ETV Bharat / entertainment

রণবীরের সঙ্গে 'হোয়াট ঝুমকা' গানে উদ্দাম নাচ ডোনাল্ড পুত্র ও তাঁর প্রেমিকার, নজরকাড়া শাহিদ-কৃতি-জাহ্নবী

নেত্রা মানতেনা- ভামসি গাদিরাজুর ( Netra Mantena marries Vamsi Gadiraju) বিয়ের অনুষ্ঠানে এলাহি আয়োজন উদয়পুরে ৷

ranveer-singh-dances-with-president-donald-trumps-son-and-his-girlfriend-video-from-billionaire-couples-wedding-viral
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 22 নভেম্বর: উদয়পুরে বিগ ফ্যাট ওয়েডিংয়ে তারকাদের ঝলমলে উপস্থিতি (billionaire wedding) ৷ একদিকে 'হোয়াট ঝুমকা'র মতো বলিউড গানে কোমর দোলাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং তার বান্ধবী বেটিনা অ্যান্ডারসন। অন্যদিকে, কৃতি শ্যানন থেকে, শাহিদ কাপুর, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ সঙ্গীত সেরেমনিতে কাঁপালেন মঞ্চ ৷ তবে সবাইকে ছাপিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে এনার্জেটিক রণবীর সিং (Ranveer Singh) কাড়লেন স্পট লাইট ৷ তারকাদের সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷

রাজস্থানের উদয়পুরে মার্কিন ধনকুবের পদ্মজা এবং রমা রাজু মানতেনার মেয়ে নেত্রা মানতেনা এবং সুপারঅর্ডারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা-সিটিও ভামসি গাদিরাজুর বিয়ের অনুষ্ঠানে এলাহি আয়োজন (Raju Mantena's daughter Netra Mantena marries Vamsi Gadiraju in Udaipur) ৷ শুক্রবার (21 নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের তারকাখচিত উৎসব। প্রথম দিনই ছিল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান।

করণ জোহরের আয়োজন করা সঙ্গীতানুষ্ঠানকে নাচে-গানে জমজমাট করে তোলেন রণবীর সিং, শাহিদ কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, বরুণ ধাওয়ানের মতো বলি তারকারা (big fat Indian wedding in Udaipur) ৷ তবে রণবীর সিংয়ের একের পর ইলেকট্রিফাইং পারর্ফমেন্সে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷

কখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে তাঁর আপকামিং সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর টাইটেল ট্র্যাকে নাচতে, লম্পঝম্প করতে আবার কখনও তাঁকে দেখা যায় ট্রাম্প জুনিয়র এবং বেটিনা অ্যান্ডারসনকে (Bettina Anderson) 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' সিনেমার 'হোয়াট ঝুমকা?'গানের তালে তাল মেলাতে ৷

শুধু তাই নয়, রণবীর সিং তাঁর ছবি 'গল্লি বয়'-এর 'আপনা টাইম আয়েগা' গানটিতেও নাচের তালে মঞ্চ কাঁপান ৷ তবে শুধু দেশী তারকা নয়, বিদেশের একাধিক তারকা উদয়পুরে আয়োজিত বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন ৷ তালিকায় রয়েছেন জাস্টিন বিবার এবং জেনিফার লোপেজের মতো ভিআইপি তারকা ৷

TAGGED:

RAJU MANTENA DAUGHTER NETRA MANTENA
NETRA MANTENA MARRY VAMSI GADIRAJU
BILLIONAIRE WEDDING IN UDAIPUR
নেত্রা মানতেনা উদয়পুর বিয়ে
RAJU MANTENA DAUGHTER MARRIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.