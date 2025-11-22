রণবীরের সঙ্গে 'হোয়াট ঝুমকা' গানে উদ্দাম নাচ ডোনাল্ড পুত্র ও তাঁর প্রেমিকার, নজরকাড়া শাহিদ-কৃতি-জাহ্নবী

রণবীরের সঙ্গে 'হোয়াট ঝুমকা' গানে উদ্দাম নাচ ডোনাল্ড পুত্র ও তাঁর প্রেমিকার, নজরকাড়া শাহিদ-কৃতি-জাহ্নবী
নেত্রা মানতেনা- ভামসি গাদিরাজুর ( Netra Mantena marries Vamsi Gadiraju) বিয়ের অনুষ্ঠানে এলাহি আয়োজন উদয়পুরে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 1:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 নভেম্বর: উদয়পুরে বিগ ফ্যাট ওয়েডিংয়ে তারকাদের ঝলমলে উপস্থিতি (billionaire wedding) ৷ একদিকে 'হোয়াট ঝুমকা'র মতো বলিউড গানে কোমর দোলাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং তার বান্ধবী বেটিনা অ্যান্ডারসন। অন্যদিকে, কৃতি শ্যানন থেকে, শাহিদ কাপুর, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ সঙ্গীত সেরেমনিতে কাঁপালেন মঞ্চ ৷ তবে সবাইকে ছাপিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে এনার্জেটিক রণবীর সিং (Ranveer Singh) কাড়লেন স্পট লাইট ৷ তারকাদের সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷
রাজস্থানের উদয়পুরে মার্কিন ধনকুবের পদ্মজা এবং রমা রাজু মানতেনার মেয়ে নেত্রা মানতেনা এবং সুপারঅর্ডারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা-সিটিও ভামসি গাদিরাজুর বিয়ের অনুষ্ঠানে এলাহি আয়োজন (Raju Mantena's daughter Netra Mantena marries Vamsi Gadiraju in Udaipur) ৷ শুক্রবার (21 নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনের তারকাখচিত উৎসব। প্রথম দিনই ছিল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান।
করণ জোহরের আয়োজন করা সঙ্গীতানুষ্ঠানকে নাচে-গানে জমজমাট করে তোলেন রণবীর সিং, শাহিদ কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, বরুণ ধাওয়ানের মতো বলি তারকারা (big fat Indian wedding in Udaipur) ৷ তবে রণবীর সিংয়ের একের পর ইলেকট্রিফাইং পারর্ফমেন্সে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷
কখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে তাঁর আপকামিং সিনেমা 'ধুরন্ধর'-এর টাইটেল ট্র্যাকে নাচতে, লম্পঝম্প করতে আবার কখনও তাঁকে দেখা যায় ট্রাম্প জুনিয়র এবং বেটিনা অ্যান্ডারসনকে (Bettina Anderson) 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' সিনেমার 'হোয়াট ঝুমকা?'গানের তালে তাল মেলাতে ৷
শুধু তাই নয়, রণবীর সিং তাঁর ছবি 'গল্লি বয়'-এর 'আপনা টাইম আয়েগা' গানটিতেও নাচের তালে মঞ্চ কাঁপান ৷ তবে শুধু দেশী তারকা নয়, বিদেশের একাধিক তারকা উদয়পুরে আয়োজিত বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন ৷ তালিকায় রয়েছেন জাস্টিন বিবার এবং জেনিফার লোপেজের মতো ভিআইপি তারকা ৷