ইফি মঞ্চে রণবীরের 'কান্তারা' মিমিক্রি ! অভিনেতাকে তুলোধনা নেটপাড়ায়

ইফি মঞ্চে রণবীরের 'কান্তারা' মিমিক্রি ! অভিনেতাকে তুলোধনা নেটপাড়ায়
অনেকেই মনে করছেন, রণবীরের এই ধরনের আচরণ অসংবেদনশীল- অসম্মানজনক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: ফের সমালোচনার মুখে রণবীর সিং (Ranveer Singh) ৷ তাঁর আসন্ন সিনেমা 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) এই বিতর্কের কারণ নয় ৷ নেটিজেনদের ক্ষোভের মুখে অভিনেতা পড়েছেন ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য ৷ অভিনেতা শনিবার গোয়ায় ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (IFFI 2025) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। 50 বছরে সিনেমায় অবদানের জন্য থালাইভার রজনীকান্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ কিন্তু জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সিনেমাকে সম্মানীয় অতিথি তথা অভিনেতা ঋষভ শেঠ্ঠী (Rishab Shetty) সামনে রণবীর যে অঙ্গভঙ্গি করেছেন, তা দেখে ক্ষেপেছেন নেটিজেনরা ৷
2022 সালে প্যান ইন্ডিয়া মুক্তি পায় কন্নড় সিনেমা 'কান্তারা' ৷ ভারতের উপকূলীয় কর্ণাটকবাসীর বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং লোককাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত। ছবিটির কাহিনী কাল্পনিক ৷ তবে স্থানীয় দেবতা বা পাঞ্জুরলি এবং গুলিগার মতো দৈবদের প্রকৃত উপাসনার গভীরে নিয়ে গিয়েছে এই সিনেমা ৷ এরপর 2025 সালে মুক্তি পায় 'কান্তারা: চ্যাপ্টার 1' (Kantara: Chapter 1 ) ৷ প্রায় 125 কোটি টাকা বাজেটের এই সিনেমা বক্সঅফিসে আয় করে 621 কোটি টাকা ৷ ফলত, সিনেমার জনপ্রিয়তা দেশ-তথা বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে ৷
সেই সিনেমায় অভিনেতা-পরিচালক ঋষভের দুর্দান্ত অভিনয়ের বাজে রকম মিমিক্রি করে ফেঁসেছেন রণভীর সিং ৷ গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কান্তারা খ্যাত অভিনেতা- পরিচালক ঋষভ। অনুষ্ঠান চলাকালীন রণবীর সিং ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রশংসা করেন। 'কান্তারা চ্যাপ্টার 1'-এ ঋষভ শেঠ্ঠির অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি গুলিগা দাইভার বোন চৌন্দিকে "মহিলা ভূত" হিসেবে বর্ণনা করে মঞ্চে চরিত্রটির মিমিক্রি করেন।
Ranveer's reaction to the Kantara scene really felt unnecessary and disrespectful pic.twitter.com/yQeffCofZk— Nandan (@nandan_333) November 29, 2025
চোখ কুঁচকে এবং জিভ বের করে, রণভীর এমনভাবে দৃশ্যটির অনুকরণ করেন যা দেখে দর্শকাসনে উপস্থিত শেঠ্ঠীও চমকে ওঠেন ৷ ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ঋষভ শেঠ্ঠি কীভাবে হাত দিয়ে রণবীরকে ইশারা কর, মিমিক্রির পুনরাবৃত্তি না করার জন্য অনুরোধ করছেন। রণবীর মজা করে মঞ্চ থেকে ঋষভ শেঠিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এখানে কেউ কি আমাকে 'কান্তারা 3'-তে দেখতে চান? এই মানুষটিকে বলুন।" সেই মুহূর্তে হাসির রোল পড়লেও, ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷ যার ফলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই মনে করছেন, রণবীরের এই ধরনের আচরণ অসংবেদনশীল- অসম্মানজনক।
There’s a reason why today’s actors should be kept away from promotions . They end up creating controversy 🤦♂️#Dhurandhar #RanveerSingh pic.twitter.com/ROynqG8YzG— Matineeguy (@MKDJobsNew53) November 29, 2025
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া:
এক নেটিজেন লেখেন, 'কান্তারা দৃশ্যে রণবীরের প্রতিক্রিয়া সত্যিই অপমানজনক বলে মনে হচ্ছে।' আরও এক নেটিজেন লেখেন, "আজকের অভিনেতাদের সিনেমার প্রমোশন থেকে দূরে থাকা উচিত ৷ তারা বিতর্ক দিয়ে সব কিছু শেষ করেন ৷" আর একজন লিখেছেন, "প্রিয় রণবীর, তুমি দেবতা এবং ভূতের মধ্যে পার্থক্য জানো না। চাভুন্ডি দেবী একজন দেবী, ভূত নন। আর তুমি আসলে একটা বড় মঞ্চে তাকে নিয়ে মজা করছো।"
Dear @RanveerOfficial you don't know the difference between God and Ghost ....🤦🤦🤦— Agasthya ᵀᵒˣᶦᶜ (@sachi_1933) November 29, 2025
Chavundi is Goddess not ghost ..🙏
And you literally mocking on big stage..🤦#KantaraChapter1 #RanveerSingh pic.twitter.com/SXV3HZdUfq
এই ধরনের ট্রলিং-এ আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' মুক্তির আগে ব্যাক ফুটে রয়েছেন রণবীর সিং ৷ এই নেটিবাচক প্রভাব তাঁর আপকামিং সিনেমার বক্সঅফিসে পড়ে কি না, তা সময় বলবে ৷