনের এই রোমান্টিক ছবিগুলো পুনম রিখির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে।
পাশে পরিবার
সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবিগুলোতে, একটিতে দম্পতিকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। একটি ছবিতে তাঁদের মণ্ডপের সামনে বসে থাকতেও দেখা যায়। কিছু ভিডিয়োতে, মালা পরানোর সময় বাদশা এবং ইশাকে খুনসুটি করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায়। পাশে একজন পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের শব্দও শোনা যায়। অন্য একটি ভিডিয়োতে, এই দম্পতিকে মণ্ডপের আগুনের সামনে বসে থাকতে দেখা যায়। তবে এখনও পর্যন্ত তারকা গায়কের থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি ৷ ফলে, এটা সত্যিই বিয়ে নাকি কোনও মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং, তা নিয়ে অনেক নেটিজেন ধন্দে রয়েছেন ৷ বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় অনেকের কাছেই ৷
2020 সালে জেসমিন মাসিহের সঙ্গে বিচ্ছেদ
এটি বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে। আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া নামে পরিচিত বাদশা, জেসমিন মাসিহকে 2012 সালে বিয়ে করেছিলেন। তবে, মাত্র পাঁচ বছর পর 2017 সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান ৷ পরবর্তীতে 2020 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। প্রাক্তন দম্পতির জেসি মাসিহ সিং নামে একটি কন্যাও রয়েছে।