ETV Bharat / entertainment

রণবীর সিংকে প্রাণনাশের হুমকি ! বড় পদক্ষেপ মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের

হুমকিমূলক অডিয়ো ক্লিপটি যাচাইয়ের জন্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় পাঠানো হয়েছে ৷

ranveer-singh-threat-case-mumbai-crime-branch-issues-loc-against-lawrence-bishnoi-gang-member
রণবীর সিংকে প্রাণনাশের হুমকি ! (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 21 ফেব্রুয়ারি: রণবীর সিংকে হুমকি ৷ বড় পদক্ষেপ নিল মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ অভিনেতা রণবীরকে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সন্দেহভাজন সদস্য হরিচন্দ্র ওরফে হ্যারি বক্সারের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার (LOC) জারি করেছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

রণবীর সিংয়ের ম্যানেজার কিছুদিন আগেই তাঁর ফোন নম্বরে একটি হুমকিমূলক হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস নোট পেয়েছিলেন। প্রেরক নিজেকে হ্যারি বক্সার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি 20 কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিলেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যিনি হুমকি দিয়েছেন, তিনি পরিচয় এবং অবস্থান গোপন করার জন্য একটি ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ব্যবহার করে ভয়েস নোটটি পাঠানো হয়েছিল। হুমকিমূলক অডিয়ো ক্লিপটি যাচাইয়ের জন্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় পাঠানো হয়েছে ৷

TAGGED:

RANVEER SINGH THREAT
LAWRENCE BISHNOI GANG
MUMBAI CRIME BRANCH
রণবীর সিং
RANVEER SINGH THREAT CASE UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.