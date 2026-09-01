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বিয়ের খবরে ছিলেন চুপ ! পাঁচ মাস পর ইশা রিখির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা বাদশার

চলতি বছরের মার্চ মাসে সকলকে চমকে দিয়ে ইশা রিখির সঙ্গে বাদশার বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসে ৷ কিন্তু সেই বিয়ে নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বাদশা ৷

rapper-badshah-and-actor-isha-rikhi-annouce-seperation-after-5-months-intimate-wedding
বাদশার দ্বিতীয় বিয়েও ভাঙল (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 9:31 AM IST

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হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: বিয়ের খবর স্বীকার না করলেও পাঁচ মাসের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন জনপ্রিয় ব়্যাপার-গায়ক বাদশা ( Rapper Badshah) ৷ সোমবার রাতে নিজের ইনস্টগ্রাম স্টোরিতে বাদশা জানালেন তিনি ও অভিনেত্রী ইশা রিখি (Isha Rikhi) আলাদা হচ্ছেন ৷ উল্লেখ্য, চলতি বছরের মার্চ মাসে সকলকে চমকে দিয়ে ইশা রিখির সঙ্গে বাদশার ঘরোয়া বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসে ৷ কিন্তু সেই বিয়ে নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন বাদশা ৷ একমাত্র ইশা ও তাঁর মা, সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি-ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ৷ পাঁচ মাস পর ভাঙল সেই সম্পর্ক ৷

এদিন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের আলাদা হওয়ার কথা জানান ৷ সবার কাছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার পাশাপাশি তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও জল্পনা-কল্পনা না করার অনুরোধ জানান। বাদশা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, "আমি এবং ইশা রিখি পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার এবং নিজেদের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ আমরা সবার কাছে অনুরোধ করছি যেন এই সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করা হয়। এই বিষয়ে এটিই আমাদের একমাত্র বিবৃতি। আমরা আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি যেন আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও জল্পনা-কল্পনা বা অনুমান করা না হয়।"

rapper-badshah-and-actor-isha-rikhi-annouce-seperation-after-5-months-intimate-wedding
বাদশার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম)

ইশা রিখিও একই বিবৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, "আমি এবং বাদশা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার এবং নিজেদের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ আমরা সবার কাছে অনুরোধ করছি যেন এই সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করা হয়। এই বিষয়ে এটিই আমাদের একমাত্র বিবৃতি। আমরা আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি যেন আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও জল্পনা-কল্পনা বা অনুমান করা না হয়।"

rapper-badshah-and-actor-isha-rikhi-annouce-seperation-after-5-months-intimate-wedding
ইশা রিখির পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম)

এই দম্পতিকে নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েই এই ঘোষণা অবশেষে প্রকাশ্যে এল। তাঁরা 2026 সালের মার্চ মাসে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ৷ রিখি জুন মাসে তাঁদের বিয়ের বিষয়টি এক পোস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছিলেন। জুলাই মাসে রিখির সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টের পর তাঁদের সম্পর্কে টানাপড়েন বা সমস্যার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

27 জুলাই রিখি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেন, যাতে ইঙ্গিত ছিল যে তাঁর সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, "এমন কিছু লড়াই আছে যার কোনও দৃশ্যমান ক্ষত চিহ্ন থাকে না। দীর্ঘ সময় আমি চুপ ছিলাম কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম ৷ আমার স্বামীর প্রভাব, ক্ষমতা ও সম্পদের বিষয়টি আমাকে ভীত করে রেখেছিল ৷ আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে চুপ থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। নীরবতা মানেই মেনে নেওয়া নয়; নীরবতা ছিল টিকে থাকার উপায়। আজ আমি ভয়ের চেয়ে সাহসকেই বেছে নিচ্ছি। হয়তো পুরো ঘটনাটি বলার মতো অবস্থায় আমি এখনও নেই, তবে সবকিছু ঠিকঠাক আছে-এমন ভান করা বন্ধ করার জন্য আমি অবশেষে প্রস্তুত।"

ইশা রিখির সঙ্গে এটা ছিল বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে ৷ এর আগে 2020 সালে জেসমিন মাসিহের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। এরপরেই 2022 সালে ইশা রিখির সঙ্গে বাদশার সম্পর্কের গুঞ্জন ওঠে ৷ কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কখনই প্রকাশ্যে কোনও কথা বাদশা বা রিখি কেউ বলেননি ৷ এরপর আচমকাই মার্চ মাসে তাঁদের ঘরোয়া বিয়ের ছবি-ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে ৷

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BADSHAH WEDDING
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বাদশা ইশা রিখি
BADSHAH ISHA RIKHI DIVORCE

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