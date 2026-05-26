কান্তারা বিতর্ক-বলিউডে ব্যানের মাঝে ভগবানের দরবারে রণবীর
একদিকে বলিউডে হয়েছেন 'নিষিদ্ধ', অন্যদিকে 'কান্তারা মিমিক্রি' বিতর্ক, ব্যক্তিগত জীবনের একাধিক ইস্যু সামাল দিতে এবার ভগবানের দরবারে রণবীর সিং ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 4:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 মে: একের পর এক বিতর্কে জর্জরিত রণবীর সিং ৷ গ্লোবালি ধুরন্ধর ফ্রাঞ্চাইজির সাফল্যেরও পরেও অতীতের বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না বলিউডের বাজিরও-র ৷ ডন 3 বিতর্কে যখন বলিউডে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে FWICE, ঠিক সেই সময়ে 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1' বিতর্কে দাড়ি টানলেন অভিনেতা রণবীর ৷ ঋষভ শেঠ্ঠী পরিচালিত ও অভিনীত এই ছবিতে এক দেবতার চরিত্র নিয়ে কথিত অবমাননাকর মন্তব্যের মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অভিনেতা রণবীর সিং আজ (মঙ্গলবার) মহীশূরের চামুন্ডি পাহাড়ের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গত বছরের নভেম্বর মাসে ৷ যখন গোয়ায় অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া'-র সমাপ্তী অনুষ্ঠানে রণবীর 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' সিনেমার একটি দৃশ্য অনুকরণ করেছিলেন ৷ যে দৃশ্যে চামুণ্ডী দৈব ঋষভ শেঠির চরিত্রে ভর করেন। এর আগে রণবীর একটি প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমার উদ্দেশ্য ছিল সিনেমায় ঋষভের অসাধারণ অভিনয়কে সবার সামনে তুলে ধরা।"
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
তিনি আরও বলেছিলেন, "একজন অভিনেতা হিসেবে আমি খুব ভালো করেই জানি যে, তিনি যেভাবে ওই বিশেষ দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন-তা করতে ঠিক কতটা পরিশ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় ৷ আর ঠিক এই কারণেই তাঁর প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা ও প্রশংসা রয়েছে।" এরপরেই দেবী চামুণ্ডিকে অপমান করার অভিযোগে বেঙ্গালুরুর হাই গ্রাউন্ডস থানায় রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল ৷ তা বাতিল করার জন্য রণবীর সিং হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন।
রণবীর একটি হলফনামা দাখিল করে আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন। এছাড়াও, রণবীরের আইনজীবী হাইকোর্টকে জানিয়েছিলেন যে তিনি চামুন্ডি মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট তাঁকে এক মাসের মধ্যে মন্দির পরিদর্শনের নির্দেশ দেয় এবং রণবীরের বিরুদ্ধে মামলাটি নিষ্পত্তি করে।
পাশাপাশি সোমবার, ‘ডন 3’ সিনেমাটি থেকে রণবীরের আকস্মিক সরে দাঁড়ানোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে FWICE তাঁর বিরুদ্ধে ‘অসহযোগ নির্দেশিকা’ (NCD) জারির ঘোষণা করেছে ৷ FWICE-এর প্রধান উপদেষ্টা অশোক পণ্ডিত অভিযোগ করেন যে, ‘ডন 3’-এর শুটিংয়ের উদ্দেশ্যে পুরো কলাকুশলী দলের রওনা হওয়ার কথা ছিল ৷ তার মাত্র তিন সপ্তাহ আগেই রণবীর হুট করে এই প্রজেক্টটি থেকে সরে দাঁড়ান ৷
তিনি আরও জানান যে, রণবীরকে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ দিতে তাঁরা একটি নয়, দুটি নয় বরং তিনবার ফেডারেশনে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও সাড়াই পাননি। অশোক পণ্ডিত বলেন, "আর যখন আমরা সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণা দিলাম, তখন তাঁর কাছ থেকে একটি ইমেল পেলাম। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই পুরো বিষয়টি আপনাদের ফেডারেশনের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। সুতরাং, এই বিবাদের মধ্যে আপনাদের সংস্থার জড়ানোর কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।" এই বিষয়ে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে রণবীরের আনুষ্ঠানিক মুখপাত্রও একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে, চলচ্চিত্র জগতের প্রতি রণবীরের অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে ।
বিবৃতি বলা হয়েছে, "রণবীর সিং সিনেমা জগত এবং ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। ‘ডন 3’ ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে তিনি সচেতনভাবেই নীরবতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁর বিশ্বাস, পেশাগত আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো মর্যাদা, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমেই সর্বোত্তমভাবে সামলানো সম্ভব।"