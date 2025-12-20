ETV Bharat / entertainment

'অবতার 3' সিনেমাকে মাত ! বক্সঅফিসে হলিউড সিনেমাকে পিছনে ফেলল 'ধুরন্ধর'

জেমস ক্যামেরনের সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ৷

ranveer-singh-starrer-dhurandhar-beats-hollywood-release-avatar-fire-and-ash-on-its-release-day-in-india
হলিউড সিনেমাকে পিছনে ফেলল 'ধুরন্ধর' (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 20 ডিসেম্বর: দু'সপ্তাহ ধরে টানা প্রেক্ষাগৃহে 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar)-এর লাগামছাড়া দৌড় ৷ রণবীর সিংয়ের (Ranveer Singh) স্পাই-অ্যাকশন থ্রিলার 5 তারিখ থেকে ক্রমাগত বক্সঅফিসে টাকার সুনামি আনছে ৷ এমনকী, প্রতিযোগিতায় হলিউড সিনেমা 'অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ' (Avatar: fire and ash)-ও লাগাম টানতে পারেনি সিনেমার ৷

ধুরন্ধর বক্সঅফিস কালকেশন (15তম দিন)

ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, ধুরন্ধর শুক্রবার ভারতে 22.50 কোটি টাকা আয় করেছে (প্রাথমিক অনুমান)। প্রথম সাত দিনে ছবিটি মোট 207.25 কোটি চাকা আয় করেছে, যা আল্লু অর্জুন ও রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত 'পুষ্পা 2'-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ পুষ্পা-র হিন্দি ভার্সন প্রথম সপ্তাহে আয় করেছিল 196.50 কোটি টাকা ৷ ভারতে ধুরন্ধর-এর মোট বক্স অফিস কালেকশন এখন পর্যন্ত 503.20 কোটি টাকা ৷

ধুরন্ধর ভার্সেস অবতার

ধুরন্ধর নতুন হলিউড ছবি ‘অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’-এর প্রতিযোগিতা বেশ ভালোভাবে সামাল দিতে পেরেছে। জেমস ক্যামেরনের ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি (19 ডিসেম্বর) পেলেও, প্রত্যাশার চেয়ে কম ব্যবসা করেছে ৷ ভারতে এই সিনেমা মাত্র 20 কোটি টাকা আয় করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, 'ধুরন্ধর' হলিউডি সিনেমার প্রথম দিনের কালেকশনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ ভারতে 'অবতার' সিনেমার প্রথম দিনের আয়ের চেয়েও বেশি আয় করেছে 'ধুরন্ধর' ৷

একনজরে দেখে নেওয়া নির্মাতারা ভারতে সিনেমার কালেকশনের কী হিসাব দিয়েছে ৷

* প্রথম সপ্তাহ 218.25 কোটি টাকা

* দ্বিতীয় সপ্তাহ 261.05 কোটি টাকা

* 15তম দিন 23.70 কোটি টাকা (প্রাথমিক অনুমান)

* মোট 503.20 কোটি টাকা

ধুরন্ধর সিনেমার প্রেক্ষাপট

'ধুরন্ধর' পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে ৷ এই সিনেমা লিয়ারি নামের এক জায়গায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ভারতীয় গুপ্তচরের সফর উল্লেখ করে ৷ রণবীর সিং-কে দেখা গিয়েছে হামজা আলি মাজারির চরিত্রে ৷ যাকে পরে জাসকিরাত সিং রাঙ্গি হিসেবে সামনে আনা হয় ৷ এছাড়াও সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবনও রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ৷ আদিত্য ধর পরিচালিত সিনেমা দুটো পার্টে তৈরি হয়েছে ৷ সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পাবে 2026 সালের 19 মার্চ ৷

অবতার সিনেমার প্রেক্ষাপট

জল আর বাতাসের অধ্যায় পেরিয়ে এবার আগুন ও ছাইয়ের জগতে পা রেখেছেন পরিচালক জেমস ক্যামেরন। 'অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ'- পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরের জনবহুল এক্সোমুন প্যান্ডোরায়, পরিচালকের আরেকটি দীর্ঘ, দৃশ্য বিস্ময়কর অভিযান। তবে এত বছর পর ক্যামেরনের এই সিনেমার গল্পে ভিএফএক্স ম্যাজিক, তুখোড় অভিনয় রয়েছে ৷ ফের একবার স্যাম ওয়ার্থিংটন, জো সালডানা, সিগর্নি ওয়েভার, স্টিফেন ল্যাং, কেট উইন্সলেট ও জিওভানি রিবিসি নিজ নিজ ভূমিকায় ফিরেছেন। বাকিটা জানা যাবে প্রেক্ষাগৃহে গেলে ৷

TAGGED:

DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR BEATS AVATAR
AVATAR 3 BOX OFFICE COLLECTION
ধুরন্ধর অবতার 3
DHURANDHAR VS AVATAR 3

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.