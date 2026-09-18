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দ্বিতীয় সন্তান আসার আগে নতুন অঙ্গীকার রণবীরের, নিলেন বড় দায়িত্ব

Ranveer joins Seva Sankalp Abhiyan: প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনে বড় সেবা সংকল্প ঘোষণা করেন রণবীর সিং ৷ তাঁর এই ঘোষণায় শুভেচ্ছা নেটিজেনদের ৷

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কোন দায়িত্ব নিলেন রণবীর ? (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 1:06 PM IST

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হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেবা সংকল্প অভিযানের অংশীদার হলেন অভিনেতা রণবীর সিং ৷ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে বিশেষ সামাজিক অঙ্গীকার 'ধুরন্ধর' অভিনেতার ৷ তিনি ঘোষণা করেছেন যে, 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে তিনি এক হাজার মেয়ের শিক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করবেন।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে রণবীর সিং মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা'-র দর্শনে যান ৷ সেখানে তিনি পূজা-অর্চনা করেন এবং আগামী দিনের যাত্রার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এর আগে আম্বানিদের বাড়িয়ে আয়োজিত গণেশ উৎসবে অংশ নেওয়া অভিনেতা বৃহস্পতিবার সাধারণ সাদা কুর্তা পরে প্যান্ডেলে উপস্থিত হন। রণবীর ও তাঁর পরিবারের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ খুব শীঘ্রই তাঁর স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা রয়েছে। আনন্দের এই সময়ের মধ্যেই 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে এক হাজার মেয়ের পড়াশোনায় সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন রণবীর।

উল্লেখ্য, ইনস্টাগ্রামে এক পাপারাজ্জির শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা যায়, লালবাগচা রাজা মন্দিরে রণবীরকে দেখে অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে নিজের পালা আসার অপেক্ষা করছিলেন। সাদা পোশাকে সজ্জিত অভিনেতাকে অপেক্ষারত অবস্থায় হাসিমুখে গণপতির মূর্তির দিকে মনোযোগ দিতে দেখা যায়। পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি অনুরাগীদের সঙ্গে করমর্দনও করেন ৷

ব্যক্তিগত জীবনে, 2024 সালে রণবীর ও দীপিকা তাঁদের প্রথম সন্তান, কন্যা 'দুয়া'-কে স্বাগত জানান। চলতি বছরের এপ্রিলে এই দম্পতি নিশ্চিত করেন যে তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় আছেন। কেরিয়ারের দিকে তাকালে 2025 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আদিত্য ধর পরিচালিত ও রণবীর অভিনীত 'ধুরন্ধর' বক্সঅফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ৷ বিশ্বজুড়ে 1 হাজার 300 কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে সিনেমার প্রথম পার্ট।

এর পরবর্তী পর্ব বা সিক্যুয়েল 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' আরও বড় সাফল্য অর্জন করে এবং ভারতের বাজারে 1 হাজার কোটি টাকার গণ্ডি পার করে প্রথম বলিউড সিনেমা হিসেবে ইতিহাস গড়ে। যেখানে রণবীর সিং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ পাশাপাশি সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।

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TAGGED:

NARENDRA MODI BIRTHDAY
SEVA SANKALP ABHIYAN
RANVEER SINGH DEEPIKA PADUKONE
রণবীর সিং নরেন্দ্র মোদি
RANVEER SINGH SEVA SANKALP ABHIYAN

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