বলিউডে রণবীর সিংকে 'ব্যান' ! কী প্রতিক্রিয়া মনোজ বাজপেয়ীর ?

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে রণবীর সিংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী ৷

রণবীরকে কী বললেন মনোজ ? (আইএএনএস)
Published : May 27, 2026 at 2:04 PM IST

হায়দরাবাদ, 27 মে: রণবীর সিং এবং 'ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ' (FWICE)-কে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী ৷ ফারহান আখতারের 'ডন 3' সিনেমা থেকে রণবীরের সরে দাঁড়ানোর কারণে FWICE তাঁর বিরুদ্ধে 'অসহযোগিতার নির্দেশিকা' (non-cooperation directive) জারি করে ৷

মঙ্গলবার নিজের আসন্ন সিনেমা 'গভর্নর'-এর ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মনোজকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় অভিনেতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, এই শিল্পের অধিকাংশ মানুষই কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সূত্রেই এই বিতর্কের কথা জানতে পারছেন ৷ এর নেপথ্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা নেই। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মনোজ বলেন, "আপনাদের একটি কথা অবশ্যই বলতে চাই, বিনোদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আমরা যারা আছি, তারা সবাই কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই এই খবর পড়ছি ৷ এ বিষয়ে আমাদের কাছে বিস্তারিত কোনও তথ্য নেই।"

অভিনেতা আরও বলেন, "তবে সহকর্মী কিংবা একই ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হিসেবে আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, আশা করি বিষয়টি দ্রুতই সুরাহা হয়ে যাবে।" তাঁর এই শান্ত ও সংযত প্রতিক্রিয়া অনলাইনে বেশ নজর কেড়েছে ৷ বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন 'এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট'-এর সঙ্গে রণবীরের কথিত মনোমালিন্য নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'ডন 3' সিনেমার শুটিং শুরুর মাত্র কয়েক দিন আগে রণবীর নাকি হঠাৎ করেই ছবিটি থেকে সরে দাঁড়ান ৷ এরপরই নির্মাতা ফারহান আখতার 'FWICE'-এর দ্বারস্থ হন। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয় যে, রণবীরের এই সরে দাঁড়ানোর ফলে প্রায় 45 কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রযোজনা সংস্থাকে ৷

পরবর্তীতে FWICE-এর সভাপতি অশোক পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সংস্থার তরফে রণবীরকে একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তবে, প্রাথমিকভাবে তারা কোনও সাড়াই পাননি। পরবর্তীতে রণবীর ইমেইলের মাধ্যমে উত্তর দিয়ে জানান যে, বিষয়টি সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক এবং এটি FWICE-এর এক্তিয়ারের বাইরে। এই বিতর্ক বিনোদন জগতের ভিতরেই মতভেদ তৈরি করেছে ৷ এর আগে পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তও একজন শীর্ষস্থানীয় অভিনেতাকে নিষিদ্ধ করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এ ধরনের পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত সিনেমার সেটে কর্মরত শত শত কর্মীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এদিকে, মনোজ বাজপেয়ী 'গভর্নর' (Governor)-এর ট্রেলার অনুরাগীদের মধ্যে কৌতুহল তৈরি করেছে ৷ এটি এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘরানার ড্রামা, যা 1990-এর দশকের ভারতের আর্থিক সংকট দ্বারা অনুপ্রাণিত। ট্রেলারটিতে এমন একটি সময়ের টানটান ও রোমাঞ্চকর ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যখন দেশ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল ৷ সিনেমায় মনোজ একজন আরবিআই (RBI) গভর্নরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ৷ মনে করা হচ্ছে, মনোজের চরিত্র ভারতের প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর এস. ভেঙ্কিটারামনন দ্বারা অনুপ্রাণিত ৷ যদিও নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।চিন্ময় মান্ডলেকার পরিচালিত এবং বিপুল অমৃতলাল শাহ প্রযোজিত এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অমিত ত্রিবেদী এবং গানের কথা লিখেছেন জাভেদ আখতার। 'গভর্নর' ছবিটি 12 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

