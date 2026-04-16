ETV Bharat / entertainment

'ধুরন্ধর' ফ্রাঞ্চাইজির 3 হাজার কোটি পার ! কী বললেন রণবীর ?

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: বর্তমানে রণবীর সিং 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্য উদযাপন করছেন। সম্প্রতি অভিনেতা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরিচালক আদিত্য ধরের প্রশংসার পোস্ট শেয়ার করেছেন ৷ পাশাপাশি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষকে 'প্রকৃত যোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই বার্তাটি ভারতীয় সিনেমার অন্যতম অ্যাকশন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি নির্মাণের নেপথ্যে থাকা প্যাশন ও ইমোশনকে তুলে ধরেছে ৷

ছবির সেটের নেপথ্যের একটি দৃশ্য (behind-the-scenes) শেয়ার করে রণবীর লিখেছেন, "প্রত্যেকেই এক একজন প্রকৃত যোদ্ধা! অটল তীব্রতা, নিপুণ নির্ভুলতা এবং ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে অবিরাম ঝরে পড়েছে রক্ত, ঘাম আর চোখের জল ৷ এর সাফল্যের জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত ৷ আপনাদের উদ্দীপনা ও আমার অভিনয়শৈলীকেও-এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

রণবীরের সিংয়ের পোস্ট (ইনস্টা স্টোরি)

আদিত্য ধরের মূল পোস্টটি ‘ধুরন্ধর’ (Dhurandhar) সিনেমায় অ্যাকশন বা মারপিটের দৃশ্যগুলোর ব্যাপ্তি ও বিশালতা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। তিনি তাঁর অ্যাকশন দলের সদস্যদের, যাদের মধ্যে এজাজ গুলাব, সি ইয়াং ওহ, ইয়ানিক বেন, রমজান বুলুত এবং বিশাল ত্যাগীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ধর স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রায়শই এমন সব আইডিয়া বা ধারণার প্রস্তাব দিতেন, যা তাঁর নিজের কাছেই বেশ 'হাস্যকর' শোনাত। তিনি এমন কিছু দৃশ্যের কথা লিখেছেন, যেমন-"একটা বড় মাপের প্রেশার কুকারের ভেতরে একজন মানুষকে সেদ্ধ করা, ভিড় ঠাসা রাস্তার মাঝখান দিয়ে কাউকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া, কিংবা ডজনখানেক মানুষ মাথার নিচে পা উপরে করে ফ্যান বা পাখার সঙ্গে ঝুলে আছে। দৃশ্যগুলোর জটিলতা সত্ত্বেও, তিনি জানান যে তাঁর দলের পক্ষ থেকে সবসময়ই এমন উত্তর আসত-'ঠিক আছে, চলো আমরা এর একটা উপায় বের করি।"

তিনি আরও জানান যে, শুটিং চলাকালীন 400-রও বেশি স্টান্ট পারফর্মারকে কাজে লাগানো হয়েছিল। তিনি লেখেন, "এমনকি এখনও, এই সংখ্যাটা অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু কাজটি শেষ করতে ঠিক এতজনেরই প্রয়োজন ছিল ৷ তিনি আরও বলেন, "আপনারা কেবল চিত্রনাট্যে যা লেখা ছিল তা-ই হুবহু বাস্তবায়ন করেননি, বরং আপনারা সেটিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন ৷ প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং সেটিকে আরও উন্নত করে তুলেছেন। আপনাদের কারণেই 'ধুরন্ধর' আজ এভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আপনাদের প্রতি রইল অশেষ শ্রদ্ধা। আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

এই প্রশংসা এমন এক সময়ে সামনে আসে, যখন 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজি বক্সঅফিসে বিপুল সাফল্য উপভোগ করছে। 2025 সালের ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত সিরিজের প্রথম ছবিটি দ্রুত ব্লকবাস্টারের তকমা পায় ৷ চলতি বছরের মার্চ মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত সিক্যুয়েল 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ'-সেই সাফল্যের ধারাকে অব্যহত রাখে ৷ গ্লোবালি এই সিনেমা আয় করে 1700 কোটিরও বেশি ৷ দুটি ছবি মিলে ঐতিহাসিক 3000 কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করেছে আদিত্য ধরের সিনেমা ৷

রণবীর সিং ছাড়াও,সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন-সহ তাবড় তাবড় অভিনেতাদের অভিনয় এখনও ফিরছে দর্শকদের মুখে মুখে ৷ এই সিনেমা এখনও পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে চলছে ৷ ভারতীয় সিনেমার বক্সঅফিসে, আর কীকী রেকর্ড তৈরি করবে, 'ধুরন্ধর 2', তা সময় বলবে ৷

TAGGED:

DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR CAST AND CREW
ADITYA DHAR DHURANDHAR POST
ধুরন্ধর রণবীর সিং
RANVEER SINGH ON DHURANDHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.